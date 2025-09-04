Rewolucja w tworzeniu 3D. NVIDIA i Microsoft przyspieszają proces projektowania z pomocą AI

Podsumowanie artykułu . . .

AI NVIDII i Microsoftu w służbie kreatywności

Nowy blueprint do generowania obiektów 3D to gotowy do użycia schemat pracy, oparty na modelu Llama 3.1 8B NIM. Dzięki niemu, artyści mogą rozpocząć projekt od prostego tekstowego opisu, np. “nocny targ”. Na podstawie promptu, szablon wygeneruje do 20 możliwych obiektów. Następnie, za pomocą NVIDIA SANA, można przeglądać podglądy w wysokiej rozdzielczości, modyfikować je lub odrzucać. Gdy model jest gotowy, można go bez problemu wyeksportować do popularnych programów, takich jak Blender, by dalej z nim działać.

To, co kiedyś wymagało godzin pracy, teraz może zająć zaledwie kilka minut. Szablony NVIDII pozwalają pominąć skomplikowane techniczne etapy, umożliwiając szybkie tworzenie prototypów i iterację projektów, skupiając się na najważniejszym.

Kolejnym kluczowym elementem nowej strategii jest mikrousługa Microsoft TRELLIS NIM, która integruje najnowszy model text-to-3D od Microsoft Research. TRELLIS to gotowe rozwiązanie, które eliminuje potrzebę skomplikowanej konfiguracji i pozwala na łatwe wdrożenie na kartach graficznych GeForce RTX i RTX PRO.

Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki optymalizacjom od NVIDII, Microsoft TRELLIS generuje obiekty aż o 20% szybciej niż standardowe aplikacje. Dla przykładu, na karcie GeForce RTX 5090 oszczędza się około 6 sekund na obiekt, co może wydawać się niewielkim przyspieszeniem, jednak dla studiów produkcyjnych, które tworzą setki modeli, ma to naprawdę ogromne znaczenie i bardzo usprawnia pracę.

NVIDIA ułatwiła proces wdrażania nowych narzędzi, a rozpoczęcie pracy z blueprintem do generowania obiektów 3D jest naprawdę proste. Wystarczy wykonać kilka kroków:

Załaduj szablon wraz z modelami.

Wpisz prosty pomysł na scenę, na przykład “nocny targ”.

System automatycznie wygeneruje dwadzieścia podglądów obiektów.

Możesz podmienić niechciane obiekty, klikając ikonę odświeżania.

Aby uzyskać więcej kontroli, kliknij ikonę ołówka, by edytować początkowy prompt.

Usuń niepotrzebne obiekty, klikając ikonę kosza.

Przekształć pojedyncze podglądy w modele 3D, klikając ikonę “->3D”, lub przekonwertuj wszystkie naraz, używając przycisku “Convert all to 3D”.

Na koniec, użyj wbudowanego przycisku, by wyeksportować pliki do Blendera lub innej popularnej aplikacji 3D.

Szczegółowe instrukcje i potrzebne pliki można znaleźć na platformach NVIDIA Build oraz GitHub.

NVIDIA i Microsoft, wprowadzając nowe narzędzia, udowadniają, że sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w usprawnianiu procesów twórczych. Nie chodzi o zastępowanie człowieka, a wyręczanie go w niektórych rzeczach, pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze. Nowy szablon oraz mikrousługa TRELLIS to rozwiązania, które znacząco skracają czas prototypowania, pozwalając artystom na swobodne eksperymentowanie i realizację nawet najbardziej ambitnych wizji. To, co kiedyś było uznawane za najbardziej czasochłonną część pracy, teraz staje się najszybszą.

Jeśli interesuje was więcej informacji na ten temat, to w trakcie IFA, 6 września o godzinie 14:00 na scenie Creator Stage, zaplanowany jest panel dyskusyjny Jak AI zmienia tworzenie treści. Dyrektor ds. marketingu technicznego ProVis w NVIDIA, Sean Kilbride, wraz z innymi prelegentami opowie o tym, jak twórcy integrują sztuczną inteligencję w swoich procesach, by przyspieszyć produkcję, odkrywać nowe podejścia i przesuwać granice kreatywności.