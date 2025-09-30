Linux 6.17 gotowy. Nowe sterowniki i wsparcie dla architektury ARM64 

Podsumowanie artykułu . . .

Linux 6.17 oferuje już funkcję live patching w systemach AArch64

Wśród najważniejszych zmian znajduje się znaczące poszerzenie kompatybilności z architekturą ARM. System zyskuje między innymi sterowniki ARM BRBE, AMD HFI oraz wsparcie dla platform Intel Wildcat Lake i Bartlett Lake-S. Pojawiło się także wstępne wsparcie dla kodeków HEVC (H.265) i VP9 w dekoderze Qualcomm Iris poprzez sterownik Video 4 Linux.

Nowa wersja jądra wprowadza kontrolery dla Raspberry Pi RP1, Apple Mac SMC GPIO, wzmacniacze audio Richtek oraz nowe interkonekty Qualcomm. Nie zabrakło również ulepszeń sieciowych – dodano obsługę adapterów Realtek USB Wi-Fi 6, co powinno poprawić kompatybilność z najnowszymi urządzeniami bezprzewodowymi.

Posiadacze nowoczesnych laptopów z pewnością docenią lepsze wsparcie dla popularnych modeli. Framework Laptop 13 z procesorem AMD Ryzen AI 300 otrzymał dedykowane optymalizacje, podobnie jak komercyjne laptopy ASUS wykorzystujące układ audio CS35L41 HDA. Lista obsługiwanych urządzeń powiększyła się także o modele HP EliteBook x360 830 G6 i HP EliteBook 830 G6.

Jedną z najbardziej praktycznych nowości jest wprowadzenie funkcji live patching dla systemów AArch64. Ta długo wyczekiwana funkcjonalność umożliwia aktualizowanie jądra bez konieczności restartu systemu, co szczególnie docenią administratorzy serwerów i twórcy systemów wbudowanych.

Linux 6.17 wprowadza również dwa nowe wywołania systemowe: file_getattr() i file_setattr(), które upraszczają pracę z atrybutami plików na poziomie jądra. Zaimplementowano także wstępne wsparcie dla proxy execution, czyli mechanizmu mającego łagodzić problemy z inwersją priorytetów, choć na razie w ograniczonej formie.

Ciekawą zmianą jest całkowite usunięcie wsparcia dla jąder jednoprocesorowych. Od tej wersji wszystkie systemy, nawet te jednordzeniowe, będą korzystać z jąder zbudowanych dla architektury SMP. To dobitnie pokazuje, jak bardzo zmienił się krajobraz sprzętowy przez ostatnie lata.

W obszarze systemów plików wprowadzono kilka wartych uwagi ulepszeń. Btrfs zyskał eksperymentalne wsparcie dla dużych folio oraz nowe opcje kontroli kompresji podczas defragmentacji. System EXT4 otrzymał lepszą skalowalność alokacji bloków i wsparcie dla buforowanego I/O z flagą RWF_DONTCACHE. EROFS wprowadził natomiast kompresję metadanych, co może przynieść oszczędności miejsca na dysku w określonych zastosowaniach.

Sieciowe nowości obejmują wsparcie routingu bramy dla podsystemu MCTP oraz obsługę opcji gniazda TCP_MAXSEG dla multipath TCP. Dodano także implementację protokołu kontroli przeciążenia DualPI2 zgodnego ze standardem RFC 9332.

Kontynuowana jest ekspansja języka Rust w jądrze Linuksa. Coraz więcej podsystemów korzysta z abstrakcji tego języka programowania, co ma poprawić bezpieczeństwo kodu. Jednocześnie stopniowo wycofywana jest starsza metoda mmap() na rzecz bezpieczniejszej mmap_prepare(). Okno scalania dla następnej wersji oznaczonej jako Linux 6.18 zostało już otwarte.

Pierwsza wersja testowa będzie dostępna w połowie października, a oficjalne wydanie planowane jest na koniec listopada lub początek grudnia. Linux 6.18 ma być kolejną serią LTS, co oznacza przedłużone wsparcie techniczne – istotna informacja dla osób planujących długoterminowe wdrożenia. Warto odnotować, że projekt Bcachefs ponownie nie został włączony do głównej gałęzi jądra. Status tego systemu plików pozostaje niepewny, a sam Torvalds sugerował możliwość podjęcia bardziej radykalnych decyzji przed wydaniem wersji 6.18.

Linux 6.17 można już pobrać bezpośrednio z kernel.org, choć dla większości użytkowników rozsądniejszym rozwiązaniem będzie poczekanie, aż nowa wersja trafi do repozytoriów ich ulubionych dystrybucji. Jak zwykle w przypadku aktualizacji jądra, zaleca się ostrożność i przetestowanie nowej wersji w środowisku developerskim przed wdrożeniem na systemach produkcyjnych.