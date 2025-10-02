powrót

AirPods Pro 3 wypadły fatalnie. Wynik testu to druzgocące 0/10

Andrzej Libiszewski
02.10.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Kiedy laboratorium iFixit bierze jakiś produkt na warsztat, to znak, że za chwilę przed oczami stanie naga prawda to tym, jak dane urządzenie jest skonstruowane i jakie ma perspektywy w przypadku awarii. Tym razem na warsztat trafiły AirPods Pro 3 i… nie jest dobrze, delikatnie mówiąc.
...

Kiedy laboratorium iFixit bierze jakiś produkt na warsztat, to znak, że za chwilę przed oczami stanie naga prawda to tym, jak dane urządzenie jest skonstruowane i jakie ma perspektywy w przypadku awarii. Tym razem na warsztat trafiły AirPods Pro 3 i… nie jest dobrze, delikatnie mówiąc.

AirPods Pro 3 to koszmar, który może się śnić serwisantom

Trzecia generacja Apple AirPods Pro 3 zadebiutowała z kilkoma istotnymi ulepszeniami. Pojawiła się funkcja monitorowania tętna przez podczerwień, działająca bezpośrednio z ucha, do tego dochodzi tłumaczenie na żywo (oczywiście nie w Europie) oraz lepsza wodoodporność IP57. Przeprojektowane zostały silikonowe końcówki, które teraz zawierają piankowe wypełnienie dla lepszej izolacji. Niestety, wśród nowości nie znalazła się przyjaźniejsza konstrukcja.

AirPods Pro

Eksperci z iFixit po dokładnym zbadaniu konstrukcji Apple AirPods Pro 3 wystawili bowiem słuchawkom druzgocącą ocenę – otrzymały 0 punktów na 10 w kategorii naprawialności i zawdzięczają to przede wszystkim baterii. Jej demontaż przypomina bowiem pracę sapera nad bombą, tylko saper ma mimo wszystko lepsze szanse na sukces. Samo otwarcie obudowy wymaga precyzyjnego podgrzania i ostrożnego podważania, co niemal zawsze kończy się trwałymi uszkodzeniami plastiku. Największym wyzwaniem jest jednak wymiana baterii pastylkowej, która jest tak mocno przyklejona, że jej usunięcie graniczy z cudem – a nawet jeśli uda się bezpiecznie wydobyć zużytą baterię, to konstrukcja wymaga przeprowadzenia delikatnych kabli przez punkty lutownicze i klejone kanały. Jeden nieostrożny ruch może trwale uszkodzić mikrofony lub system aktywnej redukcji szumów. Szansa powodzenia? Raczej zerowa.

Podobna historia dotyczy etui – eksperci iFixit z równie wielkim trudem dobrali się do ukrytego pod warstwą kleju akumulatora w środku, po to, by odkryć, że podwójne ogniwo z poprzednich modeli zastąpione zostało pojedynczym o mniejszej pojemności 1,334 Wh – jego jedyną zaletą okazuje się mniejsze zużycie metali ziem rzadkich, jest zatem tańsze w produkcji i bardziej ekologiczne, ale cóż z tego, skoro jest również w praktyce całkowicie niewymienne.

Czytaj też: Sony Pulse Elevate nadchodzi. Pierwsze bezprzewodowe głośniki gamingowe z przetwornikami planarnymi! 

Nienaprawialność AirPodsów Pro to smutna tradycja

To już taka świecka tradycja, że słuchawki Apple otrzymują najniższe oceny naprawialności – wszystkie poprzednie generacje AirPods konsekwentnie zdobywały zerowe noty w tej kategorii i, jak podkreślają, to nie chodzi o to, że się nie da inaczej – owszem, da się, Fairbuds od Fairphone są dowodem, że mogą być nie tylko naprawialne, ale nawet są w stanie dostać ocenę 10/10.

Apple jednak nie chce tego robić – po co by miało sobie utrudniać sobie życie, skoro nienaprawialny produkt sprzedaje się znakomicie, a klient chętniej sięgnie po nowszą wersję, jak padnie stara? Że elektrośmieci? Że zabawnie to wygląda, gdy podczas premiery Apple odmienia ekologiczność przez wszystkie przypadki i podkreśla, ile procent materiałów w nowych urządzeniach pochodzi z recyclingu? Że deklaruje, iż odbierze niesprawne słuchawki do recyclingu? I tak nie każdy je tam zgłosi, a większość zakładów przetwarzania odpadów z tak pozabezpieczanym produktem i tak nie da sobie dobrze rady. Dopóki użytkownicy nie zagłosują portfelem i nie wymuszą zmian – nic się nie zmieni.

UdostępnijTwitter