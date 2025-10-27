Xiaomi 17 Ultra porzuca drugi ekran, by skupić się na absolutnie potężnym aparacie

Podsumowanie artykułu . . .

Potęga fotografii w Xiaomi 17 Ultra – nowe sensory, nowe możliwości

Najnowsze informacje o nadchodzącym Xiaomi 17 Ultra pochodzą od niezawodnego leakera Digital Chat Station. Jego najnowsze doniesienia potwierdzają, że sercem tego flagowca będzie system aparatów, który ma wstrząsnąć konkurencją.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 17 Ultra ma zyskać zupełnie nowy, 50-megapikselowy aparat główny. Kluczowy jest tu znacznie większy sensor („super-large bottom”), który ma zapewnić wyższą jakość obrazu. Co więcej, ma on wspierać ulepszoną technologię in-sensor zoom, która pozwala na silniejszą i bardziej efektywną cyfrową stabilizację i zoom. DCS podkreśla, że ten nowy aparat główny ma płynnie łączyć się z teleobiektywem, zapewniając bezstratny zasięg ogniskowej na całym zakresie.

Prawdziwą gwiazdą ma być jednak nowy teleobiektyw peryskopowy. Plotki mówią o sensorze o rozdzielczości 200 megapikseli i również o dużym rozmiarze. Ta jednostka ma wspierać technologię 4xRMSC oraz wielogniskowy zoom bezstratny. Krótko mówiąc, dostaniemy opcję zoomu bez utraty jakości na wielu dystansach. Co więcej, teleobiektyw ma oferować funkcję „telephoto macro”, czyli makrofotografii przy użyciu zoomu, co ma zapewniać dobre powiększenie, chociaż zasięg ostrości nie będzie ekstremalnie bliski. Oba nowe obiektywy mają charakteryzować się bardzo wysokim zakresem dynamiki, co zapowiada znaczący skok w ogólnej jakości fotografii Xiaomi 17 Ultra.

Standard flagowca z jednym „ale”

Choć aparat ma być rewolucyjny, design może być nieco bardziej stonowany. Wygląda na to, że ten super-flagowiec zrezygnuje z dodatkowego ekranu na tylnym panelu, który znajdziemy w modelach takich jak Xiaomi 17 Pro czy 17 Pro Max. Prawdopodobnie cały tył zajmie znaczący moduł aparatu, który wizualnie zdominuje obudowę. Rezygnacja z tylnego ekranu to interesująca decyzja. Może być podyktowana chęcią maksymalnego wykorzystania miejsca na moduł aparatu lub po prostu minimalizacją kosztów i skupieniem się na podstawowej funkcji – robieniu zdjęć.

Xiaomi 17 Pro

Pod maską, ultraflagowca znajdzie się oczywiście Snapdragon 8 Elite Gen 5, ten sam, który ma trafić do pozostałych modeli serii 17. Na froncie znajdziemy duży, 6,8-calowy płaski ekran OLED o rozdzielczości 2K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Smartfon ma być dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym i fioletowym.

Xiaomi 17 Ultra, choć może nie zaskoczy nas rewolucyjnym wyglądem tylnego panelu, zapowiada się na absolutnego fotograficznego potwora. Nowy 50-megapikselowy aparat główny z ulepszonym zoomem i przełomowy 200-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy z bezstratnym zoomem wielogniskowym i funkcją tele-makro sugerują, że Xiaomi celuje w detale i wszechstronność, jak nikt dotąd. Pozostaje nam tylko czekać na premierę i sprawdzić, jak wiele prawdy jest w tych przeciekach. Debiut modelu Ultra powinien odbyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku, w okolicach targów MWC, zapewne równolegle z globalną premierą Xiaomi 17.