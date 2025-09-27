Szukasz taniej płyty LGA1851? Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E została dla Ciebie stworzona

Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E to świetna jakość w niskiej cenie

Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E najtaniej znalazłem za ok. 500 zł. Jest to naprawdę niska cena, patrząc na jej możliwości. Mamy 6-warstwowe PCB i sekcję zasilania z 12 (Vcore, Ppak 50A) + 1 (VCCGT, drMOS 40A) + 2 (VCCSA, Ppak 50A) fazami. Jest ona chłodzona przez dwa radiatory oraz termopady 5 W/mK. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8-pin UD, które zapewnia lepszą przewodność elektryczną i rozpraszanie ciepła. Taka konfiguracja w tej cenie pozwala na dobrą współpracę nawet z bardzo wydajnym procesorem. Mimo niskiej ceny mamy również dołączony radiator na dysk M.2, który możecie zamontować beznarzędziowo. Tylna zaślepka portów jest zintegrowana z płytą, co ułatwi montaż w obudowie.

Złącze PCIe 5.0 x16 jest wzmacniane, dzięki czemu nawet najcięższe karty nie będą problemem. Plusem jest PCIe EZ-Latch Plus – przycisk do zwalniania blokady slotu. Jeśli będziecie chcieli wyjąć grafikę np. w celu jej przeczyszczenia, to nie będziecie musieli siłować się ze standardowym zabezpieczeniem. Omawiana płyta ma technologię D5 Bionic Corsa, która umożliwia osiągnięcie wysokich transferów pamięci RAM DDR5. Producent mówi tutaj o wsparciu dla kości nawet 9066 MHz. Oczywiście też są 4 sloty, więc łączna pojemność może sięgać 256 GB. Płyta oferuje też 1 miejsce na dysk M.2 PCIe 5.0 x4 oraz dwa na PCIe 4.0 x4. Bez problemów więc zamontujecie kilka dysków, które przydadzą się do przechowywania plików czy gier.

Nie można też zapominać o samym wyglądzie. Pod tym względem jest również dobrze. PCB jest czarne, a radiatory czarno-szare. Na osłonę portów I/O mamy też niebieską nazwę serii z podświetleniem. Jest ono również obecne pod radiatorem chipsetu więc całość naprawdę świetnie wygląda.

Dzięki Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E zbudujecie fajny zestaw komputerowy

Płyta główna to nie tylko możliwości montażu podzespołów, ale też łączność. Zgodnie z nazwą mamy Wi-Fi 6E ze wsparciem dla Bluetooth 5.3. Antena ma połączenie EZ-Plug i bardzo łatwo ją podłączycie pod płytę. Połączenie bezprzewodowe powinno zapewnić stabilne i szybkie transfery. Mamy również złącze ethernet 2,5 GbE, więc jeśli gracie po kablu to również wykorzystacie możliwości Waszego internetu. Z tyłu Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E znajdziecie cztery złącza USB 2.0, jedno USB 3.2 Gen2 i jedno USB-C 3.2 Gen2x2. Jeśli chcecie korzystać z iGPU to jest również HDMI i DisplayPort. Mamy do dyspozycji też trzy złącza audio, więc bez problemów podłączycie mikrofon czy słuchawki. Ciekawostką jest też obecność starszego złącza PS/2.

Złącza wewnętrzne również są całkowicie odpowiednie. Jest sporo złączy pod wentylatory, trzy ARGB, jedno RGB, jedno USB-C, jedno USB 3.2 i dwa USB 2.0. Nie zabrakło również przycisku Q-Flash Plus, dzięki któremu zaktualizujecie BIOS do najnowszego. A jeśli już jesteśmy przy BIOSie to jest on naprawdę prosty do ogarnięcia. Bez problemów włączycie profil XMP pamięci, ustawicie wentylatory czy inne interesujące Was opcje. Ciekawostką jest PerfDrive, gdzie możecie wybrać ustawienia pracy procesora. Oprócz Intel Default Setting znajdziecie tam kilka innych przygotowanych przez firmę opcji. Nie zapominajmy przy tym też o oprogramowaniu Gigabyte Control Centre. Po jego instalacji możecie bez problemów sterować podświetleniem, wentylatorami czy dbać o aktualność sterowników.

To wszystko sprawia, że płyta w cenie ok. 500 zł tak naprawdę nie ma większej konkurencji. Jest ona dobrze zbudowana, fajnie wygląda, oferuje wiele ułatwień podczas montażu, dobrą łączność i sekcję zasilania. Będzie to naprawdę świetna podstawa do zestawu opartego o procesor LGA1851.

Gigabyte ma w ofercie dużo ciekawych płyt B860

Nie zapominajmy jednak, że Gigabyte B860 EAGLE WIFI6E to nie jedyna płyta B860 w ofercie tego producenta. Jeśli szukacie płyty ATX to mamy serie DS3H, Gaming X czy Elite. Ta pierwsza nalezy do jeszcze tańszej serii, która ma trochę więcej kompromisów pozwalających na obniżenie ceny. Gaming X przynosi choćby radiatory na wszystkie dyski M.2 czy więcej złączy na tylnym panelu. Seria Elite należy do najlepiej wykonanych i wyposażonych płyt B860 w sklepach. Mamy mocniejszą sekcję zasilania, lepsze wyposażenie i złącza czy większy radiator na dysk PCIe 5.0. Dodatkowo jest ona dostępna w wersji ICE, która świetnie wpasuje się w biały zestaw komputerowy.

Jeszcze ciekawiej robi się wśród płyt micro ATX. Tutaj każdy model B860M właśnie do niej należy. Mamy więc mniejsze wersje wspomnianych wyżej, czyli B860M DSH, B860M Gaming X czy B860M Elite. Omawiany model Eagle również jest dostępny właśnie w wersji micro ATX. Mamy tutaj jednak też dodatkowe serie, takie jak D3HP czy Pro. Ta pierwsza to ogólnie jedna z najtańszych płyt B860, jakie znajdziecie w sklepach. Świetnie się ona sprawdzi przy bardzo tanich zestawach, gdzie każda złotówka ma znaczenie. Seria Pro ma Wi-Fi 7, bogatsze złącza na tylnym panelu czy zdecydowanie świetnie wygląda. Bardzo dobrze sprawdzi się ona przy każdym zestawie wymagającym płyty micro ATX.

Nie zapominajmy też o najmniejszych płytach mini ITX. Tutaj mamy jeden model – B860I Aorus Pro ICE. Biała kolorystyka świetnie wpisze się we wszystkie komputery utrzymany w tym klimacie. Płyta mimo małych rozmiarów ma fajną sekcję zasilania z dobrym chłodzeniem, radiator na dysk M.2, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, wzmacniane złącze PCIe 5.0 x16 czy sporo złaczy na tylnym panelu. Będzie to znakomity wybór najmniejszego komputera, jaki możecie złożyć.