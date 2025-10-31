WhatsApp wreszcie da użytkownikom Apple Watch pełnoprawną aplikację towarzyszącą

Podsumowanie artykułu . . .

Podczas gdy Meta oficjalnie skupia się na wdrażaniu nowoczesnych zabezpieczeń (o czym za chwilę), w tle dzieje się coś, na co czekała armia użytkowników: w wersji beta aplikacji na iOS pojawiła się długo wyczekiwana aplikacja towarzysząca dla Apple Watch. To nie jest drobna poprawka, ale fundament pod nową erę komunikacji z poziomu nadgarstka.

Bezpieczeństwo i wygoda — dwa filary jesiennych nowości od WhatsAppa

Zanim przejdziemy do nowości na nadgarstku, warto wspomnieć o fundamencie, na którym Meta buduje przyszłość komunikacji: bezpieczeństwie. Oficjalnie potwierdzono, że szerokie wdrożenie obsługi kluczy dostępu dla kopii zapasowych czatów na Androidzie i iOS. Co to oznacza w praktyce? Koniec z koniecznością zapamiętywania skomplikowanego hasła lub uciążliwego 64-cyfrowego klucza szyfrującego, aby zabezpieczyć swoje kopie zapasowe w chmurze.

Teraz, szyfrowanie kopii zapasowych, które chroni Twoje prywatne rozmowy, będzie tak proste, jak dotknięcie ekranu, użycie odcisku palca, twarzy lub kodu blokady. Wystarczy wejść w aplikacji w Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatów > Kopia zapasowa zaszyfrowana kompleksowo (End-to-end encrypted backup), by włączyć tę wygodniejszą i bezpieczniejszą metodę. Wdrożenie ma być stopniowe, więc dotarcie do wszystkich użytkowników zajmie “nadchodzące tygodnie i miesiące”.

Pełnoprawny WhatsApp, ale na nadgarstku

Druga, i z punktu widzenia codziennej wygody ważniejsza, wiadomość dotyczy integracji z Apple Watch. Chociaż Meta nie ogłosiła tej nowości oficjalnie, została ona wypatrzona przez WABetaInfo w wersji testowej na TestFlight (beta 25.32.10.71). Wreszcie otrzymujemy to, czego chcieliśmy: aplikację towarzyszącą. Co prawda, nadal nie jest to aplikacja w pełni samodzielna – do działania wymaga połączenia z iPhone’em, na którym zainstalowany jest WhatsApp – ale jest to ogromny krok naprzód. W końcu wyrywa nas z ograniczeń standardowego systemu powiadomień zegarków giganta z Cupertino.

Nowa aplikacja towarzysząca zapewnia większość niezbędnych funkcji komunikatora bezpośrednio z poziomu zegarka, znacznie wzbogacając dotychczasowe, restrykcyjne doświadczenie:

Przeglądanie czatów — możemy przewijać listę ostatnich rozmów i bez problemu lokalizować bieżące konwersacje.

Pełne wiadomości i multimedia – w końcu bez problemu obejrzymy wiadomości i media bez konieczności odblokowywania telefonu.

Szybkie odpowiedzi – użytkownicy mogą korzystać z szybkich odpowiedzi, reakcji emoji, a także wysyłać wiadomości audio. Co więcej, można dyktować wiadomości za pomocą głosu, co jest nieocenione w biegu.

Automatyczne połączenie – aplikacja automatycznie łączy się z WhatsAppem na iPhonie, bez konieczności skanowania kodów QR. Zegarek wyświetla wskaźnik informujący o statusie połączenia lub synchronizacji.

Ta funkcja radykalnie zmienia sposób, w jaki zarządzamy wiadomościami, pozwalając na płynniejszą i szybszą obsługę komunikacji wprost z nadgarstka.