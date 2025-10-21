Samsung kończy wsparcie dla czterech popularnych smartfonów Galaxy. Czy to czas na zakupy?

Podsumowanie artykułu . . .

Cztery lata zobowiązania — misja zakończona

Południowokoreański gigant trzyma się swoich obietnic. Wspomniane telefony trafiły na rynek między sierpniem a wrześniem 2021 roku, a producent obiecał dla nich cztery lata aktualizacji zabezpieczeń. We wrześniu 2025 roku, po wypełnieniu tego zobowiązania, firma zamyka rozdział dla tych czterech modeli:

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy M32 5G

Te urządzenia już wcześniej przestały otrzymywać duże aktualizacje systemu operacyjnego (jak np. nową wersję One UI), ale Samsung regularnie dostarczał im kluczowe poprawki bezpieczeństwa. Teraz to wsparcie definitywnie ustaje. Oznacza to, że żadna z potencjalnych luk w zabezpieczeniach odkryta po wrześniu 2025 roku nie zostanie już załatana przez producenta.

Co tak naprawdę oznacza koniec wsparcia dla właścicieli tych smartfonów Galaxy?

Choć telefon po zakończeniu wsparcia działa normalnie, brak nowych łatek bezpieczeństwa ma poważne konsekwencje. Smartfony, które nie są aktualizowane, stają się z czasem bardziej podatne na ataki hakerów i złośliwe oprogramowanie. Luka, która w innym telefonie zostanie załatana w ciągu kilku tygodni, w Twoim Galaxy A52s pozostanie otwarta na zawsze.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, im dłużej używasz nieaktualizowanego urządzenia, tym bardziej ryzykujesz. W praktyce oznacza to, że przechowywane na telefonie dane – hasła, dane logowania do banku, prywatne zdjęcia – stają się potencjalnie zagrożone. Dlatego, jeśli cenisz sobie spokój ducha i bezpieczeństwo swoich danych cyfrowych, koniec wsparcia powinien być sygnałem do zmiany. Samsung dotrzymał słowa, ale cztery lata w technologii to wieczność.

Na szczęście na rynku nie brakuje godnych następców. Modele te, szczególnie Galaxy A52s, były swego czasu niezwykle popularne ze względu na świetny stosunek ceny do jakości i wydajności. W związku z tym Samsung ma już przygotowane nowsze, lepsze opcje, takie jak Galaxy A56, czy tańsze Galaxy A07 lub Galaxy M36. Warto więc się nad tym zastanowić, bo zegar tyka.