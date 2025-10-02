Przesunęli granice prędkości. Ten motocykl zmienia definicję turystyki

Podsumowanie artykułu . . .

Bagger to typ motocykla turystycznego z fabrycznymi, twardymi kuframi bocznymi i zwykle dużą owiewką. Wywodzi się z amerykańskiej tradycji cruiserów przerobionych pod długie trasy, a swoim użytkownikom oferuje wygodną pozycję za kierownicą, duże siedzenie, pojemne sakwy, często audio, tempomat i dobrą ochronę przed wiatrem. Najczęściej napędza go duży silnik V2, jego masa przekracza 300 kg, a geometria i ergonomia są nastawione na komfort oraz stabilność, a nie na ekstremalną lekkość czy wydajność.

Indian Challenger

Przykłady seryjnych modeli motocyklów Bagger obejmują m.in. Harley-Davidson Road Glide i Street Glide oraz Indian Challenger i Chieftain. Musimy jednak pamiętać, że w sporcie termin ten zyskał drugie życie dzięki serii King of the Baggers, gdzie te turystyczne maszyny dostają wzmocnione zawieszenia i hamulce, odchudzone nadwozia z włókna węglowego, przeprojektowaną aerodynamikę i mocniejsze silniki. Celem jest zachowanie charakterystycznej sylwetki z kuframi i owiewką, ale z osiągami pozwalającymi ścigać się na torach lub bić rekordy prędkości. Taki właśnie motocykl jest głównym bohaterem tego artykułu.

Zmodyfikowany Indian Challenger

Od codziennej turystyki do rekordu. Motocykl bagger rozpędził się do 316 km/h

Na słonych równinach Bonneville doszło do sprawdzianu zmodyfikowanego Indian Challengera z wyścigowej serii King of the Baggers. Celem było sprawdzenie, jak daleko motocykl w typowej dla baggerów sylwetce może zbliżyć się do prędkości 320 km/h, bez użycia skrajnej aerodynamiki znanej ze streamlinerów i bez konstrukcji charakterystycznej dla supermotocykli. Za kierownicą zasiadł Tyler O’Hara, a więc dwukrotny mistrz King of the Baggers, który dokonał dwóch przejazdów w przeciwnych kierunkach, osiągając maksymalnie 316,35 km/h, a średnio 312,83 km/h, co przełożyło się na nowy rekord w klasie APS-AG (bez osłaniania kół i z paliwem w formie benzyny). Poprzedni (273,3 km/h) został ustanowiony w 1972 roku.

Tego typu prędkości zwykle osiągają lekkie motocykle o mocy 150-220 koni mechanicznych i z opływową zabudową. Naturalnie motocykl, który ustanowił nowy rekord, nie był sprzętem prosto z salonu, ale też nie został kompletnie przerobiony do punktu, w którym przestał przypominać model wyjściowy. Warto podkreślić, że bazą dla tego jednośladu był Challenger z programu King of the Baggers, którego w ruch wprawia jednostka PowerPlus 112 o mocy około 122 KM w oryginalnym wydaniu. Przeróbka otrzymała jednak powiększone przepustnice, nowe głowice, ostrzejsze wałki rozrządu, wyższy stopień sprężania, lepszy wał korbowy oraz wydech 2-2 o mniejszym oporze, co miało przełożyć się na wzrost mocy do około 150 KM, a momentu obrotowego do 203 Nm. Motocykl otrzymał też kute koła, hamulce Brembo, w pełni regulowane systemy zawieszenia Öhlins, czy poszycie z włókna węglowego, które ograniczyło masę.