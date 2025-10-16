powrót

Plus poszerza swoją ofertę o nowości od Huawei

Joanna Marteklas
16.10.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Jesień to czas, gdy technologiczni giganci prezentują swoje najnowsze gadżety, a polscy operatorzy włączają je do swojej oferty. Nie inaczej jest w przypadku Huawei, który właśnie zalało ofertę Plusa falą nowych, imponujących urządzeń. Niedawno swoją premierę miały flagowe smartwatche z serii Watch GT 6 i GT 6 Pro, a dołączyła do nich prawdziwa zegarkowa bestia – Watch Ultimate 2. Portfolio uzupełniają też nowe słuchawki. Niezależnie od tego, czy jesteś nurkiem głębinowym, rowerzystą, czy po prostu szukasz lepszej jakości dźwięku, Huawei przygotował coś, co ma szansę Cię zainteresować, zwłaszcza że Plus proponuje te nowości w wyjątkowo atrakcyjnych cenach ratalnych na start.
Nurkowanie z sonarem i mistrzowskie EKG – zegarki Huawei dostępne w Plusie

Huawei tym razem wyraźnie celuje w użytkowników z bardzo specyficznymi i wymagającymi pasjami. Absolutnym hitem, który wyróżnia się na rynku, jest Huawei Watch Ultimate 2 LTE Black. Zegarek ten jest dedykowany dla prawdziwych ekstremistów i miłośników sportów wodnych. Jego odporność na zanurzenie sięga aż 150 metrów, co już samo w sobie robi wrażenie.

Prawdziwym game-changerem jest jednak zastosowanie sonaru. Ta funkcja została stworzona z myślą o nurkach i pozwala na komunikację podwodną między zegarkami (które obsługują tę funkcję) na odległość do 30 metrów. To istotny element bezpieczeństwa i wygody podczas głębokiego nurkowania, który może zrewolucjonizować podwodną komunikację amatorów i profesjonalistów.

Co więcej, Watch Ultimate 2 nie zawiedzie też na lądzie, a zwłaszcza w górach. Umożliwia nawigację i wskazywanie trasy nawet bez dostępu do sieci komórkowej, co jest nieocenione podczas wypraw poza zasięgiem cywilizacji.

W Plusie Watch Ultimate 2 LTE Black dostępny jest w cenie 3499 zł (349 zł na start i 12 rat po 262,49 zł/mies.).

Natomiast modele Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro to propozycja dla bardziej „codziennych” sportowców i osób dbających o zdrowie. W tej serii Huawei skupiło się na dopracowaniu kluczowych funkcji fitness. Zegarki oferują ulepszone statystyki i algorytmy dla treningu rowerowego oraz wyjątkowo precyzyjny GPS, co pozwala na dokładniejsze śledzenie trasy, tempa i postępów.

Model Watch GT 6 Pro zyskał również nową, zaawansowaną funkcję – zapis EKG. To coraz popularniejsza, ale nadal premium funkcja, która pozwala użytkownikom na regularne monitorowanie pracy serca w poszukiwaniu ewentualnych nieprawidłowości.

Plus oferuje całą gamę wariantów Watch GT 6 i GT 6 Pro w bardzo przystępnym systemie ratalnym, gdzie jednorazowa opłata na start to symboliczna złotówka:

  • Huawei Watch GT 6 46mm Active – 949 zł – 1 zł na start – 12 rat po 78,99 zł/mies.;
  • Huawei Watch GT 6 46mm Classic – 949 zł – 1 zł na start – 12 rat po 78,99 zł/mies.;
  • Huawei Watch GT 6 41mm Purple – 949 zł – 1 zł na start – 12 rat po 78,99 zł/mies.;
  • Huawei Watch GT 6 41mm Classic – 949 zł – 1 zł na start – 12 rat po 78,99 zł/mies.;
  • Huawei Watch GT 6 41mm Elegant – 1150 zł – 1 zł na start – 12 rat po 95,67 zł/mies.;
  • Huawei Watch GT 6 Pro 46mm Active – 1399 zł – 1 zł na start – 12 rat po 116,50 zł/mies.;
  • Huawei Watch GT 6 Pro 46mm Elite – 1799 zł – 1 zł na start – 12 rat po 149,83 zł/mies.

FreeBuds 7i to propozycja dla tych, którzy chcą się cieszyć dobrą jakością dźwięku

W ofercie zielonego operatora znalazły się też słuchawki Huawei FreeBuds 7i. Oferują wzmocnioną redukcję szumów, a także dźwięk przestrzenny, który dodaje głębi i realizmu, szczególnie podczas oglądania filmów lub słuchania muzyki z kompatybilnych źródeł. Słuchawki te dostępne są w Plusie w cenie 399,04 zł (z 1 zł opłaty na start i 12 ratami po 33,17 zł/mies.). To solidny dodatek, który zapewnia wysoką jakość audio za rozsądną cenę.

