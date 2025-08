Test MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB

Jak wygląda i co oferuje MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB?

Wraz z kartą otrzymujemy przejściówkę zasilania na 2x 8-pin. MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB to zdecydowanie mogąca się podobać karta graficzna. Mamy podświetlenie koło wentylatorów oraz na końcu (logo MSI). Poza tym jest ona czarno-szara i na backplate mamy srebrnego smoka. W obudowie z oknem będzie po prostu fajnie się prezentowała. Jakość wykonania jest również bardzo dobra. Jest metalowy backplate, całość jest solidna i dobrze spasowana.

Wymiary karty to 247 x 135 x 51 mm. Jest to więc naprawdę krótka konstrukcja, która bez problemów zmieści się w mniejszych obudowach. Waga wynosi 781 g, więc jest to również dosyć lekka grafika. W zestawie nie ma podpórki jednak w przypadku tego modelu jest ona zbędna. Za chłodzenie odpowiada system Twin Frozr 10, w skład którego wchodzą dwa śmigła STORMFORCE pracujące półpasywnie. Na backplate jest też wycięcie umożliwiające przepływ powietrza, mamy też specjalne finy Wave Curved 4.0. Zasilanie odbywa się ze złącza 12V-2×6, ale mamy wspomnianą przejściówkę na 2x 8-pin. Jest ono na wcięciu w radiatorze, ale powinno udać się podłączyć kątowe wtyczki. Sugerowany zasilacz powinien mieć 600 W mocy. Złącza obrazu są standardowe: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b.

MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB nie ma podwójnego BIOSu, ale jak zobaczycie w testach, bardzo dobrze sobie radzi podczas obciążenia. Jest fabryczne podkręcenie, a zegar boost wynosi 2647 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2753 MHz. Warto oczywiście pamiętać o obsłudze DLSS 4, której działanie również sprawdziliśmy w testach.

Specyfikacja MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB

Sterowniki:

Nvidia GeForce RTX 4000, GeForce RTX 5000: Game Ready 576.15

Nvidia GeForce RTX 5060: Game Ready 576.52

Nvidia GeForce RTX 5090: Game Ready 576.80

Nvidia GeForce RTX 5050: Game Ready 576.88

AMD Radeon RX 7000, RX 9070, RX 9070 XT: Adrenalin 25.4.1

AMD Radeon RX 9060 XT: Adrenalin 25.10.09.01

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W 1920 x 1080 mamy już 3 gry bez średnio 60 fps. Już więc tutaj może w niektórych tytułach przydać się DLSS.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy dla odmiany 3 gry z wynikiem średnim powyżej 60 fps. Do tej rozdzielczości zdecydowanie przydałaby się wydajniejsza karta.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości mamy już niskie wyniki we wszystkich tytułach.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Jedynie w Metrze mamy średni wynik powyżej 60 fps, choć w Avatarze jest bliski. DLSS będzie więc obowiązkowy dla większości gier.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy już niskie wyniki w praktycznie każdej grze.

Testy w grze z path tracingiem

O path tracingu bez wspomagaczy w postaci DLSS nie ma co mówić – nawet w 1920 x 1080 mamy średnio poniżej 30 fps.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Sam DLSS: Jakość nie zapewnia średnio 60 fps w obu tytułach, ale po dodaniu FG x2 możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości w Star Wars Outlaws FG x2 nadal wystarczy, ale w Cyberpunku z path tracingiem przyda się tryb x3.

3840 x 2160

W ostatniej w Star Wars ponad 60 fps zapewni FG x4, natomiast w Cyberpunku nawet ten tryb nie podbija tak wysoko wyników.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

W programach jest bez zaskoczeń i mamy wyniki powyżej RTX 4060 Ti i poniżej RTX 4070.

Temperatury

Karta pod obciążeniem trzyma naprawdę dobrą temperaturę.

Głośność

W spoczynku działa ona pasywnie, natomiast pod obciążeniem jest nadal bardzo cicha.

Pobór mocy

Pobór mocy jest bliski 9060 XT 16 GB oraz plasuje kartę pomiędzy RTX 5060 a RTX 4070.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner (z modem podnoszącym maksymalny zegar pamięci). Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Model MSI wypada minimalnie słabiej od Gigabyte, ale jak sami możecie zobaczyć różnice są bardzo niskie, więc wiele tutaj zależy od sztuki na jaką traficie. Grafika jest wydajniejsza od RTX 4060 Ti o ok. 20,4%, 25,4% i 39,8%. Mamy też wyższe wyniki od RX 9060 XT 16 GB. Tutaj przewaga nad wersją Gigabyte to ok. 3,7%, 3,7% i 4,1%. Z drugiej strony RTX 4070 pozostaje wydajniejszą grafiką z przewagą ok. 10,7%, 10% i 8,7%.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tracingiem ponownie mamy minimalnie różnice względem wersji Gigabyte. Przewaga nad RTX 4060 Ti to ok. 28,5% i 32,9%. W przypadku porównania do RX 9060 XT 16 GB mamy wyższą wydajność o ok. 6% i 6,1%. Ponownie trż RTX 4070 jest wydajniejszą konstrukcją i tutaj notuje on wyższe wyniki o ok. 15,9% oraz 15,4%.

Test MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB – podsumowanie

MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB znaleźliśmy najtaniej za ok. 2139 zł, choć więcej ofert jest w cenie ok. 2249 zł. Cena jest już znacznie bliższa 2000 zł, o których pisaliśmy przy premierze tej serii kart. Jeśli szukacie naprawdę fajnego wykonania karty z tej serii to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na model MSI.

Karta jest dobrze wykonana i zdecydowanie może się podobać. Mamy podświetlenie i fajny design, który w obudowie z oknem będzie naprawdę dobrze wyglądał. Chłodzenie daje sobie świetnie radę i pod obciążeniem karta jest chłodna i cicha. Pobór mocy niczym nie zaskakuje i jest bliskie poprzedniemu modelowi RTX 5060 Ti. Kartę możecie też fajnie podkręcić i zyskać na wydajności, co też warto wykonać. Natomiast mamy fabryczne OC co również widać po wynikach testów.

MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB oferuje dobry wzrost wydajności nad RTX 4060 Ti 8 GB. Mamy też przewagę nad RX 9060 XT 16 GB. Z drugiej strony RTX 4070 pozostaje wydajniejszą kartą, co przy premierze było sporym zaskoczeniem – liczyliśmy jednak na trochę lepsze wyniki w grach. Nie jest więc idealnie, ale patrząc na premierę wszystkich RTX 5000 nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Pamiętajcie też, że cały czas mówimy o wersji 16 GB, model 8 GB zapomnijcie, że istnieje. Plus jak zawsze należy się za obsługę DLSS 4, minus za PCIe x8 zamiast x16. To będzie miało wpływ na wydajność karty przy starszych komputerach.

MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB to z pewnością warta polecenia grafika. Nie należy do drogich modeli RTX 5060 Ti 16 GB, a jest przy tym naprawdę fajną wersją. Jeśli więc chcecie kupić coś z tej serii, to zdecydowanie warto wziąć ten model pod uwagę.