Tajemnica paliwa atomowego przyszłości ujawniona. Amerykańskie reaktory czeka wielka przemiana

Firmy GE Vernova i Hitachi, działające wspólnie w ramach Global Nuclear Fuel (GNF), zaprezentowały paliwo GNF4 – konstrukcję, która może odmienić sposób, w jaki elektrownie jądrowe wytwarzają energię. Dzięki nowemu projektowi wiązki paliwowej o macierzy 11×11 prętów uranowych, reaktory wrzące (BWR) mają produkować więcej mocy przy mniejszych kosztach i wyższej stabilności pracy.

Pierwsze zestawy testowe trafią do reaktorów w 2026 r., a pełne wdrożenie przewidziano na początek następnej dekady. Paliwo jest obecnie wytwarzane w zakładzie GNF w Wilmington w Karolinie Północnej – jednym z najbardziej zaawansowanych ośrodków tego typu na świecie.

Nowe paliwo zapewnia więcej ciepła z tego samego uranu

Największą zmianą konstrukcyjną w GNF4 jest układ 11×11 prętów paliwowych, który znacząco zwiększa powierzchnię generowania ciepła. Oznacza to, że z tej samej ilości uranu można uzyskać większą ilość energii, a proces spalania jądrowego przebiega efektywniej. Dla operatorów elektrowni przekłada się to na niższy koszt paliwa w przeliczeniu na megawatogodzinę, a dla całego sektora – na lepsze wykorzystanie zasobów uranu i mniejszą produkcję odpadów radioaktywnych.

Jak tłumaczy Craig Ranson, dyrektor GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, celem nowego projektu jest połączenie zwiększonej wydajności z niezrównaną niezawodnością:

GNF4 zostało zaprojektowane, aby dostarczać więcej mocy przy mniejszej ilości paliwa, oferując jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa i odporności na zużycie.

Na technologicznym poziomie GNF4 różni się od swoich poprzedników niemal w każdym szczególe. Kluczową rolę odgrywa nowy stop osłony prętów paliwowych, nazwany Ziron Cladding, który zastępuje stosowany dotąd Zircaloy-2. Ziron zapewnia lepszą odporność na korozję i mniejsze pochłanianie wodoru, co chroni elementy paliwa przed degradacją podczas długich cykli pracy.

Wewnątrz prętów zastosowano natomiast granulki tlenku uranu z domieszką glinokrzemianu. Dzięki temu paliwo jest bardziej odporne na zjawisko PCI (pellet-clad interaction) – niebezpieczną interakcję pomiędzy rozgrzanym paliwem a jego metalową otoczką, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do pęknięć.

Paliwo GNF4 może odmienić reaktory jądrowe przyszłości /Fot. Genernova

Oba rozwiązania – Ziron i glinokrzemianowe granulki – zostały już zatwierdzone przez amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego (NRC), co otwiera drogę do ich komercyjnego wykorzystania w reaktorach jądrowych w całym kraju.

Nowy projekt nie odcina się od przeszłości. GE Vernova wykorzystało doświadczenia z poprzednich generacji paliwa GNF2 i GNF3, łącząc innowacje z rozwiązaniami, które już sprawdziły się w praktyce. Konstrukcja obejmuje m.in. NSF Channel Material, stop cyrkonu o wysokiej odporności na odkształcenia termiczne, który pozwala utrzymać stabilną geometrię kanałów paliwowych nawet po latach pracy reaktora.

U podstaw każdego zestawu paliwowego znajduje się także Defender+ Debris Filter, który chroni rdzeń przed zanieczyszczeniami i mikroskopijnymi cząstkami metalu. To jeden z najbardziej sprawdzonych elementów GNF – z ponad 20 000 wdrożeń w różnych typach reaktorów i wyjątkowo niską awaryjnością.

Wdrożenie nowego paliwa wymaga wieloletnich testów i ścisłej współpracy z regulatorami. Pierwsze zestawy GNF4 zostaną zamontowane w wybranych amerykańskich reaktorach, gdzie przejdą dwa pełne cykle operacyjne – około 4 lat pracy w ekstremalnych warunkach ciśnienia i temperatury. Dopiero po ich zakończeniu, w 2030 roku, możliwe będzie uruchomienie pełnoskalowej produkcji.