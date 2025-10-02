Dwa darmowe gadżety na start roku akademickiego. Promocja Back to University kusi nie tylko studentów

Podsumowanie artykułu . . .

Październik oznacza dla studentów powrót na uczelnie i producenci sprzętów doskonale o tym wiedzą, dlatego prześcigają się w organizowaniu coraz to atrakcyjniejszych promocji. Lenovo postanowiło wykorzystać akademicki klimat tego okresu, przygotowując ofertę z darmowymi akcesoriami. Kupując wybrany tablet możemy otrzymać aż dwa prezenty. I chociaż nazwa akcji „Back to University” celuje w studentów, to każdy może z niej skorzystać.

Lenovo Back to University — darmowe akcesoria przy zakupie tabletu

W ofercie znalazły się dwa konkretne modele tabletów. Idea Tab Plus wyposażony został w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6400 z grafiką Arm Mali-G57 MC2. Urządzenie dysponuje 8 GB pamięci LPDDR4x oraz 256 GB przestrzeni UFS 2.2. Ekran IPS o przekątnej 12,1” prezentuje obraz w rozdzielczości 2560×1600 pikseli, a za autonomię odpowiada bateria 10200 mAh. Cena tego modelu to około 1349 złotych.

Druga opcja to Yoga Tab – wyraźnie bardziej zaawansowane urządzenie z flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Układ współpracuje z 8 GB pamięci LPDDR5x i 256 GB UFS 4.0. Tablet oferuje 11,1-calowy wyświetlacz 3K o rozdzielczości 3200×2000 pikseli z jasnością do 800 nitów i 98-procentowym pokryciem palety DCI-P3. Bateria ma pojemność 8860 mAh, a cena urządzenia wynosi około 1999 złotych.

Oba urządzenia działają pod kontrolą najnowszego systemu Android 15, co gwarantuje dostęp do aktualnych funkcji i zabezpieczeń.

Co można zyskać?

W ramach promocji do tabletu dołączane są bezpłatnie słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds oraz dedykowana klawiatura Lenovo Keyboard Pack. Słuchawki wyposażono w 13-milimetrowe przetworniki, które mają zapewniać zrównoważony dźwięk. Producent zastosował także inteligentną redukcję hałasu opartą na sztucznej inteligencji. Technologia Bluetooth 5.3 zapewnia stabilne połączenie na odległość do 10 metrów przy ograniczonym zużyciu energii. Słuchawki dostępne są w białym kolorze i pasują do obu modeli tabletów.

Klawiatury różnią się w zależności od wybranego urządzenia. Wersja dla Yoga Tab oferuje touchpad z obsługą wielu gestów oraz skok klawiszy wynoszący 1,3 mm, wzorowany na rozwiązaniach znanych z klawiatur ThinkPad. Dedykowany przycisk Smart Key umożliwia szybki dostęp do narzędzi sztucznej inteligencji.

Klawiatura przeznaczona dla Idea Tab Plus wykorzystuje połączenie przez Pogo-Pin, które zapewnia stabilność bez konieczności parowania. Dodatkowo posiada zintegrowany uchwyt na rysik. Mocowanie magnetyczne pozwala na szybkie łączenie urządzeń.

Natomiast wersja dla Yoga Tab łączy się w sposób tradycyjny, ale oferuje zaawansowane funkcje nawigacyjne dzięki touchpadowi obsługującemu różne gesty. Oba rozwiązania mają zapewniać komfort pisania zbliżony do laptopowego.

Jak odebrać prezent?

Aby otrzymać darmowe akcesoria, trzeba spełnić kilka warunków. Po zakupie kwalifikującego się tabletu między 1 a 31 października 2025 roku, należy zachować dowód zakupu i wyciąć z opakowania kod kreskowy wraz z numerem seryjnym. Następnie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie producenta i przesłać zdjęcie wyciętego fragmentu opakowania.

Kluczowy jest termin – formularz musi zostać przesłany w ciągu 21 dni od daty zakupu. Po weryfikacji zgłoszenia, zestaw akcesoriów zostanie wysłany na podany adres bez dodatkowych opłat. Promocja obejmuje zakupy w wielu popularnych sklepach, w tym Media Expert, Komputronik, x-kom, MediaMarkt, Morele, delkom, rtveuroagd, sferis, eLenovo, neonet oraz showroomlenovo, co daje klientom szeroki wybór punktów sprzedaży.

Lenovo wyraźnie stara się zwiększyć atrakcyjność swoich tabletów poprzez dodanie wartościowych akcesoriów. Łączna wartość słuchawek i klawiatury może wynosić kilkaset złotych, co przy odpowiednich potrzebach czyni ofertę interesującą, zwłaszcza dla osób, które rozważały właśnie zakup tabletu.