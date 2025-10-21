Koniec zmartwień o ładowanie? OnePlus 15 dostanie największą baterię w historii marki

Podsumowanie artykułu . . .

OnePlus 15 zachwyci nas swoją żywotnością

Główny powód do ekscytacji jest prosty i ma solidne, fizyczne wymiary: 7300 mAh. To naprawdę imponująca pojemność, która znacząco przekracza standardy rynkowe, gdzie większość flagowców oscyluje wokół 5000 mAh. Oczywiście nie jest największa na rynku, ale plasuje się w czołówce.

Tak duża bateria w połączeniu z optymalizacją oprogramowania może oznaczać, że OnePlus 15 z łatwością wytrzyma nawet dwa dni intensywnej pracy. Ale duża bateria to nie wszystko, liczy się także szybkość ładowania, a tu OnePlus również nie zawodzi:

Ultra-szybkie ładowanie z mocą 120 W. Oznacza to, że dużą baterię naładujemy w ekstremalnie krótkim czasie.

Obsługa szybkiego ładowania bezprzewodowego z mocą 50 W.

Dodatkowo, pojawi się funkcja ładowania Bypass Charging, która jest idealna dla graczy. Pozwala ona zasilać telefon bezpośrednio z ładowarki, omijając baterię, co minimalizuje nagrzewanie się urządzenia podczas intensywnych sesji gamingowych i wydłuża żywotność samej baterii.

Co jeszcze zaoferuje ten ultraflagowiec?

OnePlus 15 to oczywiście nie tylko bateria. Firma już wcześniej potwierdziła kilka innych kluczowych elementów specyfikacji, które potwierdzają, że mamy do czynienia z prawdziwym flagowcem, celującym w najwyższą półkę wydajności:

Ekran — urządzenie zostanie wyposażone w panel 6,78” X3 OLED dostarczany przez firmę BOE. Ekran ma oferować rozdzielczość 1.5K oraz imponującą częstotliwość odświeżania 165 Hz. Taka kombinacja sprawia, że zarówno scrollowanie, jak i animacje w grach będą niesamowicie płynne.

Bezpieczeństwo — za ochronę odpowiadać będzie ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem, który jest zazwyczaj szybszy i bezpieczniejszy niż standardowe sensory optyczne.

Procesor — sercem urządzenia będzie najnowszy i najwydajniejszy chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Potwierdza to również niedawne pojawienie się globalnej wersji OnePlus 15 w benchmarku Geekbench, gdzie zanotowano także 12 GB pamięci RAM.

Gaming — specjalnie dla graczy, telefon zostanie wyposażony w dedykowany chip wyświetlacza P3 (display chip), który ma dodatkowo poprawić jakość i płynność grafiki.

OnePlus 15 ma być dostępny w konfiguracjach z nawet 16 GB pamięci RAM LPDDR5x oraz 1 TB pamięci masowej UFS 4.1, co jest topową specyfikacją na rynku. Mimo że specyfikacja procesora i baterii jest już niemal pewna, konfiguracja aparatu głównego wciąż pozostaje pod osłoną tajemnicy. Plotki sugerują jednak, że OnePlus 15 może zaoferować bardzo solidny zestaw:

Główna kamera 50 Mpix (sensor Sony LYT-700).

Dwa dodatkowe sensory 50 Mpix (Samsung JN5) przeznaczone dla obiektywu ultraszerokokątnego i teleobiektywu peryskopowego.

Globalna premiera urządzenia ma nastąpić w listopadzie, a konkretnie 13 listopada w Indiach. Oznacza to, że europejscy i użytkownicy innych regionów będą musieli poczekać jeszcze kilka tygodni po debiucie w Chinach. Globalna wersja, co potwierdził Geekbench, ma działać na Androidzie 16 (co jest zresztą naturalne dla tak świeżego flagowca).