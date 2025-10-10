Mercedes i Google pokazują przyszłość. Gemini w samochodzie to zupełnie nowy poziom rozmowy

Podsumowanie artykułu . . .

Jak Gemini zmienia interakcję z samochodem?

Współpraca Mercedes-Benz i Google Cloud, ogłoszona w styczniu, ma na celu wbudowanie możliwości Gemini bezpośrednio do Asystenta Wirtualnego MBUX w nadchodzącej klasie CLA. Zamiast standardowej konferencji prasowej, obie firmy zaprezentowały to, co potrafi ich wspólne dziecko, podczas krótkiego wideo z przejażdżki wokół kampusu Google. W testach wzięli udział Magnus Östberg (Chief Software Officer Mercedesa) oraz Steve Basra (szef Google Cloud ds. Motoryzacji).

Różnica między nowym asystentem a standardowym Asystentem Google (którego wielu z nas zna z samochodów) jest kolosalna. Nowy system, napędzany przez Gemini, bezbłędnie rozumie pytania uzupełniające i płynnie podtrzymuje rozmowę świadomą kontekstu. Kierowca nie musi co chwilę używać hasła aktywacyjnego ani nawet dotykać konsoli.

Jak wyglądało to w praktyce?

Östberg najpierw poprosił system o nawigację do konkretnego adresu. Następnie, bez żadnej przerwy w kontekście, poprosił o znalezienie pobliskich kawiarni. Asystent natychmiast wyświetlił listę opcji, a nawet zaproponował jedną konkretną. Kiedy Östberg zapytał, czy w tej kawiarni serwowane są ciastka, system błyskawicznie, bez potrzeby ponownego identyfikowania lokalu, odpowiedział, pobierając dokładne szczegóły biznesowe prosto z Map Google.

Interakcja była tak płynna, jak rozmowa Gemini Live, którą znamy z telefonów. Później, Steve Basra poprosił asystenta o znalezienie włoskiej restauracji i sprawdzenie, czy ma dobrą kartę win. Samochód nie tylko znalazł restaurację, ale także zaproponował, że do niej zadzwoni, aby Basra mógł osobiście zapytać o ofertę. To pokazuje, że AI od Google potrafi nie tylko przeszukiwać dane, ale też inicjować dalsze akcje w imieniu użytkownika.

Mercedes CLA będzie pierwszym seryjnie produkowanym pojazdem z tą technologią, a debiut na rynku amerykańskim zaplanowano jeszcze przed końcem 2025 roku.

Choć pokaz w Mercedesie jest imponujący, pozostaje pytanie: co z Gemini w Android Auto?

Gigant z Mountain View już w maju zapowiadał, że Gemini trafi zarówno do Android Auto, jak i do samochodów z wbudowanym systemem Google (Google built-in). Wtedy obiecywano, że ta integracja wejdzie w życie odpowiednio „w nadchodzących miesiącach” i „później w tym roku”. Niestety, ten szeroko zakrojony rollout jeszcze się nie zmaterializował. Choć już w lipcu zauważono, że Android Auto po cichu zastępuje wszelkie odniesienia do „Asystenta Google” (co sygnalizuje ciągłe przejście na Gemini w całym ekosystemie Google), nadal nie mamy jasnego harmonogramu.

Można spekulować, że Google celowo czeka z masowym wdrożeniem do czasu, gdy technologia zadebiutuje w prestiżowym produkcie (jakim jest Mercedes CLA). Z punktu widzenia marketingowego, jest to zrozumiałe – lepiej pokazać potęgę Gemini w topowym, premium kontekście, zanim trafi do każdego auta z Android Auto. Miejmy więc nadzieję, że potem firma faktycznie ruszy z wdrażaniem na szerszą skalę, bo użytkownicy coraz bardziej się niecierpliwią.