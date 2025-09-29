Samsung przyspiesza tempo wdrażania One UI 8. Kolejne modele dostają stabilną wersję

Podsumowanie artykułu . . .

Które urządzenia otrzymały aktualizację One UI 8?

Stabilna wersja One UI 8 trafiła już do szerokiego spektrum urządzeń Samsunga, obejmując zarówno flagowe smartfony, jak i modele z średniej półki cenowej. W gronie szczęśliwców znalazły się Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy A36, Galaxy A35 oraz składane Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. Wdrażanie rozpoczęło się tradycyjnie od Korei Południowej, gdzie aktualizacja dla serii Galaxy S23 zajmuje około 3,2 GB dla nowych użytkowników lub 470 MB dla uczestników programu beta. Obejmuje ona także poprawki bezpieczeństwa z początku września 2025 roku.

Modele składane Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 dołączyły do grona urządzeń z nowym oprogramowaniem pomimo wcześniejszych zapowiedzi wskazujących na październikowy termin. Aktualizacja dla tych urządzeń waży 423 MB dla użytkowników wersji testowej. Jeśli chodzi o serię A, Galaxy A35 otrzymał swoją aktualizację oznaczoną jako A356NKSU5CYI8, wyprzedzając planowany termin o kilka dni. Model A36 został zaktualizowany w Europie i Turcji po wcześniejszym wdrożeniu w Azji.

Jeśli chodzi o nowości, One UI 8 wprowadza zauważalne zmiany w interfejsie, kładąc nacisk na przejrzystość i lepszą organizację elementów. Samsung postawił na minimalizm, redukując wizualny chaos przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności najważniejszych funkcji.

Wśród kluczowych ulepszeń znajdziemy odświeżone aplikacje aparatu z ulepszonym przetwarzaniem obrazu, zmodernizowane narzędzia komunikacji oraz usprawniony transfer plików między urządzeniami. System oferuje także rozszerzone możliwości śledzenia aktywności fizycznej, lepsze zarządzanie wieloma zadaniami oraz wzmocnione zabezpieczenia danych. Zmiany dotknęły fundamentalne elementy takie jak menu ustawień, panel powiadomień czy ekran główny. Trzeba przyznać, że podejście Samsunga ewoluuje w kierunku większej funkcjonalności i personalizacji, a to zawsze cenią użytkownicy.

Jak wspomniałam, Samsung tradycyjnie zaczyna wdrażanie w Korei, by w ciągu tygodnia rozszerzyć je na inne rynki. Tym razem proces może przebiegać szybciej, co wynika z wyprzedzenia harmonogramu w kraju macierzystym. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajach europejskich (w tym w Polsce) powinni spodziewać się aktualizacji w najbliższych dniach. Firma ma zwyczaj udostępniania nowego oprogramowania na głównych rynkach niemal równolegle z rodzimym.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wystarczy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj. Warto uzbroić się w cierpliwość – ze względu na rozmiar plików i obciążenie serwerów proces może zająć kilka godzin.

Przyspieszone wdrożenie One UI 8 pokazuje, że Samsung chce jak najszybciej dostarczyć użytkownikom nowe funkcje. Miejmy tylko nadzieję, że zwiększenie tempa nie odbije się na samym oprogramowaniu i nie pojawią się żadne błędy, choć z drugiej strony, wcześniejsze udostępnienie systemu może oznaczać, że prace testowe przebiegły sprawniej niż zwykle.