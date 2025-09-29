Android wkroczy do świata laptopów? Samsung może stworzyć Galaxy Book z systemem Google’a

Podsumowanie artykułu . . .

Nadchodzi konwergencja. Android na laptopach Samsung Galaxy Book

Informacje na ten temat wypłynęły podczas niedawnego wydarzenia Snapdragon Summit, co samo w sobie jest znaczące, ponieważ sugeruje ścisłą współpracę Google i Qualcomm przy tym projekcie. Szef Qualcomm, Cristiano Amon, tylko podsycił emocje, mówiąc o komputerach z Androidem w kontekście nowej wizji. Następnie Sameer Samat, szef ekosystemu Android w Google, skomentował to krótko i entuzjastycznie: „Coś, czym jesteśmy niesamowicie podekscytowani w przyszłym roku”.

To, co jest kluczowe, to nie tylko istnienie samego systemu, ale kierunek, w jakim zmierza Google. Samat zasugerował, że nowe oprogramowanie będzie czerpać garściami z lekcji wyniesionych z ChromeOS. Gigant chce połączyć te doświadczenia z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie sztucznej inteligencji z Androida i dostarczyć je na laptopy. Oznacza to, że zamiast rozciągniętej wersji systemu mobilnego, dostaniemy system operacyjny z interfejsem użytkownika i funkcjami dopasowanymi do większych ekranów, klawiatury i gładzika – czyli wszystko, co znamy z ChromeOS, ale zbudowane na bardziej zaawansowanych fundamentach Androida.

Co znajdziemy pod maską?

Jedną z niewiadomych, która wywołuje dyskusje w branży, jest to, jakie konkretnie układy zasilą te nowe komputery. Czy będą to układy Snapdragon X, dedykowane laptopom i znane z wysokiej wydajności energetycznej, czy też Google i Qualcomm zdecydują się na użycie smartfonowych układów Snapdragon (które zazwyczaj są projektowane pod kątem mniejszego zużycia energii i kompaktowości)?

Czytaj też: Samsung przyspiesza tempo wdrażania One UI 8. Kolejne modele dostają stabilną wersję

Słowa Cristiano Amona brzmią jednak jak hymn pochwalny dla nadchodzącej technologii: „Widziałem to, to jest niewiarygodne. Realizuje wizję konwergencji urządzeń mobilnych i PC. Nie mogę się doczekać, by mieć takie urządzenie”. Ta “wizja konwergencji” jest kluczowa: oznacza to płynne przechodzenie między telefonem a komputerem, ujednolicenie aplikacji i doświadczeń użytkownika.

Czytaj też: Ultracienkie ramki i moc Snapdragona 8 Elite. OnePlus 15 atakuje segment premium bez kompromisów

Trzeba przyznać, że Samsung jest idealnym producentem do wprowadzenia takich urządzeń na rynek. Jego partnerstwo z Google trwa od lat, często owocując w postaci szybszego dostępu do nowych funkcji i rozwiązań systemowych. Gigant z Korei Południowej jest również jednym z największych partnerów Qualcomm w dostarczaniu flagowych chipsetów do smartfonów. Choć w Polsce Galaxy Book nie uświadczymy, ta rodzina laptopów ma już ugruntowaną pozycję na innych rynkach, działając na Windowsie lub ChromeOS.

Czytaj też: One UI 8.5 przyniesie kres problemów z przełączaniem między Wi-Fi a danymi komórkowymi

Jest więc wysoce prawdopodobne, że Samsung wyprodukuje przynajmniej jeden model Galaxy Book, który będzie działał na tej nowej, zoptymalizowanej wersji Androida dla laptopów. Taki ruch pozwoliłby firmie odróżnić się od konkurencji i zaoferować użytkownikom Galaxy spójny ekosystem od telefonu, przez tablet, po laptop. Jeśli ten nowy system faktycznie dostarczy zapowiadaną płynność i integrację, może stać się realną, lekką alternatywą dla tradycyjnego Windowsa i rozwiązań Apple’a.