Przesunęli granice prędkości. Ten motocykl zmienia definicję turystyki

Motocykle bagger oraz ich sportowa odmiana
Bagger to typ motocykla turystycznego z fabrycznymi, twardymi kuframi bocznymi i zwykle dużą owiewką. Wywodzi się z amerykańskiej tradycji cruiserów przerobionych pod długie trasy, a swoim użytkownikom oferuje wygodną pozycję za kierownicą, duże siedzenie, pojemne sakwy, często audio, tempomat i dobrą ochronę przed wiatrem. Najczęściej napędza go duży silnik V2, jego masa przekracza 300 kg, a geometria i ergonomia są nastawione na komfort oraz stabilność, a nie na ekstremalną lekkość czy wydajność.
Przykłady seryjnych modeli motocyklów Bagger obejmują m.in. Harley-Davidson Road Glide i Street Glide oraz Indian Challenger i Chieftain. Musimy jednak pamiętać, że w sporcie termin ten zyskał drugie życie dzięki serii King of the Baggers, gdzie te turystyczne maszyny dostają wzmocnione zawieszenia i hamulce, odchudzone nadwozia z włókna węglowego, przeprojektowaną aerodynamikę i mocniejsze silniki. Celem jest zachowanie charakterystycznej sylwetki z kuframi i owiewką, ale z osiągami pozwalającymi ścigać się na torach lub bić rekordy prędkości. Taki właśnie motocykl jest głównym bohaterem tego artykułu.
Od codziennej turystyki do rekordu. Motocykl bagger rozpędził się do 316 km/h
Na słonych równinach Bonneville doszło do sprawdzianu zmodyfikowanego Indian Challengera z wyścigowej serii King of the Baggers. Celem było sprawdzenie, jak daleko motocykl w typowej dla baggerów sylwetce może zbliżyć się do prędkości 320 km/h, bez użycia skrajnej aerodynamiki znanej ze streamlinerów i bez konstrukcji charakterystycznej dla supermotocykli. Za kierownicą zasiadł Tyler O’Hara, a więc dwukrotny mistrz King of the Baggers, który dokonał dwóch przejazdów w przeciwnych kierunkach, osiągając maksymalnie 316,35 km/h, a średnio 312,83 km/h, co przełożyło się na nowy rekord w klasie APS-AG (bez osłaniania kół i z paliwem w formie benzyny). Poprzedni (273,3 km/h) został ustanowiony w 1972 roku.
Tego typu prędkości zwykle osiągają lekkie motocykle o mocy 150-220 koni mechanicznych i z opływową zabudową. Naturalnie motocykl, który ustanowił nowy rekord, nie był sprzętem prosto z salonu, ale też nie został kompletnie przerobiony do punktu, w którym przestał przypominać model wyjściowy. Warto podkreślić, że bazą dla tego jednośladu był Challenger z programu King of the Baggers, którego w ruch wprawia jednostka PowerPlus 112 o mocy około 122 KM w oryginalnym wydaniu. Przeróbka otrzymała jednak powiększone przepustnice, nowe głowice, ostrzejsze wałki rozrządu, wyższy stopień sprężania, lepszy wał korbowy oraz wydech 2-2 o mniejszym oporze, co miało przełożyć się na wzrost mocy do około 150 KM, a momentu obrotowego do 203 Nm. Motocykl otrzymał też kute koła, hamulce Brembo, w pełni regulowane systemy zawieszenia Öhlins, czy poszycie z włókna węglowego, które ograniczyło masę.