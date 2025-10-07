OnePlus szykuje wielką aktualizację. Które modele ją dostaną?

Podsumowanie artykułu . . .

Nadchodzi era AI dla smartfonów OnePlus. A to dzięki OxygenOS 16

Choć nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów aktualizacji, to wiadomo już, że najważniejsza w tej wersji będzie sztuczna inteligencja, a przede wszystkim bliska współpraca z Google. OnePlus, podobnie jak inni czołowi producenci, ma zamiar mocno zintegrować funkcje Gemini ze swoim systemem. Ma to się odbywać między innymi w ramach funkcji “Mind Space” – autorskiego narzędzia OnePlus, które dotychczas służyło do cyfrowego detoksu i zarządzania spokojem.

Jeśli plotki się potwierdzą, możemy spodziewać się, że integracja z Gemini pozwoli:

Tworzyć automatyczne podsumowania notatek i nagrań w aplikacji Mind Space.

Usprawniać wielozadaniowość dzięki inteligentnej organizacji powiadomień.

Poprawiać jakość zdjęć i filmów dzięki ulepszonym algorytmom AI.

Oferować spersonalizowane porady dotyczące produktywności i zdrowia psychicznego, działając na zasadzie osobistego cyfrowego asystenta.

Czytaj też: OxygenOS 16 będzie najbardziej inteligentnym systemem w historii OnePlus, a to wszystko dzięki Gemini

Cały system OxygenOS 16 ma zyskać dodatkową warstwę inteligencji, która będzie działać w tle, optymalizując zużycie baterii, zarządzając pamięcią RAM i dopasowując ustawienia do indywidualnych nawyków użytkownika, co jest standardem w najnowszych wersjach Androida 16.

Na oficjalną listę, ostatecznie potwierdzającą, które smartfony i tablety otrzymają aktualizację, musimy poczekać do 16 października. Jednak bazując na dotychczasowej polityce wsparcia OnePlus (który zwykle gwarantuje 3-4 duże aktualizacje dla flagowców) oraz na informacjach zebranych przez oddanych fanów marki, możemy z dużą dozą pewności wskazać, kto może liczyć na Androida 16.

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13T

OnePlus 13S

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 Lite

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad

Czytaj też: Oppo celuje w mobilną perfekcję. Co wiemy o flagowej serii Find X9?

OnePlus konsekwentnie realizuje strategię szybkiego wprowadzania najnowszych wersji Androida, co jest godne pochwały. Trzeba przyznać, że OxygenOS 16 zapowiada się na jedną z najbardziej ekscytujących aktualizacji w historii OnePlus. Szybka premiera, silne oparcie na Androidzie 16 oraz obiecująca integracja z Gemini w ramach ulepszonej funkcji “Mind Space” sugerują, że to oprogramowanie mocno wpłynie na to, jak korzystamy z naszych urządzeń. To koniec nudnych ulepszeń, a początek inteligentnego systemu, który ma faktycznie ułatwiać życie. Jeśli Twój smartfon znalazł się na powyższej liście, możesz zacząć odliczać dni. To nie tylko aktualizacja do nowszej wersji Androida, ale przede wszystkim duży skok w kierunku bardziej spersonalizowanej, wydajnej i inteligentnej obsługi. Pozostaje mieć nadzieję, że globalne wdrożenie, które nastąpi zaraz po premierze, będzie równie szybkie i stabilne, jak zapowiadają.