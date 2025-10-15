Apple rozwiązuje worek z premierami: nowy procesor M5, MacBook Pro M5 i oczywiście iPad Pro M5

Podsumowanie artykułu . . .

Apple Silicon M5 – duże zmiany w GPU ukierunkowane na AI

Najnowszy układ Apple M5 wykonany został w wymiarze technologicznym 3 nm i podobnie jak układ M4 składa się z 10 rdzeni CPU, 10 rdzeni GPU, oraz 16 rdzeni NPU. Nie uległ zmianie także podział rdzeni – wciąż mamy 4 rdzenie wydajne oraz 6 energooszczędnych. Zmiany nastąpiły natomiast wewnątrz samych jednostek, dzięki temu wydajność chipu M5 w zastosowaniach wielowątkowych wzrosła około 15%.

Większe zmiany nastąpiły w przypadku GPU – najważniejszą innowacją w M5 jest umieszczenie akceleratora neuronowego w każdym rdzeniu graficznym – rozwiązanie jak do tej pory niespotykane, a mające znacząco przyspieszać zadania związane z uczeniem maszynowym, a szczególnie tych związanych z LLM. W tradycyjnych zastosowaniach związanych z generowaniem grafiki udoskonalenia (w tym nowy silnik do ray tracingu) wpłynęły na wzrost wydajności sięgający do 45%.

Ukierunkowanie GPU na zastosowania związane z AI łączy się z nową generacją Neural Engine, który ma być nie tylko szybszy, ale też bardziej oszczędny energetycznie. To właśnie ten komponent odpowiada za sprawne działanie funkcji Apple Intelligence (tzn. o ile Apple Intelligence w ogóle działa, bo z tym bywa różnie)

Wzrost mocy układu wymusił także zmiany w zunifikowanej pamięci RAM, która w układzie M5 ma przepustowość wynoszącą 153 GB/s, o 30% lepszą niż w M4 i ponad dwukrotnie wyższy niż w pierwszej generacji M1. Bez tego trudno wyobrazić sobie zarówno wydajne generowanie grafiki 3D, jak i sprawną pracę modeli AI na lokalnie na urządzeniu – a Apple kładzie na to duży nacisk, gdyż gwarantuje to lepszą ochronę prywatności, no i uniezależnia działanie zaawansowanych funkcji od dostępu do internetu.

Apple MacBook Pro M5 – mocniejsze modele wciąż z M4 Pro i M4 Max

Nowy układ zadebiutuje między innymi w najnowszym, 14-calowym MacBooku Pro. Nowy układ otrzyma na początek tylko najprostszy wariant – pozostałe dalej napędzane są układami M4 Pro i M4 Max – jednak ma on przynieść spory wzrost wydajności: do 3,5 raza w zastosowaniach AI, oraz:

Do 7,7× szybsze działanie funkcji poprawy jakości materiałów wideo z użyciem AI w Topaz Video w porównaniu z 13-calowym MacBookiem Pro z czipem M1 i do 1,8× szybsze niż w przypadku 14-calowego MacBooka Pro z układem M41.

Do 6,8× szybszy rendering treści 3D w Blenderze niż na 13‑calowym MacBooku Pro z czipem M1 i nawet 1,7× szybszy niż na 14‑calowym MacBooku Pro z M41.

Nawet 3,2× wyższa liczba klatek na sekundę w grach w porównaniu z 13-calowym MacBookiem Pro z układem M13 i do 1,6× wyższa niż w 14-calowym MacBooku Pro z procesorem M42.

Do 2,1× szybsze kompilowanie kodu w środowisku Xcode niż na 13-calowym MacBooku Pro z czipem M1 i nawet 1,2× szybsze niż na 14‑calowym MacBooku Pro z M4.

Z pozostałych nowości, mamy ekran XDR Pro Motion 120 Hz z jasnością do 1600 nit w trybie HDR i 1000 nit w SDR, kosmiczny czas pracy sięgający 24 godzin oraz szybkie ładowanie – do 50% baterii w 36 minut przy użyciu ładowarki o mocy 96 W lub większej. Ładowarkę trzeba zresztą nabyć osobno lub zamówić wraz z komputerem – Apple, zasłaniając się regulacjami UE, nie oferuje jej w standardzie.

Najprostszy wariant z 16 GB RAM i SSD 512 GB wyceniony został na 7999 zł, najdroższy, z wyświetlaczem nanostrukturalnym, 32 GB RAM i SSD 8 TB i ładowarką 96 watów w komplecie natomiast jest do kupienia za jedyne 17148 zł.

Apple iPad Pro M5

Ten sam układ jest sercem nowego iPada Pro M5, dostępnego w wariantach 11 cali i 13 cali. Ekran to oczywiście tandemowy OLED wyświetla treści SDR i HDR z jasnością 1000 nitów na całym ekranie, a jego jasność szczytowa HDR wynosi aż 1600 nitów. Po raz pierwszy w iPadach zastosowano także autorskie układy łączności: Apple N1 do łączności bezprzewodowej i modem 5G Apple C1X.

Wersje 256 GB i 512 GB domyślnie będą miały układ M5 z 9 rdzeniami CPU – jeden rdzeń performance będzie nieaktywny. Wyższe warianty pamięciowe będą miały pełne wersje SoC.

Najtańszy wariant iPada Pro M5 11″ Wi-Fi jest wyposażony w zubożony układ M5, 12 GB RAM oraz 256 GB flash oraz ekran o standardowym wykończeniu – cena została tu ustalona na 4999 zł. Model 13″ w takiej samej konfiguracji kosztuje natomiast 6499 zł.

Najbardziej rozbudowane warianty Wi-Fi + Cellular z ekranem pokrytym szkłem nanostrukturalnym, 16 GB RAM oraz 2 TB flash kosztują natomiast odpowiednio 11499 zł dla wariantu 11″, oraz 12999 zł dla wariantu 13″