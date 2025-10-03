Plus, Ericsson i GlobalLogic odpalają prywatną sieć 5G w Krakowie

Podsumowanie artykułu . . .

Co potrafi prywatna sieć 5G?

To, co wyróżnia tę prywatną sieć 5G, to jej niezależność. Przekłada się to na ekstremalną wydajność. Technologia Ericsson Private 5G, oparta na kompaktowym, dwurdzeniowym serwerze, zapewnia minimalne opóźnienia, wysoką niezawodność i pełną kontrolę nad danymi, co jest krytyczne dla przemysłu.

Uruchomienie tej sieci w obiektach GlobalLogic jest idealnym poligonem doświadczalnym, wspierającym już dziś zaawansowane scenariusze:

Sztuczna inteligencja i analityka wideo — sieć umożliwia przeprowadzanie skomplikowanych analiz opartych na AI, w tym analizę wideo w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe np. do monitorowania ruchu sieciowego czy wykrywania anomalii.

Inteligentne zarządzanie aktywami — dzięki niskim opóźnieniom i stabilności, sieć wspiera telemetrię w czasie rzeczywistym oraz predykcyjne utrzymanie ruchu w maszynach przemysłowych.

Drony w przemyśle — GlobalLogic ma już doświadczenie w wykorzystaniu analizy obrazu wideo z wykorzystaniem dronów w branżach motoryzacyjnej i przemysłowej, a prywatna sieć 5G tylko wzmocni te możliwości.

To wdrożenie jest wynikiem wieloletniego partnerstwa Plusa i Ericssona, a także świeżej, ale intensywnej współpracy z GlobalLogic.

Michał Sobolewski, Wiceprezes sieci Plus, podkreśla, że jest to kluczowy etap w rozwoju oferty dla klientów biznesowych:

To konkretna realizacja naszej zapowiedzi, złożonej wspólnie z firmą Ericsson na początku roku, dotyczącej budowy niezależnych, prywatnych sieci 5G w Polsce oraz kolejny krok w kierunku cyfryzacji i wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0

Z kolei Yuliia Shtukaturova, Wiceprezes GlobalLogic odpowiedzialna za Region Europy, widzi w tym projekcie ogromny potencjał transformacyjny dla klientów:

Udane wdrożenie w naszym obiekcie w Krakowie oraz rozwój zaawansowanych rozwiązań potwierdzają, jak duży potencjał transformacyjny niesie ze sobą ta technologia dla naszych klientów z różnych branż.

Martin Mellor, Szef firmy Ericsson w Polsce, wskazał, że ten projekt buduje solidne podstawy dla dalszej modernizacji polskiego przemysłu:

To partnerstwo pokazuje, w jaki sposób prywatna sieć 5G zapewnia bezpieczną i niezawodną łączność, tworząc solidne podstawy dla rozwoju Przemysłu 4.0.

Co ciekawe, GlobalLogic wykorzystało w projekcie istniejące doświadczenia z wdrożeń prywatnych sieci 5G Ericssona, w tym integracje działające w obiektach Hitachi Rail w USA. To pokazuje, że technologia jest gotowa do globalnego skalowania i przynoszenia realnych korzyści.

Uruchomienie niezależnej prywatnej sieci 5G w Krakowie przez Plus, Ericsson i GlobalLogic to ważny test wytrzymałości i innowacyjności dla rozwiązań Przemysłu 4.0. Stabilna, szybka i bezpieczna łączność w warunkach kampusowych to klucz do rozwoju projektów z wykorzystaniem AI, zaawansowanej analityki i zdalnie sterowanych systemów (jak pojazdy demonstracyjne, nad którymi GlobalLogic już pracuje). Ten projekt nie tylko umacnia ofertę Plusa dla klientów biznesowych, ale też jest jasnym sygnałem, że rynek prywatnych sieci 5G w Polsce dynamicznie się rozwija.