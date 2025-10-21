Cały świat wstrzymał oddech. ITER to najdroższy projekt w historii i właśnie trwa jego kluczowy etap

Podsumowanie artykułu . . .

Inżynieryjny majstersztyk wymagający perfekcji

Składanie rdzenia reaktora wymaga chirurgicznej precyzji. Każdy milimetr ma znaczenie przy łączeniu potężnych cewek magnetycznych, komór próżniowych i struktur nośnych. Centralny solenoid, nazywany sercem całej konstrukcji, już czeka na instalację w kompleksie w Cadarache. Konstruktorzy muszą poradzić sobie z przeciwieństwami trudnymi do wyobrażenia. Z jednej strony materiały schłodzone do temperatur niższych niż w kosmicznej próżni, z drugiej – plazma rozgrzana do 150 milionów stopni Celsjusza. To dziesięciokrotnie więcej niż temperatura panująca w jądrze naszej gwiazdy. Komora próżniowa składa się z dziewięciu sektorów łączonych przez Westinghouse Electric Company za kwotę około setek milionów złotych. Zadaniem firmy jest stworzenie jednolitej struktury zdolnej utrzymać plazmę w ryzach.

W projekt zaangażowały się potęgi naukowe świata: Unia Europejska, USA, Rosja, Chiny, Japonia, Korea Południowa i Indie. Strona europejska odpowiada za 45,6% kosztów, podczas gdy pozostali partnerzy wnioskują po 9,1%. Całkowity budżet przekracza 80 miliardów złotych, co stawia ITER na pozycji najdroższego eksperymentu naukowego w dziejach – droższego nawet od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ta suma pokazuje, z jak ogromnym wyzwaniem mamy do czynienia.

Długa droga do pierwszych testów

Zaktualizowany harmonogram z początku 2025 roku zakłada, że pierwsze operacje z plazmą wodorową i deuterową rozpoczną się dopiero w latach 30. Pełną zdolność magnetyczną reaktor ma osiągnąć do 2036 roku, a eksperymenty z deuterem i trytem zaplanowano na okolice 2039 roku. Trzeba przyznać, iż te daty mogą budzić wątpliwości co do realności harmonogramu. W świecie nauki opóźnienia są jednak normą, a nie wyjątkiem. Szczególnie, że stawka jest ogromna. Fuzja jądrowa działa na odwrotnej zasadzie niż znane nam elektrownie atomowe. Zamiast rozszczepiać atomy, łączy jądra deuteru i trytu, uwalniając energię porównywalną z tą produkowaną przez gwiazdy.

Gdyby udało się opanować ten proces, moglibyśmy zyskać niemal niewyczerpane źródło czystej energii. Bez emisji CO2, bez długotrwałych odpadów radioaktywnych i bez uzależnienia od pogody czy paliw kopalnych. W związku z tym, jeśli ITER odniesie sukces, może zrewolucjonizować globalny krajobraz energetyczny. Może zapewnić czystą, obfitą i stałą energię, bez polegania na paliwach kopalnych czy warunkach pogodowych. Warto pamiętać, że ITER nie ma bezpośrednio produkować energii elektrycznej. Jego rolą jest udowodnienie, że kontrolowana fuzja jądrowa jest możliwa w skali reaktora. Dopiero następca tego projektu, DEMO, ma stanowić pomost do komercyjnego wykorzystania tej technologii w drugiej połowie wieku. Rozpoczęcie montażu rdzenia to wejście na nieznany teren. Sukces otworzyłby drzwi do ery czystej energii, ale porażka oznaczałaby konieczność przewartościowania naszych strategii energetycznych. Patrząc realnie – obie możliwości są równie prawdopodobne.