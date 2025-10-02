Powrót króla fotografii? Seria Huawei Mate 80 nadchodzi z potężnymi aparatami i innymi ulepszeniami

Podsumowanie artykułu . . .

Huawei Mate 80 i Mate 80 Pro przechodzą kolejne certyfikacje

Nowe flagowce Huawei, wewnętrznie nazwane Voyager i Sagittarius, przeszły już krytyczny etap certyfikacji 3C w Chinach. Ten proces nie tylko potwierdza ich istnienie, ale także ujawnia kluczowe specyfikacje ładowania. Podstawowy model, czyli Huawei Mate 80 (VYG-AL00), został certyfikowany z ładowaniem przewodowym o mocy 66 W. To solidna, choć nie rekordowa prędkość, zapewniająca szybkie uzupełnienie energii. Raczej nikt nie będzie mógł na to narzekać.

Jednak to modele Mate 80 Pro (o numerach SGT-AL00 i SGT-AL50) kradną całą uwagę, ponieważ zostały zauważone z ładowarkami o mocy aż 100 W. Tak szybkie ładowanie w połączeniu z flagowymi bateriami to gwarancja, że telefon będzie gotowy do pracy w zaledwie kilkanaście minut. Chociaż nie znamy dokładnej pojemności ogniw, można podejrzewać, że przekroczą one 5000 mAh, bo Huawei działa teraz z bateriami na bazie krzemu, które pozwalają na uzyskanie większej pojemności bez zwiększania fizycznego rozmiaru.

Co z projektem?

Huawei słynie z tego, że w serii Mate zawsze stawia na odważny i charakterystyczny design tylnej wyspy aparatów. Tym razem nie będzie inaczej. DCS ujawnił, że inżynieryjny prototyp Mate 80 ma centralnie umieszczoną, okrągłą obudowę aparatu. Widzieliśmy to u poprzednika, więc ciekawe, czym ten nowy projekt będzie się odróżniał, o ile w ogóle będzie.

Huawei Mate 70 Pro

Wokół tego głównego pierścienia z obiektywami znajdziemy starannie rozmieszczone sensory:

Lampa błyskowa w kształcie podłużnego paska, obsługująca podwójną temperaturę barwową, umieszczona w lewym górnym rogu.

Symetryczny sensor w kształcie paska, umieszczony po prawej stronie u góry.

Wielospektralny obiektyw umieszczony wzdłuż centralnej osi pod głównym zestawem.

Ten układ stanowi wyraźne odejście od poprzednich projektów Mate’ów, ale z drugiej strony nie jest aż taką wielką nowością na rynku, bo duże, okrągłe wyspy widzieliśmy już w wielu flagowcach.

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, to plotki wskazują, że na pokładzie znajdzie się nowy autorski chipset Kirin 9030. Oczekuje się, że ten procesor trafi do całej serii lub przynajmniej do wszystkich modeli poza standardowym Mate 80. Tu warto jeszcze wspomnieć, że seria ma podobno liczyć cztery modele i oprócz wspomnianych trzech pojawi się też Mate 80 RS. Specyfikacje aparatów, oczywiście, będą zróżnicowane, co jest typowe dla flagowców:

Mate 80 – główny sensor 50 Mpix o rozmiarze 1/1.5”.

Mate 80 Pro – prawdopodobnie przejdzie na nieco większy sensor 50 Mpix o rozmiarze 1/1.3”.

Mate 80 Pro+ i Mate 80 RS – dostaną jeszcze bardziej zaawansowany sensor 50 Mpix SmartSens 590 o rozmiarze 1/1.3”.

Wszystko wskazuje na to, że seria Huawei Mate 80 jest tuż za rogiem. Choć oficjalne potwierdzenie daty premiery jeszcze nie nadeszło, DCS celuje w listopad. Nowa generacja zapowiada się jako godny następca, łączący topową wydajność (dzięki Kirin 9030), ultra-szybkie ładowanie (100 W w modelach Pro) oraz odważną i rozpoznawalną estetykę aparatu. Dla miłośników mobilnej fotografii i zaawansowanej technologii, listopad szykuje się ekscytująco. Huawei nie składa broni i celuje prosto w flagową półkę.