Polacy szaleją za Skodą Superb. Wyniki sprzedaży nie pozostawiają wątpliwości

Analizując tegoroczne statystyki, trudno przeoczyć wyraźny trend. Okazuje się, że czeska marka odnotowuje wyniki, które mogą zaskakiwać, zwłaszcza w kontekście rosnącej konkurencji. Co stoi za aż takim fenomenem Skody Superb?

Imponujące statystyki rynkowe Superba

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 roku Skoda Superb zanotowała 4856 rejestracji w Polsce. Przekłada się to na 22,33% udziału w segmencie D dla wersji Liftback i Combi. Wynik jest o tyle znaczący, że utrzymuje się pomiędzy różnymi grupami nabywców.

W przypadku klientów flotowych liczby wyglądają jeszcze bardziej przekonująco — 4513 zarejestrowanych egzemplarzy dało modelowi 23,55% udziału w tej części rynku. Choć takie wyniki robią wrażenie i nie ma sensu tego podważać, to jednak warto pamiętać, że rynek motoryzacyjny bywa kapryśny i utrzymanie tej pozycji przez dłuższy czas może być dla naszego sąsiedniego producenta samochodów wyzwaniem. Co jednak stoi za tym sukcesem?

Przestrzeń jako główny atut Skody Superb

Jak informuje Skoda, od początku istnienia modelu, przestronność pozostaje jego znakiem rozpoznawczym. Zarówno pasażerowie z przodu, jak i z tyłu, mogą liczyć na komfortowe warunki podróży. W praktyce przekłada się to na wygodę podczas codziennych dojazdów czy dłuższych tras — nawet, kiedy wybieramy się całą rodziną nad polskie morze czy dalsze wakacje, na przykład w Chorwacji.

Pojemność bagażnika to kolejny mocny argument wyróżniany przez Skodę w Superbie. 645 litrów w wersji Liftback i 690 litrów w Combi plasują Superba w czołówce segmentu. Wnętrze wykonano z materiałów dobrej jakości, co także wpływa na ogólne wrażenia z jazdy.

Różnorodność wersji wyposażeniowych, również w kwestii napędu

Czeski producent przygotował różnorodne linie wyposażenia. Laurin & Klement skierowano do klientów oczekujących maximum komfortu, oferując między innymi fotele z podgrzewaniem, wentylacją i funkcją masażu, klimatyzację trójstrefową oraz 13-calowy ekran systemu multimedialnego. Dla preferujących sportowy charakter dostępna jest wersja Sportline z ciemnymi akcentami stylistycznymi i obniżonym zawieszeniem.

Gamę napędową otwiera jednostka 1.5 TSI mHEV o mocy 150 KM, a zamyka — 2.0 TSI z napędem 4×4 i 265 KM. Hybryda plug-in z silnikiem 1.5 TSI i jednostką elektryczną rozwija łączną moc 204 KM. W tym roku odnotowano 138-procentowy wzrost rejestracji tego wariantu, co sugeruje stopniowe otwieranie się polskich kierowców na takie rozwiązania. Trzeba jednak przyznać, że mimo wzrostu popularności, hybrydy plug-in wciąż stanowią niszowy segment na naszym rynku. Ich przyszłość będzie zależała od wielu czynników, w tym rozwoju infrastruktury i polityki podatkowej.

Skoda Superb zbudowała swoją pozycję, łącząc przestronność z uniwersalnością. Obecne wyniki sprzedaży potwierdzają, że ta recepta wciąż działa w Polsce. Pytanie brzmi, czy producent utrzyma ten trend w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku motoryzacyjnego.