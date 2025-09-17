powrót

Spotify w końcu osładza życie użytkownikom darmowej wersji

Andrzej Libiszewski
17.09.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Czy darmowe Spotify wreszcie przestanie frustrować? Platforma wprowadza właśnie zmiany, na które wielu użytkowników czekało od lat. Globalna aktualizacja startująca od 15 września przynosi między innymi koniec przymusowego odtwarzania losowego – jednej z najbardziej denerwujących cech bezpłatnego planu.
...

Trzy nowości w Spotify

Najważniejszą zmianą jest dodanie trzech mechanizmów dających realną władzę nad tym, czego się słucha. Pick & Play umożliwia bezpośrednie uruchomienie wybranej piosenki bez przewijania przez niechciane utwory. Search & Play pozwala na natychmiastowe wyszukanie konkretnego kawałka i rozpoczęcie odsłuchu – rzecz niby oczywista, ale… zarezerwowana do tej pory dla subskrybentów Premium – użytkownicy darmowej wersji mogli otworzyć w takiej sytuacji stronę radia internetowego z muzyką bazowaną na swoim wyszukiwaniu i trudno się dziwić, że wielu wolało korzystać do tego samego celu z YouTube, które nie robiło takich cyrków.

Ostatnią nowością to Share & Play, czyli funkcja społecznościowa umożliwiająca na odtwarzanie utworów udostępnianych w mediach społecznościowych. Wystarczy kliknąć link do piosenki, by od razu ją usłyszeć. Niestety, dzienny limit odtwarzania na żądanie pozostaje aktywny, a po jego wyczerpaniu system wraca do starego, losowego trybu.

Poza nowościami Spotify dostało też potrzebną kosmetykę

W jej ramach platforma poprawiła możliwości personalizacji dla darmowych użytkowników. Playlista Discover Weekly została odświeżona i oferuje teraz precyzyjniejsze, regularnie aktualizowane rekomendacje. Pojawiła się także nowość w postaci funkcji „daylist”, automatycznie dopasowującej muzykę do pory dnia i aktywności słuchacza. Algorytm analizuje wzorce odsłuchu i proponuje odpowiednie utwory na różne momenty dnia.

Spotify

Użytkownicy zyskali możliwość projektowania własnych okładek list odtwarzania na 128 rynkach. Można dodawać dowolne obrazy, personalizować kolory, stosować efekty tekstowe i tworzyć unikalne wizualizacje swoich zbiorów muzyki. Darmowa wersja zyskała też teksty piosenek w czasie rzeczywistym. Fragmenty tekstów można bezpośrednio udostępniać w mediach społecznościowych jak Instagram czy WhatsApp, co ułatwia dzielenie się muzyką z przyjaciółmi.

Czytaj też: Apple udostępnia iOS 26. Które modele dostaną aktualizację?

Czy Spotify Premium ma jeszcze sens?

Wprowadzone zmiany znacznie zmniejszają różnice między bezpłatną a płatną wersją, ale w kluczowych aspektach płacący użytkownicy wciąż mają znacznie więcej możliwości – przede wszystkim nie są skazani na reklamy i limity z darmowej wersji, a odtwarzany dźwięk jest znacznie lepszej jakości.

Spotify wprowadził niedawno bezstratną jakość audio dla subskrybentów Premium bez dodatkowych opłat – na razie jeszcze nie w Polsce, ale i to się powinno zmienić do końca października 2025 roku. Konkurencja pod tym względem bardzo wysforowała się do przodu i niemało użytkowników Spotify z tego powodu bez żalu pożegnało się z serwisem. Pokusa będzie tym większa, że Apple Music właśnie zaproponowało proste przenoszenie playlist ze Spotify…

UdostępnijTwitter