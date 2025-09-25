Smartfon przyspieszył im rowerową przerzutkę. Co jeszcze kryje przyszłość?

Podsumowanie artykułu . . .

Napęd roweru zmieniający charakter z dnia na dzień, to ewidentnie znak nowych czasów w świecie rowerów, które zaczynają coraz bardziej przypominać pod tym względem samochody. I tym razem mały plik dostarczony przez aplikację w telefonie jest w stanie znacząco wpłynąć na SRAM Eagle AXS Transmission, “przemapowując” taniec przerzutki po kasecie i obiecując bardziej żwawą reakcję w razie przerzucania się przez kilka biegów naraz. Nie jest to wprawdzie rewolucja a mniejsza poprawka, która zmienia rytm zmiany przełożeń w konkretnych sytuacjach, ale takich właśnie subtelnych korekt oczekują właściciele osprzętu z najwyższej półki.

SRAM ulepszył za darmo przerzutkę Eagle AXS Transmission wszystkim właścicielom

Współczesne napędy rowerów górskich projektuje się wokół obciążenia, kadencji i choreografii między łańcuchem, rampami kasety oraz ruchem przerzutki. Najnowsza aktualizacja SRAM celuje właśnie w tę choreografię, korygując timing kroków przerzutki względem tego, jak kaseta obraca się w realnym świecie. Efekt ma być wyraźniejszy podczas szybkich, wielobiegowych przeskoków, które będą miały miejsce bez żadnego kompromisu dla spokoju pod obciążeniem, z czego zresztą Eagle AXS Transmission słynie. Jak więc działa ta “wielka aktualizacja”?

SRAM udostępnił Firmware 2.53.8 dla Eagle AXS Transmission. Rdzeniem tego oprogramowania układowego jest nowe sekwencjonowanie Cassette Mapping, które redukuje opóźnienie między kolejnymi ruchami przerzutki, gdy rowerzysta posunie się do co najmniej trzech zmian z rzędu. Innymi słowy, rowerzyści najpewniej nie odczują zmiany przy pojedynczych czy nawet podwójnych zmianach przerzutki, ale już przy masowych zmianach (np. przy szybkim przebijaniu z podjazdu w zjazd) przerzutka zacznie przeskakiwać pomiędzy pozycjami szybciej niż dotąd.

Ponieważ zmiana biegu to suma ruchu przerzutki i obrotu kasety, absolutna szybkość jest ograniczona tym, jak szybko kaseta się kręci przy twojej kadencji i prędkości. Dlatego też SRAM przedstawia zmianę jako zgranie wewnętrznego timingu przerzutki z typowymi prędkościami obrotowymi kasety na szlaku, co oznacza tyle, że jeśli twoja kaseta nie obraca się dość szybko, to fizyka nadal będzie miała najwięcej do gadania.

Samo Cassette Mapping nie jest nowe. To warstwa software’u, która koordynuje zęby X-Sync i rampy kasety z precyzyjnymi krokami przerzutki tak, by łańcuch pozostawał zazębiony podczas przejścia między koronkami nawet pod obciążeniem. Nowe firmware po prostu przestawia ten takt dla wielokrotnych zmian przerzutki tylnej, aby utrzymać charakter jazdy, a jednocześnie skrócić czas postoju między krokami. Musimy jednak pamiętać, że Multishift w Eagle AXS Transmission nie jest dozwolony w rowerach ze wspomaganiem i to pod rygorem ograniczonej gwarancji ze strony firmy SRAM.

Jak zaktualizować Eagle AXS Transmission?

Sama aktualizacja jest prosta. Otwórz aplikację AXS, wybudź rower, wybierz swój model i zainstaluj oferowane firmware dla każdego elementu. Jeśli coś nie chce się łączyć, to upewnij się, że Bluetooth działa, wybudź komponent krótkim naciśnięciem przycisku AXS, uruchom ponownie aplikację, a ewentualnie zrestartuj połączenie Bluetooth. Nabywcy wyjątkowej i limitowanej serii 1987 nie muszą się tym martwić, bo rowerowy gigant sprzedaje swój kosztujący krocie osprzęt dla nielicznych Eagle-Transmission-1987 już z najnowszą wersją oprogramowania.