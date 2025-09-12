Test płyty głównej MSI MPG B860I Edge Ti WIFI

Podsumowanie artykułu . . .

Co otrzymujemy wraz z MSI MPG B860I Edge Ti WIFI?

MSI do płyty dołącza instrukcję, antenę Wi-Fi, śrubki M.2, kabel SATA, przedłużacz ARGB, przedłużacz do przycisków i diod obudowy. Antena jest na kablu, więc możecie ją postawić w wygodnym miejscu. Same kable wciska się w złącza na tylnym panelu płyty, więc tutaj też mamy ułatwienie. Szkoda, że nie ma dwóch kabli SATA, ale plus za przedłużacz ARGB i złączy do przycisków i diod, które ułatwią podłączenie.

Wygląd MSI MPG B860I Edge Ti WIFI

Płyta jest utrzymana w kolorystyce biało-srebrnej. Mamy też czarne niektóre elementy, ale są one w mniejszości i głównie dotyczą złączy. Nie ma podświetlenia, ale wygląda to całkiem nieźle i przy białym zestawie zdecydowanie fajnie wpasuje się w całość. Płyta ma też format mini ITX, czyli wymiary wynoszą 170 x 170 mm.

Budowa MSI MPG B860I Edge Ti WIFI

Płyta obsługuje procesory LGA1851. Na razie jest to tylko seria Intel Core 200S, która nie należy do zbyt udanych. Sekcja zasilania ma 8 (VCore, 110 A SPS) + 1 (SA) +1 (GT) +1 (VNNAON) sekcje zasilania. Za chłodzenie odpowiadają dwa radiatory połączone ciepłowodem. Mamy też termopady 7 W/mK. Całość należy podłączyć do jednego złącza 8-pin. Nie jest to więc imponująca konfiguracja, ale trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z naprawdę małą konstrukcją.

MSI MPG B860I Edge Ti WIFI oferuje dwa złącza M.2. Jedno jest zaraz pod procesorem i ma ono radiator. Wspiera też dyski PCIe 5.0 x4 2280. Sam radiator mocowany jest na śrubki, ale dysk ma już beznarzędziowy montaż. Drugie złącze umieszczone jest po drugiej stronie płyty. Trzeba więc pamiętać, że jeśli w przyszłości będziecie chcieli dołożyć dysk, to trzeba będzie wszystko demontować, choć w przypadku tak małych konstrukcji jest to często jednym rozwiązaniem. Tutaj dysk montowany jest na śrubkę, a złącze wspiera konstrukcje PCIe 4.0 x4 i SATA 2280. Poza tym mamy też dwa złącza SATA umieszczone z boku płyty.

Na płytach mini ITX mamy zawsze dwa złącza pod pamięci RAM i nie inaczej jest w tym przypadku. Mamy wsparcie oczywiście dla pamięci DDR5 standardowych oraz CUDIMM. Maksymalna częstotliwość to 8600 MHz, a pojemność 128 GB. Jest też wsparcie dla profilów XMP 3.0, więc bez problemów łatwo ustawicie pamięci na odpowiednie parametry.

Czytaj też: Test MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB

Złącze PCIe jest jedno. Wspiera ono karty 5.0 x16, więc spokojnie zapewni odpowiednie warunki do pracy najnowszych grafik. Złącze jest wzmacniane, ale ma ono standardowe zwolnienie blokady. Może być z jej naciśnięciem mały problem, ale ponownie – przy tak małych płytach nie ma miejsca na lepsze rozwiązanie.

Karty sieciowe mamy dwie. Jedna to Intel Killer E5000B 5G, a druga Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 ze wsparciem dla Bluetooth 5.4. Łączność z siecią jest więc bardzo dobra i możecie wyciągnąć z Waszego łącza maksimum możliwości. Plus oczywiście za Wi-Fi 7, które też powinno być standardem przy nowych płytach. Za audio odpowiada Realtek ALC897 – tutaj naszym zdaniem powinno znaleźć się lepsze rozwiązanie.

MSI MPG B860I Edge Ti WIFI oferuje następujące złącza wewnętrzne:

1x CPU Fan,

1x Combo Fan,

1x System Fan,

złącza do przedniego panelu obudowy,

audio,

1x ARGB,

1x RGB,

1x TPM,

1x USB 2.0,

1x USB 5 Gbps,

1x USB-C 10 Gbps,

1x chassis intrusion.

Combo Fan pozwala na podłączenie pompki, więc tutaj nie będzie z tym problemu. Samych złączy pod wentylatory nie ma za dużo, ale powinny one też wystarczyć – w razie problemu zawsze można spiąć śmigła i podłączyć pod jedno złącze. W przypadku tak małej konstrukcji chyba bardziej widzielibyśmy dwa złącza ARGB, zamiast jednego takiego i jednego RGB. Większość sprzętu z podświetleniem to już po prostu ARGB i samo RGB jest dosyć mało przydatne. Konfiguracja USB jest standardowa i bez zaskoczeń. Na płycie nie ma ekranu z kodami POST, ale są diody ułatwiające diagnostykę w razie problemów. Konfiguracja złączy jest więc ok jak na taką konstrukcję.

Tylna zaślepka portów jest zintegrowana z płytą, co z pewnością jest plusem. Tutaj mamy do dyspozycji:

4x USB 5 Gbps,

1x USB 10 Gbps,

1x USB-C 10 Gbps,

1x Thunderbolt 4,

1x HDMI 2.1,

1x ethernet 5G,

2x złącza na anteny Wi-Fi,

1x Optical S/PDIF,

2x audio.

Liczba i konfiguracja złączy USB powinna każdemu wystarczyć i jest naprawdę niezła. Tutaj w szczególności plus należy się za obecność Thunderbolt 4, które czasami może okazać się niezastąpione. Poza tym mamy HDMI, ale brakuje DisplayPort. Odnośnie audio to są standardowo dwa złącza oraz Optyczne S/PDIF. Generalnie samą konfigurację złączy oceniamy ponownie dobrze. Trzeba też wspomnieć, że mamy też dwa przyciski – do flashowania BIOS oraz czyszczenia CMOS.

Platforma testowa Procesor Intel Core Ultra 9 285K Chłodzenie Valkyrie Dragonfang 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8000 MHz CL38 Dysk Samsung 990 Evo Plus 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy wykonaliśmy przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyliśmy tylko profil XMP (8000 MHz) pamięci, który zadziałał bez problemów.

BIOS MSI MPG B860I Edge Ti WIFI

BIOS jest standardowy dla MSI. Mamy tryb EZ, gdzie łatwo ustawicie najważniejsze ustawienia, w tym profil XMP pamięci. W Hardware Monitor możecie zarządzać wentylatorami i w trybie zaawansowanym jest znacznie więcej opcji do wyboru. Możecie dokładnie dopasować pamięci i poprawić profil XMP, ale pamiętajcie, że na płytach B860 nie da się podkręcać procesora. Wszystkie opcje powinny też być dosyć łatwo do znalezienia i generalnie nie powinniście mieć problemów w odnalezieniu się w całości.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 990 Evo Plus 2 TB PCI 4.0 x4. Warto też zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystaliśmy wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystaliśmy z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystaliśmy benchmarki Steel Nomad oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziliśmy testy w trzech grach: Total War: Phraorah, Assassin’s Creed Mirage oraz Far Cry 6. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Testy przeprowadziliśmy przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark battle.

Temperatury

Testy przeprowadziliśmy przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61.

Czujnik na płycie pokazuje tutaj 76°C. Temperatury są wyższe niż w przypadku pełnowymiarowych płyt z rozbudowanym chłodzeniem, ale nie są one złe. Do 100°C sporo brakuje i to przy najwydajniejszym procesorze na tę platformę. Mimo słabszej sekcji nie ma więc obaw o jej temperatury.

Kompatybilność z pamięciami

Sprawdziliśmy tutaj działanie pamięci CUDIMM Kingston 8800 MHz CL42 2x 24 GB. Pamięci zadziałały bez problemów po włączeniu profilu XMP i ustawieniu Gear 2 i były stabilne. Jest to pozytywne zaskoczenie, bowiem jest to szybsza prędkość od tego, co mówi specyfikacja.

Czytaj też: Test MSI Crosshair 17 HX AI D2XWGKG-006XPL. Kupujesz nowego lapka i zarabiasz. Zainteresowany?

Test MSI MPG B860I Edge Ti WIFI – podsumowanie

MSI MPG B860I Edge Ti WIFI najtaniej znaleźliśmy za ok. 980 zł. Cena jest więc podobna do konstrukcji mini ITX opartych o B860 konkurencji. Sama płyta jest też dobrym wyborem, jeśli budujecie mały zestaw oparty o najnowszą platformę Intela.

Płyta jest dobrze wykonana i może się podobać. W szczególności przy białych zestawach powinna ona fajnie się wpasować w całość. Ilość złączy wewnętrznych i zewnętrznych jest odpowiednia i spokojnie powinna wystarczyć do zbudowania zestaw. Są pewne rzeczy, które można by zmienić (jak np. zamiast RGB dodatkowe złącze ARGB), ale są też zdecydowane plusy jak np. obecność Thunderbolt 4. Na pokładzie mamy Wi-Fi 7 oraz ethernet 5G, co z pewnością jest plusem. Z minusów należy wymienić słabe audio.

Płyta ma dwa złącza M.2, w tym jedno PCIe 5.0 x4 ukryte pod radiatorem, które całkiem nieźle radzi sobie z odprowadzaniem ciepła. Drugie złącze jest z tyłu. Sekcja zasilania nie należy do mocnych, ale nie nagrzewa się mocno. Nie ma również problemów z wydajnością zamontowanych podzespołów – wszystkie wyniki są podobne znacznie większych konstrukcji. Plus też należy się za bezproblemową obsługę pamięci CUDIMM 8800 MHz oraz prosty do ogarnięcia BIOS.

Jeśli więc budujecie mały zestaw komputerowy, szukacie płyty mini ITX opartej o chipset B860, to zdecydowanie polecamy wybór testowanej konstrukcji. Powinniście być z niej po prostu zadowoleni.