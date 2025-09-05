Urządzenia Samsunga z premierową ofertą. Świetne gratisy przy zakupie nowych sprzętów

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung przygotował różne korzyści, dostosowane do poszczególnych urządzeń. Kupując smartfon Galaxy S25 FE, można wybrać spośród dwóch opcji: albo odebrać w prezencie smartwatch Galaxy Watch7 40mm, albo skorzystać z programu Odkup. W przypadku wyboru gratisowego zegarka musimy zarejestrować się w aplikacji Samsung Members, gdzie wypełniamy odpowiedni formularz. Dodatkowo liczba urządzeń jest ograniczona – typowy haczyk marketingowy.

Galaxy S25 FE to smukły i lekki model, ważący zaledwie 190 gramów i wyposażony w wytrzymałą ramkę Armor Aluminum oraz szkło Gorilla Glass Victus+. Posiada też certyfikat IP68, co zapewnia odporność na kurz i wodę. Sercem smartfona jest procesor Exynos 2400, a za wyjątkowe zdjęcia odpowiada silnik ProVisual Engine, który pozwala na inteligentną edycję zdjęć.

Dla miłośników tabletów, Samsung przygotował promocje na serię Galaxy Tab S11. Decydując się na zakup do 28 września, można otrzymać klawiaturę Etui Book Cover Keyboard Slim w prezencie. Jeśli zapasy się wyczerpią, klienci mogą liczyć na słuchawki Galaxy Buds3 Pro. Tablety z tej serii są wyposażone w jasne wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Największy model, Galaxy Tab S11 Ultra, ma zaledwie 5,1 mm grubości i waży 692 gramów.

Galaxy Tab S11 Ultra

Podobnie jak w przypadku smartfona, dostępny jest również program Odkup, który pozwala na odsprzedaż starego urządzenia i odzyskanie do 2300 złotych. Maksymalna kwota dotyczy oddania modelu Galaxy Tab S9 Ultra z pamięcią 1TB, co brzmi imponująco, ale realnie rzecz biorąc skorzysta z tego zaledwie garstka osób.

Galaxy Tab S11+

Nie zapomniano też o innych urządzeniach. Nowe słuchawki Galaxy Buds3 FE można kupić, korzystając z cashbacku w wysokości 200 złotych. Jeśli zdecydujesz się na zakup słuchawek w zestawie ze smartfonem Galaxy S25 FE (oraz innymi wybranymi urządzeniami), możesz otrzymać dodatkowe 200 zł rabatu. Na tablet Galaxy Tab S10 Lite również czeka promocja cashback z kwotą 300 zł. Tu warto wspomnieć, że oferta dotyczy również modeli z serii Z Fold 7 i Z Flip 7, co rozszerza pole wyboru dla potencjalnych klientów.

Promocje obowiązują przy zakupie na stronie samsung.com oraz u wybranych partnerów. Większość bonusów wymaga rejestracji w aplikacji Samsung Members, co może być utrudnieniem dla mniej technicznych użytkowników. Oferta rozpoczęła się 4 września i potrwa do 28 września do godziny 23:59. To niecały miesiąc na podjęcie decyzji, więc warto się pospieszyć.