Lidl testuje nową funkcję. Przy kasie spędzisz niecałą minutę

Podsumowanie artykułu . . .

Funkcja Scan&Go w Lidlu – ruszyły testy

Funkcję Scan&Go bardzo dobrze znają klienci m.in. Kauflandu. Tam przy wejściu możemy wziąć ze sobą specjalne urządzenie, które skanuje kody kreskowe wszystkich zakupionych produktów. Dzięki temu przy kasie nie musimy tracić czasu na ich ponowne skanowanie i wyjmowanie z koszyka. Dane ze skanera trafiają do kasy, a nam zostanie tylko zapłacić.

O podobnym rozwiązaniu w Lidlu słyszeliśmy już prawie rok temu, kiedy to funkcja Scan&Go pojawiła się w regulaminie sklepu. Teraz dowiadujemy się, że w 20 sklepach w całym kraju rozpoczęły się testy nowego rozwiązania.

Lidl Plus zamieni nasze smartfony w skanery produktów

W Lidlu nie będzie specjalnych urządzeń, a rolę skanerów przejmą nasze smartfony z aplikacją Lidl Plus. To za jej pomocą będziemy skanować produkty i umieszczać je w koszykach i wózkach. Następnie zostanie nam tylko udanie się do kasy samoobsługowej, gdzie zebrane dane zostaną przesłane i pozostanie nam tylko zapłacić za zakupy.

Czy skróci to kolejki i przyśpieszy zakupy? Przy założeniu, że wszystko będzie działać prawidłowo, na pewno. Choć możemy być pewni, że nie wszyscy kupujący, jak i nie wszyscy posiadacze aplikacji będą z tego rozwiązania korzystać, tak jak nie wszyscy korzystają z kas samoobsługowych. Wiele będzie zależało od działania nowej funkcji, jej skuteczności oraz skuteczności reklamy Lidla, który będzie musiał w odpowiedni sposób zakomunikować klientom działanie Scan&Go.

Po zakończeniu pilotażu funkcja trafi do większej liczby sklepów, ale na razie nie wiadomo, czy będą to wszystkie placówki sieci. Do tej pory mówiło się o wdrożeniu tylko w wybranych miejscach, choć zapewne dostępność będzie z czasem coraz mocniej rozszerzana.

Żeby jeszcze tak któryś sklep wprowadził możliwość weryfikacji wieku w aplikacji, bez konieczności angażowania pracowników do potwierdzenia zakupów…