XR od Samsunga już wkrótce. Producent zapowiada premierę gogli rozszerzonej rzeczywistości

Ten rok dla Samsunga zdecydowanie był intensywny. Choć premiera serii Galaxy S25 nie była tak spektakularna ze względu na stosunkowo niedużą liczbę nowości, zwłaszcza tych sprzętowych, to producent mógł ponownie zdobyć serca technologicznych entuzjastów premierami pokroju Samsunga Galaxy S25 Edge, a później ulepszeniami w składanych smartfonach Z Flip7 i (przede wszystkim) Z Fold 7. W międzyczasie wszyscy mogliśmy oczekiwać nowości z zakresu sztucznej inteligencji, ponieważ Galaxy AI nie zmieniło się w ogromnym stopniu od pierwszej implementacji z początku 2024 roku.

Z pewnością premiera serii Galaxy S26 będzie idealną przestrzenią, by opowiedzieć o nowościach z zakresu sztucznej inteligencji, które zdefiniują to, co możemy zrobić za pośrednictwem naszych smartfonów. Mówi się chociażby o wielu asystentach AI w smartfonach Galaxy S26, ale zapewne doczekamy się też nowych funkcji. Wśród nich zapewne będzie kilka rozwiązań integrujących nowe i obecne smartfony z goglami rozszerzonej rzeczywistości, nad których Samsung oraz Google, w ramach rozwoju platformy Android XR, pracowali przez kilka lat.

Samsung zapowiada premierę gogli XR? Wydarzenie zaplanował na przełomie 21 i 22 października

Project Moohan dostanie szansę na zabłyśnięcie przed międzynarodową publicznością na wydarzeniu Galaxy Event, które będzie transmitowane na stronie samsung.com oraz na kanale Youtube producenta. Data rozpoczęcia wydarzenia w Polsce to 22 października o 04:00. Z kolei podany przez producenta czas to 21 października o 22:00 czasu ET. Z zapowiedzi dowiadujemy się między innymi tego, że producent wprowadzi nową kategorię urządzeń bedących natywnie przygotowanych do obsługi sztucznej inteligencji.

Project Moohan podczas pierwszej zapowiedzi

Czego możemy spodziewać się po Project Moohan? Jako, że platformę Android XR rozwija, oprócz Google i Samsunga, także Qualcomm, najpewniej w środku urządzenia znajdziemy jeden z układów tego producenta poświęconych rzeczywistości rozszerzonej. Platforma ma łączyć walor użytkowy z nowymi doświadczeniami. Z wideo zapowiadającego premierę nie dowiemy się zbyt wiele poza tym, że rozwiązanie będzie mogło służyć do przeglądania w nowy sposób map czy widowisk sportowych.

Dzięki materiałom z początku tego roku wiemy więcej na temat możliwości sprzętowych tego projektu. Nawigować po interfejsie będziemy za pośrednictwem gestów dłoni, takich jak zetknięcie dwóch palców celem podjęcia wyboru oraz zamaszystych ruchów dłoni celem przewijania zawartości.

Według plotek dostarczonych przez Abhisheka Yadava na platformie X, w środku możemy spodziewać się układu Snapdragon XR 2+ Gen 2 z układem graficznym Adreno 740. Układ oferuje moc zbliżoną do Snapdragona 8 Gen 2, ale korzysta z innej architektury rdzeni dla części procesorowej – benchmark wskazuje na 6 rdzeni o taktowaniu 2,36 GHz. Oprócz tego urządzenie otrzyma do pracy 16 GB RAM-u. Za wrażenia wizualna mają odpowiadać 1,3-calowe panele 4K OLED od Sony.

Czy Android XR dojdzie tam, gdzie Vision Pro nie mogło?

Od początku jasnym wydaje się, że wysoka cena będzie ogromną przeszkodą w sukcesie takich rozwiązań. Użytkownicy, którzy zainwestowali sporo pieniędzy w ekosystemy Mety lub HTC Vive niekoniecznie będą chcieli sięgnąć po gogle z niekompletnym systemem, zwłaszcza jeśli cena nie będzie konkurencyjna. Z drugiej strony Samsung może chcieć utrzeć nosa Apple i dokona tego niekoniecznie (lub nie tylko) konkurencyjną wyceną. Biorąc pod uwagę, że przed premierą producent oferuje rabat w wysokości 100$ dla tych, którzy wykażą zainteresowanie zakupem na jego stronie, cena wcale nie musi być gigantyczną przeszkodą.

Samsung może pokładać nadzieje w Project Moohan nie tylko ze względu na szansę przebicia Apple. Jeżeli Project Moohan będzie okazją do zaprezentowania ciekawych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, to łatwiej będzie producentowi przekonać konsumentów do płacenia za Galaxy AI. Samsung podkreślał, że rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji na jego smartfonach nie będą płatne przynajmniej do końca 2025 roku. Ten czas powoli dobiega końca.