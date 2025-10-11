Huawei MatePad 12 X 2025 z nowym rysikiem M-Pencil Pro to nowy wymiar kreatywności

Huawei MatePad 12 X 2025 to najnowszy tablet marki, który w parze z nową generacją rysika M-Pencil Pro wygląda na ciekawe rozwiązanie dla mobilnych twórców. Czy faktycznie sprawdzi się przy tworzeniu i edytowaniu grafika oraz pracy z filmami?

Rysik M-Pencil Pro to cichy bohater ostatniej premiery Huawei

Rysik M-Pencil Pro został zaprezentowany podczas niedawnego wydarzenia Huawei, na którym główną rolę odgrywały zegarki serii Watch GT 6 oraz GT 6 Pro. Wiedzieliśmy, że zostanie pokazany nowy tablet, którym okazał się MatePad 12 X 2025, ale wraz z nim zadebiutowała nowa generacja rysika i jest to nowość, której nikt się nie spodziewał, a w której zobaczyliśmy dużo ciekawych zmian.

Kolejnym niewidocznym elementem jest sprzężenie zwrotne. Rysik za pomocą wibracji imituje używanie z prawdziwych narzędzi, co zwiększa realizm podczas pisania czy rysowania. W czym bardzo pomocna jest też ogromna precyzja. Końcówka rysika rozpoznaje już nie 10 000 a 16 384 poziomy nacisku. Jeśli pytacie, czy to czuć, odpowiem – i to jak! Precyzja jest okrutnie wysoka.

Jeśli precyzji będzie za mało, z pomocą przychodzą wymiennie końcówki. Zamiast dotychczasowych dwóch mamy trzy, które służą do malowania, pisania oraz mikropisania, kiedy potrzebujemy maksymalnej dokładności. Tak, faktycznie da się odczuć, że końcówki działają w różny sposób. Końcówka do malowania jest przezroczysta na końcu nieco zaokrąglona. Dzięki niej o wiele precyzyjniej kreśli się grube kreski i dosłownie malowanie jest łatwiejsze. Końcówka do pisania jest biała i nieprzezroczysta, ale na moje oko sprawdzi się u osób piszących większymi i zaokrąglonymi literami. Sam zawsze pisałem cienkimi, ostrymi liniami i o wiele lepiej w moim przypadku sprawdziła się końcówka do mikropisania z elastyczną końcówką. Jest szalenie precyzyjna i do mniejszych czcionek, ale i wszelkiego rodzaju detali jest niezastąpiona.

Rysik, podobnie jak poprzednicy, łączy się z tabletem poprzez NearLink, dzięki czemu nie ma tu praktycznie żadnych opóźnień oraz jest ładowany bezprzewodowo. Wystarczy odłożyć go na krawędź obudowy tabletu, do której przykleja się magnetycznie i rozpoczyna się ładowanie.

Rysik to połowa sukcesu. Huawei MatePad 12 X 2025 odpowiada za drugą

Idealnym kompanem rysika M-Pencil Pro jest Huawei MatePad 12 X 2025 z ekranem PaperMatte. Matowy wyświetlacz świetnie sprawdza się przy współpracy z rysikiem właśnie ze względu na powierzchnię. Pisanie, rysowanie czy malowanie na niej jest bliższe korzystania z fizycznego długopisu i kartki papieru. Czujemy większy opór na powierzchni i trudno jest to wyjaśnić słowami. To zwyczajnie czuć i różnica względem gładkiego, błyszczącego ekranu jest ogromna.

Matowa powierzchnia ma też inne zalety. Jest to przede wszystkim ochrona wzroku, co po części łączy się z zastosowaniem kreatywnym. Powierzchnia w bardzo minimalnym stopniu odbija światło, co jest korzystanie dla naszych oczu, ale też jest przydatne podczas rysowania czy edycji zdjęć. Możemy korzystać z tabletu nawet w bardzo jasnym otoczeniu (w czym pomaga jasność sięgająca 1000 nitów) i patrzeć na niego pod praktycznie dowolnym kontem, bez utraty jakości obrazu.

Huawei MatePad 12 X 2025 jest wyposażony w trym E-książki

Co ważne, jasność nie jest tylko na papierze, wartości nawet lekko ponad 1000 nitów pojawiają się w pomiarach ekranu. Do tego mamy 144 Hz odświeżanie obrazu i 99% pokrycia palety kolorów sRGB oraz 98% dla palety DCI-P3. Skoro wartości są tak dobre, to czas na zastosowania praktyczne.

Huawei MatePad 12 X 2025 to udane narzędzie do tworzenia treści

Co rozumiem przez tworzenie treści? Będzie to na pewno – rysowanie/malowanie/szkicowanie, edycja zdjęć oraz filmów. Pierwszy element to oczywiście aplikacja GoPaint. Prawdziwy kombajn o ogromnych możliwościach, który jest dostępny za darmo na większości tabletów Huawei. Aplikacja ma w sobie dosłownie wszystko, czego potrzebujemy do tworzenia obrazów, ale też ich późniejszej edycji. Dziesiątki pędzli, filtrów, opcji maskowania, obracania… A każda z nich ma nieskończenie wiele możliwości.

Bo jeśli przykładowo wybierzemy ołówek, to możemy zdecydować o jego stopniu twardości, dostosować nacisk, grubość kreski, poziom krycia, a dodatkowo częścią z tych rzeczy sterujemy sami poprzez siłę i kąt docisku końcówki rysika. To właśnie z tego powodu liczbę konfiguracji pojedynczych narzędzi zdaje się nie mieć końca. Jakie są efekty takiej pracy? Nie do końca mogę Wam to pokazać na własnym przykładzie, więc niech to wideo posłuży nam za przykład:

Edycja zdjęć to niezastąpiony Adobe Lightroom, jedno z głównych narzędzi mojej codziennej pracy. Początkowo zastanawiałem się, czy ekran LCD zaoferuje mi wystarczająco dobrą jakość obrazu, przede wszystkim odwzorowanie kolorów, ale wypada to bardzo dobrze. Podobnie jak sama wydajność działania programu. Nawet przy bardziej skomplikowanych czynnościach, jak skomplikowane maskowanie, Lightroom działa płynnie i bez zacięć. Także jeśli ktoś potrzebuje coś na szybko obrobić dosłownie na kolanie to Huawei MatePad 12 X 2025 będzie do tego bardzo dobrym narzędziem.

W przypadku edycji wideo sprawdziłem aplikację Filmora, którą Huawei promował podczas premiery MatePada 12 X 2025. Szkoda, że aplikacja nie jest darmowa, ale jak na ceny programów do edycji wideo nie mówimy tu o wysokich kosztach. No i co najważniejsze – pierwszy miesiąc na przetestowanie jest darmowy. Aplikacja okazała się bardzo rozbudowana. Ma własną bibliotekę dźwięków, ogrom opcji edycji i możemy w niej nie tylko edytować własne nagrania, ale też tworzyć je od podstaw za pomocą narzędzi AI. Sztuczna inteligencja może nam też pomóc w edycji nagrań i całościowo Filmora zostawia mnie z bardzo pozytywnymi wrażeniami. Podobnie jak jej działanie na tablecie Huawei MatePad 12 X 2025, które jest wzorowe.

W każdej z tych aplikacji rysik jest nieocenionym narzędziem. GoPaint jest w zasadzie trudny w obsłudze bez rysika, a tutaj M-Pencil Pro pokazuje pełnię swoich możliwości, jednocześnie pozwala w pełni wykorzystać możliwości aplikacji. Z kolej aplikacje do edycji zdjęć i filmów, gdzie często musimy precyzyjnie przesuwać masę różnych suwaków, są zwyczajnie o wiele wygodniejsze w obsłudze za pomocą rysika.

Aplikacje kreatywne to oczywiście tylko ułamek programów, jakie możemy zainstalować na nowym MatePadzie 12 X 2025. Mówimy tu nie tylko o aplikacjach twórczych, ale również programach Google.

Huawei MatePad 12 X 2025 to bardzo udany tablet, a teraz możemy go kupić taniej

Rysik M-Pencil Pro i tablet Huawei MatePad 12 X 2025 to duet idealny. Potężne narzędzie do tworzenia razem z bardzo udanym sprzętem, który umożliwia jego wykorzystanie. Sam tablet jest udany. Świetnie wykonany, z miłą w dotyku obudową, do tego z wygodną klawiaturą pełniącą rolę etui. Wydajny, z dużą baterią o pojemności 10 100 mAh, która wystarcza na długie godziny użytkowania.

Regularna cena tabletu, który jest dostępny z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej to 2 499 zł w zestawie z klawiaturą i 2 799 zł w zestawie z klawiaturą i rysikiem. Są to jednak ceny, które zaczną obowiązywać od 2 listopada. Do tej daty możemy liczyć na 200 zł rabatu i prezent w postaci słuchawek Huawei FreeBuds SE 3. Studenci mogą do tego wykorzystać 15% rabatu za pośrednictwem portali StudentBeans oraz UniPerks, a na wszystkich w sklepie internetowym Huawei czeka 20 rato 0%, darmowa dostawa i rabat 50 zł za zapisanie się do newslettera.