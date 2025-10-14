Battlefield 6 przetestowany. Jak dobrze zoptymalizowali grę?

Podsumowanie artykułu . . .

Premiera Battlefield 6 już za nami, a Mateusz przygotował recenzję gry dla żółtodziobów. Tytuł zbiera z reguły pochlebne opinie i przyciąga do siebie zarówno weteranów, jak i żądnych przygody nowych graczy. Inaczej trudno byłoby osiągnąć rezultat ponad 700 tysięcy aktywnych graczy na Steamie w momencie premiery. W tym roku nie zabrakło kampanii dla pojedynczego gracza, choć niemal wszyscy wiedzą, że ta jest tylko przystawką do głównego wydarzenia, jakim jest tryb rozgrywki dla wielu graczy.

We współczesnej erze gamingu DICE mogłoby w znacznym stopniu zignorować temat optymalizacji, stawiając na technologie podbijające rozdzielczość oraz generujące klatki. Zgodności z DLSS czy Multi Frame Generation oczywiście nie zabrakło, ale deweloperzy postawili też na okiełznanie surowej mocy sprzętowej. Jaki jest rezultat tych starań? Redakcja wccftech przyjrzała się grze z wielu stron, a wyniki benchmarków, choć przeprowadzanych na różnych mapach, dają szeroki ogląd na to, co może zaoferować Battlefield 6.

Battlefield 6 nie padł ofiarą generatorów klatek. DICE postawiło na szeroki pakiet możliwości

Najnowsza gra od EA przypomina o czasach, gdy Battlefield było serią tworzoną przede wszystkim z myślą o użytkownikach komputerów osobistych. Dobrze odzwierciedlają to liczne ustawienia graficzne, zarówno z zakresu podstawowego:

Jakość tekstur (dla ustawienia Overkill niezbędny jest dodatkowy Texture Pack ważący około 7 GB);

Filtrowanie tekstur;

Jakość siatki;

Jakość terenu;

Jakość poszycia;

Jakość efektów;

Jakość efektów wolumetrycznych;

Jakość oświetlenia;

Jakość lokalnego oświetlenia;

Jakość cieni słonecznych;

Filtrowanie cieni;

Jakość odbić;

Odbicia w przestrzeni ekranu;

Jakość końcowego przetwarzania grafiki;

AO i GI w przestrzeni ekranu;

Ilość obiektów wysokiej jakości.

Jak i rozszerzonego:

Stała rozdzielczość ekranu (50-200%);

Ograniczenie klatek na sekundę;

NVIDIA Reflex Low Latency;

Anti-Aliasing (TAA/DLAA/FSR Native/XeSS Native);

Technika podbijania rozdzielczości (DLSS4, FSR4, XeSS2/3);

Jakość podbijania rozdzielczości (Quality/Balanced/Performance/Ultra Performance);

NVIDIA Multi-Frame Generation (0x, 2x, 3x, 4x);

Renderowanie przyszłych klatek;

Nakładka z rezultatami.

Zapis z rozgrywki w 1440p

W grze skorzystamy z pięciu głównych ustawień jakości: zabójczego, ultra, wysokiego, średniego oraz niskiego. Każde z nich, oprócz ustawionych przez dewelopera opcji, możemy spersonalizować pod kątem naszego sprzętu. Ma to spore znaczenie przy tak dużej ilości dodatkowych rozwiązań, które niekoniecznie muszą wpływać na odbiór gry w ferworze walki.

Wyniki Battlefield 6 w 4K na karcie RTX 5090

Redakcja wccftech przetestowała grę na różnych konfiguracjach, a powyżej możecie zobaczyć wynik natywnych ustawień (bez generowania klatek i podbijania rozdzielczości) dla zestawu z kartą Nvidia GeForce RTX 5090 i procesorem Intel Core i9-13900K z 32 GB RAM-u DDR5-7600. Płynność w 4K osiągnięcie nawet wtedy, gdy skorzystacie z najmocniejszych ustawień graficznych.

To jednak zestaw podzespołów, z którego skorzysta niewielki promil graczy. W 4K na ustawieniach zabójczych, bez podbijania rozdzielczości czy generowania klatek różnymi technikami, mogą zagrać w płynności powyżej 60 FPS, według testu, użytkownicy kart RTX 4090, RTX 5080, RTX 4080 SUPER, RTX 5070 Ti oraz użytkownicy kart AMD RX 9070 XT (choć tu średni wynik to 64 FPS).

Przy przejściu do 1440p grono graczy korzystających z zabójczej jakości i mogących cieszyć się ponad 60 FPS, nieznacznie się powiększa. RTX 4070 Ti SUPER oraz RTX 5070 oferują w granicy 80 klatek na sekundę. RTX 4070 nieznacznie się do tego poziomu zbliża, operując na 59 FPS. Najmocniejsze GPU od Intela, ARC B580, dochodzi dopiero do 34 FPS. Niestety, nie osiąga też natywnych 60 FPS przy rozdzielczości 1080p z zabójczą jakością i osiąga około 50 FPS.

W rozdzielczości 1080p maksymalny poziom detali przy ponad 60 FPS osiągają nie tylko karty z 16 GB VRAM-u, ale także i RTX 5060 w wersji 8 GB. Dlatego też ważne jest, że gra oferuje rozmaite techniki generowania klatek i dzięki nim taki RTX 5060 może zbliżyć się do 100 klatek.

Tak, Battlefield 6 wykorzystuje sporo zasobów, ale daje się dobrze optymalizować

Na karcie RTX 5090 prześledzone, jak dużo pamięci VRAM gra zużywa w różnych trybach. Przy poczwórnej intensywności technik MFG w 4K dla gry przydziela się 12,33 GB pamięci. Nieco mniej, bo 11,57 GB potrzeba przy podwójnym generowaniu klatek. Rezultat? 426 albo 254 klatki na sekundę w optymalnej konfiguracji, więc większość graczy bez problemu może oszczędzić prawie GB pamięci, nawet jeśli chcą grać w 240 FPSów. Z wykorzystaniem DLSS 4 w trybie jakość zużycie to 10,87 GB. Natywne ustawienia oczywiście są bardziej oszczędne dla pamięci. “Zabójcza” grafika zużywa odpowiednio: 9,79 GB dla 4K, 9,08 GB dla 1440p oraz 8,3 GB dla 1080p.

Battlefield 6

Warto przy tym wszystkim pamiętać o tym, że Battlefield 6 może mieć trudności z teksturami wysokiej jakości przy 1440p, jeśli wasza karta ma 8 GB VRAM-u. Na szczęście producent zadbał o wiele metod podbijania rozdzielczości oraz generowania większej ilości klatek, a do tego warto samodzielnie zająć się presetami, by stworzyć optymalne ustawienie dla siebie. W końcu jeśli nie zauważy się lepszej jakości poszycia, to po co obciążać komputer dodatkowymi zadaniami?