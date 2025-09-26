Microsoft wprowadza modele Claude do Copilota. Koniec ery dominacji OpenAI 

Podsumowanie artykułu . . .

Claude wchodzi do ekosystemu Microsoft 365. Firmy zyskują wybór a Microsoft uniezależnia się od OpenAI

Użytkownicy programu Microsoft Frontier mogą już wybierać między modelami Claude Opus 4.1 a rozwiązaniami OpenAI podczas korzystania z funkcji Researcher w Copilocie. To narzędzie służy do zbierania i analizowania informacji, co stanowi istotną część pracy biurowej. Na początek dostępny jest model Claude Opus 4.1, ale Microsoft zapowiada rozszerzenie oferty. Warto jednak pamiętać, że to nie jest całkowicie swobodny wybór, ponieważ administratorzy muszą najpierw zatwierdzić korzystanie z modeli Anthropic.

Co ciekawe, modele działają w chmurach Amazon i Google, co pokazuje skomplikowane powiązania między gigantami technologicznymi. Ta decyzja wpisuje się w szerszą strategię Microsoftu, który stopniowo ogranicza zależność od jednego dostawcy. Firma testuje również własny model MAI-1-preview, co sugeruje, że dąży do większej autonomii w obszarze sztucznej inteligencji.

Paradoksalnie, Microsoft oficjalnie uznaje zarówno OpenAI, jak i Anthropic za swoich konkurentów. To pokazuje, jak bardzo skomplikowane stały się relacje w świecie AI, gdzie partnerzy biznesowi jednocześnie konkurują ze sobą. Satya Nadella, CEO Microsoftu, wyjaśnia filozofię tych zmian: w miarę jak sztuczna inteligencja staje się bardziej zdolna i autonomiczna, same modele stają się bardziej towarem. Według niego, prawdziwa wartość tkwi nie w samych modelach, ale w sposobie ich integracji i wykorzystania.

Inwestycje Microsoftu w OpenAI sięgają ponad 13 miliardów dolarów, co czyni je kluczowym partnerem. Jednak OpenAI również dywersyfikuje swoje relacje, zawierając umowy z Oracle, Broadcom i Nvidią. Tymczasem Anthropic, założony przez byłych dyrektorów OpenAI, został wyceniony na 183 miliardy dolarów, co plasuje go wśród najcenniejszych startupów AI na świecie.

Mimo całego szumu wokół sztucznej inteligencji, jej adopcja w firmach przebiega dość powoli. Dane analityków KeyBanc pokazują, że większość klientów wdraża Copilota tylko dla niewielkiego odsetka pracowników. Tylko 4% firm decyduje się na implementację dla całej załogi.

To może tłumaczyć, dlaczego Microsoft poszerza ofertę – dając firmom więcej opcji, zwiększa szanse na szersze przyjęcie swoich rozwiązań. Jednak sceptycyzm przedsiębiorstw wobec AI wydaje się uzasadniony, biorąc pod uwagę koszty i niepewność co do rzeczywistych korzyści.

Decyzja Microsoftu pokazuje, że rynek sztucznej inteligencji dojrzewa. Zamiast jednego dominującego gracza, powstaje ekosystem konkurencyjnych rozwiązań. To dobra wiadomość dla firm, które zyskują większy wybór i możliwość negocjacji warunków. Jednak prawdziwym testem dla tej dywersyfikacji będzie to, czy przełoży się ona na realne korzyści dla użytkowników końcowych. Na razie wydaje się, że firmy podchodzą do AI z dużą ostrożnością, co może spowolnić tempo innowacji w tym obszarze.