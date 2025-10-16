Plus poszerza swoją ofertę o nowości od Huawei

Podsumowanie artykułu . . .

Nurkowanie z sonarem i mistrzowskie EKG – zegarki Huawei dostępne w Plusie

Huawei tym razem wyraźnie celuje w użytkowników z bardzo specyficznymi i wymagającymi pasjami. Absolutnym hitem, który wyróżnia się na rynku, jest Huawei Watch Ultimate 2 LTE Black. Zegarek ten jest dedykowany dla prawdziwych ekstremistów i miłośników sportów wodnych. Jego odporność na zanurzenie sięga aż 150 metrów, co już samo w sobie robi wrażenie.

Prawdziwym game-changerem jest jednak zastosowanie sonaru. Ta funkcja została stworzona z myślą o nurkach i pozwala na komunikację podwodną między zegarkami (które obsługują tę funkcję) na odległość do 30 metrów. To istotny element bezpieczeństwa i wygody podczas głębokiego nurkowania, który może zrewolucjonizować podwodną komunikację amatorów i profesjonalistów.

Co więcej, Watch Ultimate 2 nie zawiedzie też na lądzie, a zwłaszcza w górach. Umożliwia nawigację i wskazywanie trasy nawet bez dostępu do sieci komórkowej, co jest nieocenione podczas wypraw poza zasięgiem cywilizacji.

W Plusie Watch Ultimate 2 LTE Black dostępny jest w cenie 3499 zł (349 zł na start i 12 rat po 262,49 zł/mies.).

Natomiast modele Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro to propozycja dla bardziej „codziennych” sportowców i osób dbających o zdrowie. W tej serii Huawei skupiło się na dopracowaniu kluczowych funkcji fitness. Zegarki oferują ulepszone statystyki i algorytmy dla treningu rowerowego oraz wyjątkowo precyzyjny GPS, co pozwala na dokładniejsze śledzenie trasy, tempa i postępów.

Model Watch GT 6 Pro zyskał również nową, zaawansowaną funkcję – zapis EKG. To coraz popularniejsza, ale nadal premium funkcja, która pozwala użytkownikom na regularne monitorowanie pracy serca w poszukiwaniu ewentualnych nieprawidłowości.

Plus oferuje całą gamę wariantów Watch GT 6 i GT 6 Pro w bardzo przystępnym systemie ratalnym, gdzie jednorazowa opłata na start to symboliczna złotówka:

Huawei Watch GT 6 46mm Active – 949 zł – 1 zł na start – 12 rat po 78,99 zł/mies.;

Huawei Watch GT 6 46mm Classic – 949 zł – 1 zł na start – 12 rat po 78,99 zł/mies.;

Huawei Watch GT 6 41mm Purple – 949 zł – 1 zł na start – 12 rat po 78,99 zł/mies.;

Huawei Watch GT 6 41mm Classic – 949 zł – 1 zł na start – 12 rat po 78,99 zł/mies.;

Huawei Watch GT 6 41mm Elegant – 1150 zł – 1 zł na start – 12 rat po 95,67 zł/mies.;

Huawei Watch GT 6 Pro 46mm Active – 1399 zł – 1 zł na start – 12 rat po 116,50 zł/mies.;

Huawei Watch GT 6 Pro 46mm Elite – 1799 zł – 1 zł na start – 12 rat po 149,83 zł/mies.

FreeBuds 7i to propozycja dla tych, którzy chcą się cieszyć dobrą jakością dźwięku

W ofercie zielonego operatora znalazły się też słuchawki Huawei FreeBuds 7i. Oferują wzmocnioną redukcję szumów, a także dźwięk przestrzenny, który dodaje głębi i realizmu, szczególnie podczas oglądania filmów lub słuchania muzyki z kompatybilnych źródeł. Słuchawki te dostępne są w Plusie w cenie 399,04 zł (z 1 zł opłaty na start i 12 ratami po 33,17 zł/mies.). To solidny dodatek, który zapewnia wysoką jakość audio za rozsądną cenę.