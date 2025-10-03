Wielkie zmiany w Xbox Game Pass. Będzie drożej, ale czy lepiej? Microsoft wprowadza trzy nowe plany subskrypcyjne

Podsumowanie artykułu . . .

Choć wszyscy obecni subskrybenci zostaną automatycznie przeniesieni do nowych planów, a zmiany wchodzą w życie od 4 listopada, to wzrost cen, zwłaszcza w najwyższym progu, wywołał prawdziwą burzę w społeczności graczy. Warto więc sprawdzić, co dokładnie dostajemy w zamian za więcej pieniędzy.

Nowa struktura Game Pass została zaprojektowana, aby zróżnicować dostęp do biblioteki, funkcji online i, co najważniejsze, gier na premierę (day-one), które dotychczas były sztandarową zaletą usługi.

Xbox Game Pass Essential (Następca Core)

Cena: 36,99 zł/miesiąc.

36,99 zł/miesiąc. Zawartość: obejmuje bibliotekę ponad 50 gier, w tym popularne tytuły takie jak Hades, Cities: Skylines – Remastered i Warhammer 40,000: Darktide.

obejmuje bibliotekę ponad 50 gier, w tym popularne tytuły takie jak Hades, Cities: Skylines – Remastered i Warhammer 40,000: Darktide. Funkcje: otrzymujesz dostęp do multiplayera online, nieograniczonego streamingu w chmurze, dodatków w grach (perks) oraz nagród Rewards do 25 dolarów rocznie.

otrzymujesz dostęp do multiplayera online, nieograniczonego streamingu w chmurze, dodatków w grach (perks) oraz nagród Rewards do 25 dolarów rocznie. Punkty: członkowie Essential zdobywają 1x punkty za zakupy.

Xbox Game Pass Premium (Następca Standard)

Cena: 54,99 zł/miesiąc.

54,99 zł/miesiąc. Zawartość: biblioteka gier rozszerza się do ponad 200 tytułów, z możliwością grania na konsoli, PC i w chmurze. Dodatki obejmują hity takie jak Diablo IV, Hogwarts Legacy i Grand Theft Auto V.

biblioteka gier rozszerza się do ponad 200 tytułów, z możliwością grania na konsoli, PC i w chmurze. Dodatki obejmują hity takie jak Diablo IV, Hogwarts Legacy i Grand Theft Auto V. Funkcje: Premium oferuje szybsze działanie w chmurze, bonusy w grach oraz co ważne – dostęp do gier wydanych przez Xbox w ciągu roku od premiery.

Premium oferuje szybsze działanie w chmurze, bonusy w grach oraz co ważne – dostęp do gier wydanych przez Xbox w ciągu roku od premiery. Punkty/Zwroty: nagrody Rewards do 50 dolarów rocznie, 2x punkty za zakupy i około 5% zwrotu gotówki za kwalifikujące się tytuły Game Pass.

Xbox Game Pass Ultimate (Najwyższy Próg Cenowy)

Cena: 114,99 zł/miesiąc — to wzrost ceny o ponad 50% w Polsce.

114,99 zł/miesiąc — to wzrost ceny o ponad 50% w Polsce. Zawartość: największa biblioteka – ponad 400 gier, z czego ponad 75 tytułów trafia do usługi w dniu premiery. Już potwierdzone są takie hity jak Call of Duty: Black Ops 7, Ninja Gaiden 4, High on Life 2 i The Outer Worlds 2.

największa biblioteka – ponad 400 gier, z czego ponad 75 tytułów trafia do usługi w dniu premiery. Już potwierdzone są takie hity jak Call of Duty: Black Ops 7, Ninja Gaiden 4, High on Life 2 i The Outer Worlds 2. Nowe integracje: od 18 listopada plan Ultimate wzbogaci się o dwie znaczące subskrypcje bez dodatkowych kosztów: Fortnite Crew (normalnie $11.99/miesiąc) oraz Ubisoft+ Classics (normalnie $7.99/miesiąc).

od 18 listopada plan Ultimate wzbogaci się o dwie znaczące subskrypcje bez dodatkowych kosztów: Fortnite Crew (normalnie $11.99/miesiąc) oraz Ubisoft+ Classics (normalnie $7.99/miesiąc). Funkcje: otrzymujesz dostęp do Xbox Cloud Gaming w rozdzielczości do 1440p i krótsze czasy oczekiwania.

otrzymujesz dostęp do Xbox Cloud Gaming w rozdzielczości do 1440p i krótsze czasy oczekiwania. Punkty/zwroty: rozszerzone nagrody Rewards do 100 dolarów rocznie, 4x punkty za zakupy i do 10% zwrotu na wybrane gry i dodatki.

PC Game Pass też idzie w górę

Warto również wspomnieć o planie dla PC. PC Game Pass również podrożeje, w Polsce z 47,99 zł do 62,99 zł miesięcznie.

Reakcja społeczności graczy jest, delikatnie mówiąc, podzielona. Z jednej strony, niektórzy gracze chwalą plan Ultimate, twierdząc, że dodanie Fortnite Crew i Ubisoft+ Classics sprawia, że nowa, choć znacznie wyższa, cena jest uzasadniona wartością. Z drugiej strony, wzrost ceny Ultimate do blisko 115 zł miesięcznie spotkał się z ostrą krytyką. Wielu użytkowników uważa, że to za dużo, i zapowiada anulowanie subskrypcji. Ponadto, dla wielu osób odebranie natychmiastowego dostępu do premierowych gier Xboxa z tańszych planów jest postrzegane jako „koniec Świętego Graala” Game Passa.

Microsoft nie kryje, że inwestuje w przyszłość, w której gry na premierę (day-one) są zarezerwowane dla najbardziej zaangażowanych i najlepiej płacących użytkowników Ultimate. Nowa, trójstopniowa struktura Game Pass to jasny sygnał: usługa się profesjonalizuje i drożeje. O ile najtańszy plan Essential wciąż zapewnia solidną, choć mniejszą bibliotekę, o tyle pełny pakiet luksusu i premier, w tym integracja z Ubisoft+, wiąże się z ceną, która dla wielu przestaje być „okazyjna”. Czas pokaże, czy gracze masowo zaakceptują tę ponad 50-procentową podwyżkę w zamian za obiecany skok jakości i dostęp do wszystkiego.