Dziwny system na dnie Pacyfiku łączy dwa światy. To pierwszy taki obiekt znany nauce

Podsumowanie artykułu . . .

Hybrydowy system Karambusel. Ekstremalne warunki występują tam obok siebie

Miejsce nazwane „Karambusel” (co w lokalnym języku oznacza „małż”) znajduje się na zboczu podwodnej góry Conical Seamount. Tam, gdzie temperatura płynów hydrotermalnych sięga 51 stopni Celsjusza, zaledwie centymetry dalej wydobywają się chłodniejsze gazy o temperaturze poniżej 20 stopni.

W zasadzie mamy gorący komin bulgoczący tuż obok chłodnego wysięku gazu – kombinację, która nigdy wcześniej nie została opisana – objaśnia Philipp Brandl z GEOMAR Helmholtz Center

Czytaj też: To odkrycie nie mieści się w głowie. Na dnie oceanu stoi struktura tak ogromna, że zmienia mapy Pacyfiku

To niezwykłe sąsiedztwo to wynik specyficznych procesów geologicznych. Skład chemiczny emitowanych gazów jest równie interesujący, ponieważ metan stanowi ponad 80% objętości, co przypomina złoża gazu ziemnego. Obecne są też inne węglowodory powstałe pod wpływem ciepła magmy. Eksplorowany system kryje w sobie ślady różnych etapów geologicznych. Badania wykazały obecność złota (do 28 µg/g) i srebra (do 2400 µg/g), co świadczy o wcześniejszej, wysokotemperaturowej fazie mineralizacji. Obecnie osadzają się minerały bogate w arsen, antymon, rtęć i tal. To, co jednak najbardziej zaskakuje, to bogactwo życia w tak ekstremalnych warunkach. Dno pokrywają gęste pola małży Bathymodiolus, od których pochodzi nazwa miejsca.

Miejscami nie było widać ani kawałka skały, bo wszystko było tak gęsto zasiedlone – dodaje Brandl

Naukowcy zidentyfikowali 23 taksony megafauny głębinowej, w tym rurówki, krewetki i charakterystyczne fioletowe strzykwy. Wiele organizmów przystosowało się do życia w tej unikalnej niszy ekologicznej.

Jesteśmy przekonani, że niektóre z tamtejszych gatunków nie zostały jeszcze opisane. Jednakże, aby w pełni zbadać to unikalne siedlisko, potrzebna byłaby specjalna ekspedycja – zauważa główny autor badań

Czytaj też: Jak pozyskać ciepło prosto z wnętrza Ziemi. Geotermia bez odwiertów i bez wody

Wyścig z czasem o ochronę

Paradoksalnie, to niezwykłe odkrycie już teraz jest zagrożone. W pobliskiej kopalni złota Ladolam na wyspie Lihir odpady są zrzucane bezpośrednio do morza. W regionie obowiązują też licencje na poszukiwanie minerałów i węglowodorów. W związku z tym naukowcy apelują o pilne działania. Zarówno badawcze, jak i ochronne. Morskie planowanie przestrzenne i międzynarodowa współpraca mogą być kluczem do zachowania tego podwodnego skarbu. Odkrycie to pokazuje zarazem, jak niewiele wciąż wiemy o głębinach oceanów. Karambusel może być początkiem nowego rozdziału w oceanografii. Pod warunkiem, iż zdążymy zbadać ten system, zanim zniknie pod presją ludzkiej działalności.