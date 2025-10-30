Plus wprowadza nowe pakiety roamingowe i kompleksową ochronę w podróży

Podsumowanie artykułu . . .

Nowa propozycja zielonego operatora to zestawy pakietów roamingowych, które zostały opracowane z myślą o każdym rodzaju podróży – od weekendowego wypadu do Stambułu, po egzotyczną wyprawę na antypody. Co więcej, ulepszono także usługi dodatkowe, które zadbają o Twój portfel i sam smartfon, gdy będziesz daleko od domu.

Roaming bez bólu głowy w Plusie — nowe pakiety dla każdego kierunku

Najważniejsze nowości dotyczą oczywiście paczek internetowych za granicą. Plus mocno uporządkował i rozszerzył swoje pakiety, aby zarówno klienci abonamentowi, jak i ci korzystający z ofert na kartę, mogli łatwo dopasować usługę do swoich faktycznych potrzeb. Skończyło się na zgadywaniu i niepewności – teraz macie jasne, zdefiniowane opcje.

Nowa oferta roamingowa Plus dzieli świat na trzy główne strefy, z różnymi wariantami pojemności, aby każdy znalazł coś dla siebie:

Pakiet Europa i Turcja — dostępny zarówno dla abonamentu, jak i ofert na kartę. Można wybierać między pakietem 2 GB za 50 zł a 5 GB za 100 zł. To sensowne opcje na dłuższy, europejski urlop, podczas którego 5 GB powinno w zupełności wystarczyć do nawigacji, mediów społecznościowych i sporadycznego streamingu. Pakiet Europa i Turcja 24h (Tylko na Kartę) – idealny na szybkie, jednodniowe wypady (np. delegacja lub spontaniczny wypad na zakupy). W tym wariancie dostajemy 1 GB za 15 zł. Pakiet USA — specjalnie dla klientów podróżujących za ocean (abonament i na kartę) Plus przygotował pakiety o pojemności 2 GB za 50 zł lub 5 GB za 100 zł. Ceny są naprawdę konkurencyjne, biorąc pod uwagę odległość. Pakiet Świat (Tylko Abonament) – dla tych, którzy wybierają się w dalsze zakątki świata, dostępne są mniejsze, ale cenne paczki: 500 MB za 65 zł oraz 1 GB za 100 zł. To ratunek, gdy potrzeba mapy lub szybkiego sprawdzenia poczty w miejscu, gdzie koszty roamingu potrafią przyprawić o zawał.

Warto pamiętać, że pakiety w abonamencie są ważne do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, podczas gdy w ofertach na kartę czas ważności to 30 dni lub 24 godziny (w zależności od wybranego wariantu). Pełna lista krajów objętych poszczególnymi strefami jest zawsze dostępna na stronie operatora.

Plus zadbał również o to, by aktywacja pakietów była maksymalnie prosta. Można to zrobić na kilka sposobów: za pomocą aplikacji iPlus, przez stronę www.plus.online.pl, a także wysyłając SMS pod wskazany numer lub kontaktując się z Doradcą Biznesowym Plus.

Co najważniejsze, wprowadzono prosty sposób na kontrolowanie zużycia danych: wystarczy wysłać SMS o treści “P” na numer 2580. Dodatkowo, aby chronić klientów przed niechcianymi, wysokimi opłatami, domyślnie aktywny jest data limiter, który automatycznie blokuje transmisję danych po przekroczeniu kwoty 250 zł. To mała rzecz, a potrafi uratować portfel.

W podróży nie można zapominać również o cyfrowym bezpieczeństwie

Plus rozszerza swoje myślenie o podróży poza same megabajty. Wprowadzono nowe usługi, które koncentrują się na bezpieczeństwie cyfrowym i fizycznym. Pierwszą nowością jest pakiet Bezpieczna Podróż, który za 20 zł miesięcznie obejmuje dwie kluczowe funkcje: Ochronę Internetu z VPN oraz nawigację Plus na Europę. Funkcja VPN (Virtual Private Network) to absolutny must-have w podróży. Szyfruje ona cały ruch danych, chroniąc nas przed trackerami i hakerami. Dzięki temu, nawet logując się do bankowości internetowej przez publiczną, niezabezpieczoną sieć Wi-Fi w kawiarni czy na lotnisku, możemy czuć się bezpiecznie.

