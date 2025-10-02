Sony Pulse Elevate nadchodzi. Pierwsze bezprzewodowe głośniki gamingowe z przetwornikami planarnymi! 

Podsumowanie artykułu . . .

Komunikacja bez zestawu słuchawkowego. Mikrofon z redukcją szumów AI

Sercem nowych głośników są przetworniki planarne inspirowane rozwiązaniami studyjnymi. Ta technologia, dotychczas spotykana głównie w drogim sprzęcie audiofilskim, ma zapewnić realistyczne brzmienie w całym spektrum dźwiękowym. Każdy głośnik został wyposażony w przetworniki gwarantujące precyzyjne odwzorowanie dźwięku niezależnie od platformy – czy to PS5, PC, Mac czy PlayStation Portal.

Na konsoli PS5 technologia przetworników współpracuje z systemem Tempest 3D AudioTech, co pozwala na precyzyjne pozycjonowanie dźwięków w przestrzeni trójwymiarowej. Dzięki temu gracze zyskują możliwość dokładniejszej lokalizacji przeciwników w grach akcji czy lepszej orientacji w wirtualnych światach. Wbudowane subwoofery mają za zadanie dostarczać bogate tony basowe dla pełniejszego krajobrazu dźwiękowego.

Przetworniki planarne różnią się od tradycyjnych głośników dynamicznych zasadą działania. Zamiast małej cewki poruszającej stożkową membranę, wykorzystują płaską membranę z naniesionymi ścieżkami przewodzącymi. Teoretycznie powinno to przekładać się na bardziej równomierne odwzorowanie częstotliwości i mniejsze zniekształcenia. W praktyce oznaczałoby to, że każdy detal dźwiękowy, od szeleszczących liści po odległe wystrzały, brzmi dokładnie tak, jak zaplanowali deweloperzy.

Technologia Tempest 3D AudioTech ma dodatkowo wzmacniać immersję poprzez precyzyjne pozycjonowanie dźwięków w przestrzeni. W grach z gatunku horror gracze potencjalnie zyskają możliwość dokładnego określenia źródła podejrzanych odgłosów, a w tytułach wieloosobowych, uzyskują łatwiejsze namierzanie przeciwników na podstawie ich kroków czy dźwięków broni.

Jedną z ciekawszych funkcji Pulse Elevate jest wbudowany mikrofon w prawym głośniku. To rozwiązanie wprowadza nowy poziom komunikacji głosowej w grach desktopowych, eliminując konieczność używania tradycyjnych zestawów słuchawkowych podczas dłuższych sesji.

Mikrofon wykorzystuje technologię redukcji szumów wspomaganą sztuczną inteligencją, która w czasie rzeczywistym identyfikuje i usuwa niepożądane dźwięki tła. Algorytmy AI mają odróżniać głos użytkownika od szumu wentylatora, klawiatury czy rozmów w tle, zapewniając czystą komunikację z członkami drużyny.

To szczególnie istotne w erze pracy zdalnej, gdy wiele osób gra w domowych biurach pełnych potencjalnych źródeł zakłóceń. Technologia pozwala na swobodną komunikację bez obawy o przeszkadzanie innym domownikom czy przenoszenie niepożądanych dźwięków do czatu głosowego.

Pulse Elevate wykorzystuje autorską technologię PlayStation Link, która zapewnia ultra-niskie opóźnienia i bezstratną łączność bezprzewodową. Głośniki są kompatybilne z szeroką gamą urządzeń, od konsoli PS5, przez komputery PC i Mac, aż po PlayStation Portal i smartfony. Unikatową funkcją jest również możliwość jednoczesnej łączności przez dwa kanały komunikacji. Gracze mogą słuchać dźwięku z gry poprzez PlayStation Link, jednocześnie odbierając muzykę lub uczestnicząc w czacie głosowym przez Bluetooth.

To rozwiązanie umożliwia na przykład słuchanie playlisty Spotify podczas grania w tytuły single-player lub uczestniczenie w rozmowie Discord podczas sesji na konsoli. W zestawie znajdzie się adapter USB PlayStation Link z portem USB-C, zapewniający kompatybilność z nowoczesnymi urządzeniami. To szczególnie ważne dla użytkowników laptopów, które coraz częściej rezygnują z tradycyjnych portów USB-A.

Ustawienia audio można dostosować bezpośrednio z menu systemowych PS5 lub PC. Gracze będą mieli do dyspozycji korektor EQ, regulację sidetone (słyszalność własnego głosu w mikrofonach), kontrolę głośności oraz ustawienia wyciszenia mikrofonu. Opcje dla PC będą dostępne po oficjalnej premierze urządzenia.

Ta integracja z oprogramowaniem systemowym oznacza, że nie będzie potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji czy sterowników, ponieważ wszystkie ustawienia będą dostępne w znajomym interfejsie konsoli lub komputera. Dzięki wbudowanej baterii Pulse Elevate można używać nie tylko w konfiguracji desktopowej. Głośniki sprawdzą się podczas grania na PlayStation Portal w podróży czy podczas korzystania z urządzeń mobilnych. Dołączone stacje ładujące ułatwiają powrót do konfiguracji stacjonarnej, automatycznie uzupełniając energię gdy głośniki nie są używane.

Urządzenie posiada wbudowane regulatory głośności oraz możliwość regulacji orientacji poziomej i pionowej. To pozwala na dostosowanie kąta padania dźwięku do konkretnego stanowiska pracy, niezależnie od wysokości monitora czy pozycji gracza.

Pulse Elevate trafi na rynek w 2026 roku w dwóch wariantach kolorystycznych: Midnight Black i White. Sony nie ujawniło jeszcze szczegółów cenowych, co sugeruje, że finalne ustalenia dotyczące pozycjonowania produktu na rynku wciąż trwają. Biorąc pod uwagę zaawansowaną technologię przetworników planarnych i funkcje AI, można spodziewać się pozycjonowania w segmencie premium akcesoriów gamingowych.