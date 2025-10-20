Marzysz o amfibii? Z Jetour Zongheng G700 pokonasz rzeki i jeziora

Podsumowanie artykułu . . .

Jangcy to najdłuższa w Azji i trzecia najdłuższa rzeka na świecie. Mimo długości ponad 6300 kilometrów przebiega wyłącznie przez Chiny. Są w niej miejsca o wartkim i mniej dynamicznym nurcie. Jetour Zongheng G700 przejeżdżał przez nią w miejscu z prądami bocznymi od 4,8 do 9,6 km/h. Nie jest to zatem niska prędkość przepływu wody, choć w przypadku zwiększonej ilości wody, na przykład po intensywnych opadach, rzeka potrafi osiągać powyżej 20 km/h. Tak czy inaczej, osiągnięcie Jetour należy odnotować, także ze względu na czas, w jakim udało się pokonać wyznaczoną trasę.

Przeprawa Jetour Zongheng G700 przez rzekę Jangcy. Jak to się udało?

Miejscem akcji stało się Wuhu, gdzie siedzibę ma koncern Chery, odpowiedzialny za rozwój marki Jetour. 16 października w prowincji Anhui zaplanowano pokonanie trasy o długości 1480 metrów między terminalem promowym Heisha Zhou, a terminalem Nanlong. Odcinek ten Jetour Zongheng G700 pokonał w czasie 22 minut, poruszając się przy tym ze średnią prędkością około 7 km/h. Na wideo z przejazdu nie dało się dostrzec momentu, w którym pojazd przechylałby się lub ulegał prądom w znacznym stopniu. Pojazd część trasy pokonywał bokiem, korzystając z prądów wodnych.

Prędkość przepływu z pewnością nie powala, ale osiągnięcie Jetour jest o tyle imponujące, że dokonano go fabrycznym samochodem, który nie otrzymał żadnych ulepszeń. Pojazd oferuje szczelne drzwi, a jego konstrukcja nie ma wlotów, przez które mogłaby przepłynąć woda. Jednocześnie podczas jazdy Jetour Zongheng G700 przeprowadza aktywną cyrkulację powietrza, która niweluje wpływ ciśnienia. Za stały dopływ mocy odpowiadają akumulatory 800V skonstruowane z użyciem węglika krzemu.

Jetong Zongheng G700

Sukces pojazdu w znacznym stopniu zależał też od komputera pokładowego. Kluczem do zachowania wyporności była praca 6-osiowego żyroskopu, dzięki któremu komputer na bieżąco korygował położenie nadwozia. Dzięki temu cały przejazd odbył się z otwartymi oknami, a z Jetour Zongheng G700 uczestnicy wyszli suchą stopą. Według zapewnień producenta, pojazd jest w stanie poruszać się w wodzie o głębokości do 97 cm nawet przez 40 minut. Wszystko to było częścią kampanii promocyjnej, która towarzyszy rozpoczynającej się sprzedaży Jetour Zongheng G700.

10000 zamówień przedpremierowych Jetour Zongheng G700. Co jeszcze potrafi samochód od Chery?

Chery coraz mocniej rozpycha się na globalnym rynku samochodów. W pierwszych trzech kwartałach roku odnotowało 2 miliony sprzedanych aut, z czego 936 tysięcy wyeksportowano. Jetour Zongheng G700, nie tylko ze względu na swój amfibiczny potencjał, zamówiono już 10000 razy.

Co ciekawe, nie jest to typowy pojazd elektryczny z Chin. Zongheng G700 oferuje silnik 2.0 TD o mocy 155kW (211 KM) i momencie obrotowym rzędu 340 Nm. Jednocześnie samochód korzysta też z jednostek elektrycznych, generującą całkowitą moc rzędu 560 kW. Według zapewnień producenta z naładowanymi akumulatorami i pełnym bakiem pojazd może przejechać nawet 1400 kilometrów. Biorąc pod uwagę, że to duży SUV z napędem na 4 koła, o długości 5198 mm, szerokości 2050 mm i wysokości 1956 mm, rezultat ten wypada obiecująco.

Wnętrze Jetour Zongheng G700

Wnętrze tego pojazdu także prezentuje się, jak przystało na pojazd z Chin, nowocześnie. W środku znajdziemy 35,4-calowy panel rozciągnięty na długość deski rozdzielczej, a oprócz niego w centralnej części mieści się 15,6-calowy ekran główny i 17,3-calowy panel dotykowy z tyłu montowany na dachu. Samochód zaadresowano do klienta premium, na co wskazuje nie tylko skórzane wykończenie i fotele z masażem oraz wentylacją, ale także obecność schowka, który może zarówno chłodzić trunki do -6°C, jak i nagrzewać do 50°C. W pakiecie są także wszystkie niezbędne asysty, a cena Jetour Zongheng G700 w Chinach kształtuje się w przedziale od 179 do około 220 tysięcy złotych.