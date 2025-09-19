Windows 365 z rewolucyjnym AI! Microsoft rozszerza usługę po czterech latach

Podsumowanie artykułu . . .

Microsoft wprowadza nowe aplikacje chmurowe systemu Windows 365

Ekspansja terytorialna Windows 365 nabiera tempa. Od września usługa jest dostępna w sześciu nowych regionach, w tym w Danii, Francji, Indiach, Holandii, Szwecji i Szwajcarii. Co ważne dla polskich firm, Microsoft zapowiedział rozszerzenie dostępności również na Polskę. To oznacza, że wkrótce lokalne przedsiębiorstwa będą mogły testować dedykowane urządzenia zaprojektowane specjalnie do pracy z Cloud PC.

Kwestie ekonomiczne zawsze budzą największe emocje. Badanie Forrester Total Economic Impact prognozuje zwrot z inwestycji sięgający 195% w ciągu sześciu lat dla organizacji zatrudniającej 2000 pracowników. Brzmi imponująco, choć warto pamiętać, że takie szacunki często wyglądają nieco inaczej w rzeczywistych wdrożeniach.

Microsoft wprowadza też Windows 365 Cloud Apps, obecnie dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. To rozwiązanie pozwala użytkownikom na dostęp do konkretnych aplikacji bez konieczności udostępniania pełnego Cloud PC. Aplikacje działają na współdzielonych Windows 365 Frontline Cloud PC, co teoretycznie ma obniżyć koszty dla firm zatrudniających pracowników zmianowych.

Bezpieczeństwo pozostaje kluczowym obszarem rozwoju. Windows 365 Reserve to nowa oferta zapewniająca natychmiastowy dostęp do zabezpieczonego Cloud PC w przypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży urządzenia podstawowego. Rozwiązanie jest jeszcze w fazie testów, ale wygląda na sensowną odpowiedź na realne problemy użytkowników.

Microsoft rozszerzył też funkcję Windows 365 Cross-region Disaster Recovery na wersję Frontline. System tworzy migawki Cloud PC w geograficznie odległych lokalizacjach, co powinno chronić przed awariami regionalnymi i zapewniać ciągłość pracy nawet podczas poważniejszych zakłóceń. Dla organizacji rządowych ważna jest zgodność z regulacjami. Windows 365 Frontline jest teraz dostępne w środowiskach GCC i GCCH w trybie dedykowanym, spełniając wymogi standardów FedRAMP Moderate, CJIS i IRS 1075.

Integracja sztucznej inteligencji z zarządzaniem Cloud PC rozwija się w interesującym kierunku. Security Copilot w Intune, dostępne od lipca, oferuje administratorom IT zaawansowane możliwości analityczne. Obejmuje to między innymi analizę trendów łączności użytkowników, optymalizację wykorzystania licencji, identyfikację problemów z wydajnością oraz wykrywanie luk we wdrożeniach Cloud PC.

W nadchodzących tygodniach Microsoft planuje wprowadzić funkcje czatu Copilot, które mają umożliwić administratorom bardziej skalowalne zarządzanie punktami końcowymi i szybsze reagowanie na incydenty bezpieczeństwa. Dodatkowo nowe partnerstwo między Microsoft Intune a dostawcami usług zarządzanych pozwala MSP na centralizację operacji IT dla całej bazy klientów. To ważny krok w stronę dojrzałości platformy.

Microsoft nie zapomina o nowych użytkownikach. Do 31 października nowi klienci mogą skorzystać z 20% promocyjnej zniżki na Windows 365. To całkiem sensowna zachęta dla firm, które dopiero testują możliwości pracy w chmurze. Windows 365 migration API w publicznej wersji zapoznawczej pozwala partnerom i klientom na tworzenie niestandardowych narzędzi usprawniających proces migracji. Rozwiązanie ma ułatwić przejście z tradycyjnych środowisk pracy na model Cloud PC.

Cztery lata rozwoju pokazują, że Windows 365 to już nie eksperymentalne rozwiązanie, ale dojrzała platforma. Połączenie elastyczności, bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji sprawia, że stanowi interesującą alternatywę dla tradycyjnych środowisk pracy, szczególnie w erze hybrydowego modelu zatrudnienia.