Test Toyota GR Yaris – unikat na kołach. Nie ma drugiego takiego auta

Toyota GR Yaris to auto unikatowe pod niemal każdym względem. Brzmi banalnie, ale trudno o zdanie lepiej opisujące ten model. Co dokładnie mam na myśli? Tego dowiecie się z recenzji wideo na naszym nowym kanale, o którym też opowiemy nieco więcej.

Toyota GR Yaris ma z Toyotą Yaris niewiele wspólnego

Dwie litery i ich umiejscowienie w nazwie aut Toyoty potrafią zmienić wszystko. GR umieszczone pomiędzy Toyota a nazwą modelu od razu mówi nam, że mamy do czynienia z modelem skrajnie sportowym. GR Sport umieszczone po nazwie modelu to z kolei informacja, że auto ma sportowy pakiet stylistyczny.

Właśnie dlatego GR Yaris to zupełnie co innego niż Yaris GR Sport. Oba auta mają ze sobą tylko trzy wspólne elementy. Do tego Toyota GR Yaris ma wiele części unikatowych. Jak płyta podłogowa, która w połowie pochodzi z Corolli, modułowe zderzaki czy dedykowana skrzynia biegów. Również wnętrze to prawdziwa perełka, która na myśl od razu przywodzi na myśl klasyczne, japońskie samochody sportowe.

Toyota GR Yaris to auto kultowe, pomimo bardzo krótkiego stażu rynku. Spory wpływ ma na to jego dostępność, bo samochody sprzedają się jeszcze zanim pojawią się w salonach. Trudno się temu dziwić, bo daje wręcz niezapomniane wrażenia z jazdy.

GR Yaris kryje w sobie znacznie więcej ciekawostek, których dowiecie się z naszego materiału wideo:

Czym jest Focus na Motoryzację?

Focus na Motoryzację to nasz nowy projekt. Kanał, na którym będą się pojawiać wyłącznie treści motoryzacyjne tworzone przez ekipę CHIP Polska. Oprócz recenzji pojawią się tam nowe formaty, na których będziecie mogli, dosłownie, pooglądać samochody w akcji. Dlatego też jeśli jeszcze nas nie subrksybujecie, warto to jak najszybciej nadrobić.