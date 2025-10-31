Xbox otrzymuje październikową aktualizację. Szybsze pobieranie i nowe funkcje dla graczy

Podsumowanie artykułu . . .

Jeśli jesteś graczem w ekosystemie Microsoftu, wiesz, że październikowa aktualizacja to nie tylko zestaw poprawek. To sygnał, że gigant z Redmond aktywnie rozwija swoją platformę we wszystkich kierunkach – od dużych konsol, przez aplikację PC, aż po nową generację handheldów. W tym miesiącu Microsoft zafundował graczom prawdziwe turbodoładowanie. Ogłoszone nowości mają sprawić, że przeskakiwanie do rozgrywki będzie szybsze, płynniejsze i mniej obciążające dla baterii. To solidne ulepszenia dla każdego, kto ceni sobie czas i płynność działania.

Październikowa aktualizacja dotyczy trzech kluczowych filarów ekosystemu Xbox

PC — koniec z powolnym pobieraniem

Zacznijmy od komputerów z systemem Windows. Microsoft ogłosił, że aplikacja Xbox na PC otrzymała ważną optymalizację, która ma znacząco poprawić prędkość pobierania gier. Choć firma nie podała konkretnych liczb w stylu “pobierasz 20% szybciej”, to sedno zmian tkwi w inteligentniejszym zarządzaniu siecią.

Microsoft wyjaśnił, że ulepszono narzędzie do pobierania, aby aplikacja mogła lepiej optymalizować połączenie internetowe komputera. W praktyce oznacza to “mniej spowolnień i mądrzejsze wykorzystanie pasma, szczególnie na szybkich łączach”. Czyli jeśli masz światłowód, Xbox App w końcu ma go wykorzystać w pełni. Celem jest, aby gracze mogli “wskoczyć do gry jeszcze szybciej”.

Konsole Xbox Consoles — huby pełne informacji

Właściciele konsol Xbox One i Series X|S również otrzymali małe, ale przydatne funkcjonalne nowości. Do sekcji Game Hubs (Centra Gier) dodano dwa nowe moduły. Te moduły mają za zadanie “informować i angażować” graczy:

Newsy z oficjalnych klubów – szybki dostęp do aktualności i ogłoszeń z oficjalnych społeczności dla danej gry. Game Pass Perks – podkreślenie korzyści dostępnych w Game Passie, które dotyczą wybranej gry (np. dodatki, darmowe DLC, waluta w grze).

To prosty sposób, aby gracze mieli dostęp do kontekstowych informacji bez konieczności wychodzenia z sekcji gry.

Czytaj też: WhatsApp wreszcie da użytkownikom Apple Watch pełnoprawną aplikację towarzyszącą

ROG Ally — rewolucja shaderowa, czyli 10x szybciej

Najbardziej ekscytującą innowacją jest wprowadzenie funkcji Advanced Shader Delivery (Zaawansowane Dostarczanie Shaderów) dla przenośnych konsol ROG Xbox Ally i Ally X. Był to jeden z głośniejszych tematów od sierpniowej zapowiedzi Microsoftu.

W czym rzecz? Shaders to pliki, które muszą zostać skompilowane, zanim gra zacznie działać płynnie. Proces ten często powoduje zacinanie się gry, a czasem długie oczekiwanie podczas pierwszego uruchomienia. Advanced Shader Delivery eliminuje ten problem, ponieważ pobiera sprzętowo specyficzne shadery i ładuje je na urządzenie już w trakcie pobierania gry.

Korzyści są kolosalne:

10-krotnie szybsze uruchomienie gry.

Mniejsze zużycie baterii, ponieważ urządzenie nie musi wykonywać skomplikowanej kompilacji shadera podczas grania.

Płynność od samego początku rozgrywki.

Czytaj też: Proton przejrzy Dark Web i uprzedzi nas o wycieku danych, zanim firmy się do niego przyznają

Gry ze wsparciem Advanced Shader Delivery

Obecnie funkcja ta jest wspierana przez imponującą listę tytułów, co sugeruje, że Microsoft solidnie się do tego przygotował. Na liście znajdziemy zarówno duże hity, jak i mniejsze tytuły: Forza Horizon 5, Forza Motorsport 5, Hogwarts Legacy, Call of Duty: Black Ops 6, Microsoft Flight Simulator 2024, Control, Metro Exodus, Grounded 2, Dead Island 2 czy Grand Theft Auto V Enhanced. Microsoft stale pracuje również nad rozszerzeniem listy tytułów w programach Xbox Play Anywhere (kupujesz raz, grasz na konsoli i PC) oraz tych, które otrzymały wsparcie dla myszy i klawiatury na konsoli.