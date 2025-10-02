Handheld z chłodzeniem cieczą podbija rynek. Ta konsola ma więcej mocy niż Twój laptop gamingowy

Podsumowanie artykułu . . .

Oczekuje się żywotności baterii nawet do sześciu godzin przy lekkim użytkowaniu

Sercem nowego urządzenia ma być procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 oparty na architekturze Strix Halo. To prawdziwy flagowiec wśród mobilnych układów, oferujący imponujące 16 rdzeni i 32 wątki w architekturze Zen 5. Do tego dochodzi zintegrowany układ graficzny Radeon 8060S RDNA 3.5 z 40 jednostkami obliczeniowymi oraz obsługa nawet 128 GB pamięci RAM. Taka specyfikacja stawia OneXFly Apex w zupełnie innej lidze niż typowe przenośne konsole.

Czytaj też: OpenAI wypuszcza nowe narzędzie za 200 dolarów miesięcznie. ChatGPT Pulse może więcej niż myślisz

Producent postawił na 8-calowy wyświetlacz o natywnej orientacji poziomej z częstotliwością odświeżania 120 Hz i obsługą VRR. To rozwiązanie ma wyeliminować problemy z kompatybilnością, które dotykały niektóre wcześniejsze urządzenia tego typu. Kontrolery wyposażono w asymetryczne joysticki wzorowane na tych znanych z ASUS ROG Ally oraz dwustopniowe, regulowane spusty. Całość uzupełniają podwójne głośniki strojone przez Harman oraz slot na karty microSD do rozszerzenia pamięci.

Najbardziej innowacyjnym elementem całej konstrukcji wydaje się system chłodzenia cieczą, który ma umożliwić osiągnięcie TDP do 120 W. To rozwiązanie praktycznie nieobecne w segmencie przenośnych konsol, gdzie standardem jest chłodzenie powietrzem. Niestety, pojawia się zasadniczy problem, ponieważ bateria o pojemności 85 Wh. Przy pełnym wykorzystaniu mocy urządzenia może nie wystarczyć nawet na godzinę gry bez podłączenia do zasilacza. To poważne wyzwanie dla sprzętu, który z założenia ma być mobilny.

Czytaj też: Cyfrowe postacie z realistycznymi twarzami. Nvidia udostępnia zaawansowane modele generatywnej AI

Kwestia ceny budzi mieszane uczucia. Według różnych źródeł, koszt urządzenia może przekroczyć 2000 dolarów, co czyni z niego jeden z najdroższych handheldów na rynku. Dla porównania, konkurencyjny ASUS ROG Ally X oferuje procesor AMD Ryzen Z2 Extreme z zaledwie 16 jednostkami obliczeniowymi RDNA 3.5, ale za to w znacznie niższej cenie. Również GPD szykuje swoją odpowiedź w postaci modelu Win 5 z podobnymi podzespołami, którego cena ma wynosić około 2300 dolarów.

OneXPlayer nie ujawnił jeszcze oficjalnej daty premiery, koncentrując się na dopracowaniu systemu chłodzenia i optymalizacji oprogramowania OneXConsole do zarządzania energią. Trudno nie odnieść wrażenia, że firma stawia wszystko na jedną kartę, oferując sprzęt o parametrach dotąd niespotykanych w tym segmencie. Pytanie tylko, czy gracze będą skłonni zaakceptować kompromis pomiędzy najwyższą wydajnością a bardzo ograniczonym czasem pracy na baterii, zwłaszcza przy tak znaczącej cenie.

Czytaj też: Rewolucja w świecie PC nadchodzi w 2026 roku. Snapdragon X2 Elite przebija konkurencję o 75%

Perspektywy rynkowe OneXFly Apex z pewnością zainteresuje entuzjastów technologii, którzy poszukują absolutnie najwyższej wydajności w przenośnym formacie. Niestety, wysoka cena i ograniczona autonomia mogą znacząco zawęzić grono potencjalnych nabywców. Producent zdaje się liczyć na to, że sama innowacyjność rozwiązania przekona klientów do tak dużej inwestycji.