Słuchawki premium w cenie budżetówek. Baseus Inspire z technologią Sound by Bose podbija rynek

Podsumowanie artykułu . . .

Seria Inspire z technologią Sound by Bose

Seria Baseus Inspire składa się z trzech różnych modeli zaprezentowanych tuż przed targami IFA 2025. Wszystkie wykorzystują technologię Sound by Bose, co ma zapewnić charakterystyczne brzmienie znanej marki w znacznie niższej cenie. Ich oferta ostatnio powiększyła się o nauszne słuchawki z redukcją szumów XH1, otwarte douszne XC1 oraz douszne z redukcją szumów XP1. Każdy model stworzono z myślą o innych scenariuszach użycia, od długich podróży po aktywny tryb życia. CEO Baseus He Shiyou podkreśla filozofię firmy mówiącą, że świetny dźwięk powinien być dostępny dla każdego i pasować do różnych stylów życia. To wyraźnie kontrastuje z polityką cenową większości producentów premium.

Nauszne słuchawki Inspire XH1 wyróżniają się przede wszystkim wyjątkową żywotnością baterii sięgającą 100 godzin, co plasuje je wśród najlepszych w tej kategorii. Po zaledwie 10 minutach ładowania użytkownik zyskuje dodatkowe 12 godzin pracy. Model oferuje czterowarstwowy system redukcji szumów blokujący hałas do -48dB, co powinno zapewnić komfort podczas podróży czy pracy w hałaśliwym otoczeniu.

Słuchawki obsługują Dolby Audio oraz Hi-Res Audio z kodekiem LDAC, gwarantując wysoką jakość bezprzewodowego przesyłu dźwięku. Interesującą funkcją jest technologia SoundFit, która automatycznie dostosowuje profil dźwiękowy do indywidualnych preferencji użytkownika. Cena modelu XH1 wynosi 169,99 euro, czyli około 724 złotych.

Otwarte słuchawki douszne Inspire XC1 zaprojektowano z myślą o sportowcach i osobach prowadzących aktywny tryb życia. Każda słuchawka waży jedynie 6 gramów i wyposażona jest w wzmocnione przeguby pierścieniowe wytrzymujące 10 000 zgięć. Dodatkowo model wykorzystuje hybrydowy dwukierunkowy system przetworników i posiada certyfikat Hi-Res Audio Wireless z obsługą kodeka LDAC. Klasa wodoszczelności IP66 sprawia, że słuchawki są odporne na pot i deszcz, co czyni je idealnym towarzyszem treningów.

Bateria zapewnia do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu, a z etui ładującym można osiągnąć łącznie 40 godzin. Funkcja szybkiego ładowania pozwala na uzyskanie 2,5 godziny dodatkowej pracy po zaledwie 10 minutach. Cena wynosi 149,99 euro, czyli około 639 złotych.

Najbardziej zaawansowany model Inspire XP1 oferuje adaptacyjny system redukcji szumów dostosowujący się automatycznie do otoczenia i blokujący hałas do -50dB, co daje lepszy wynik niż w droższym modelu XH1. Słuchawki wykorzystują podwójne membrany PU+PEEK oraz autorskie technologie SuperBass 3.0 i SuperBalance 3.0, które mają zapewnić zbalansowane brzmienie z wyraźnymi basami. Model obsługuje również Dolby Audio i technologię Sound by Bose.

Żywotność baterii wynosi do 8 godzin na jednym ładowaniu (z wyłączoną redukcją szumów) i do 45 godzin z etui ładującym. Podobnie jak w innych modelach, 10 minut ładowania daje 2,5 godziny dodatkowej pracy. Cena to 149,99 euro, czyli około 639 złotych tak jak w omówionym poprzednim modelu.

Model Inspire XH1 jest już dostępny od 4 września 2025 roku, podczas gdy XC1 i XP1 trafią do sprzedaży w nadchodzących tygodniach. Wszystkie produkty będą dostępne przez oficjalne kanały sprzedaży Baseus. Ceny serii Inspire rzeczywiście wyglądają atrakcyjnie na tle konkurencji. Za podobne funkcje Sony czy Bose żądają często dwu- lub trzykrotnie więcej. Pytanie brzmi, czy współpraca z Bose w zakresie kalibracji dźwięku rzeczywiście przełoży się na jakość porównywalną z produktami premium.