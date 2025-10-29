Xiaomi przyspiesza tempo aktualizacji. HyperOS 3 wprowadza nowego Androida na kolejne urządzenia

Podsumowanie artykułu . . .

HyperOS 3 od Xiaomi wjeżdża z AI i Dynamiczną Wyspą

Nowa wersja systemu HyperOS 3 jest reklamowana jako potężna aktualizacja, która przynosi 30% wzrost ogólnej wydajności. Aplikacje mają uruchamiać się o 21% szybciej, efektywność energetyczna wzrosnąć o 10%, a płynność podczas grania jest wyraźnie poprawiona, dzięki mniejszej liczbie gubionych klatek. To wszystko zasługa ponad stu małych poprawek animacyjnych, które sprawiają, że poruszanie się po interfejsie jest po prostu przyjemne.

Jednak prawdziwa rewolucja kryje się w pakiecie narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję (AI):

DeepThink Note Writing — AI, które potrafi rozwinąć Twoje proste pomysły w szczegółowe notatki lub zwięzłe podsumowania.

AI Voice Translation — tłumaczenie wielojęzyczne w czasie rzeczywistym, co jest prawdziwym game changerem podczas rozmów lub wideokonferencji.

Gallery AI Search — koniec z przekopywaniem się przez setki zdjęć; teraz możesz znaleźć fotografie na podstawie ich zawartości (np. „zdjęcia z psem na plaży”).

System-Wide AI Search — błyskawiczne lokalizowanie aplikacji, plików i informacji w całym systemie.

AI Image Description & Summarization — zamienia obrazy w kontekstowe podpisy lub krótkie opisy.

Wiele z tych zaawansowanych funkcji, w tym generowanie obrazów, jest zasilanych przez Google AI i najprawdopodobniej działa w oparciu o chmurę, a nie lokalnie. Warto jednak pamiętać, że dostępność niektórych narzędzi AI może być ograniczona tylko do najmocniejszych, premium urządzeń producenta.

Hyper Island – koniec ekskluzywności dla flagowców

Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości wizualnych jest Hyper Island. To inteligentne centrum aktywności w pigułce na górze ekranu, które agreguje powiadomienia, informacje o aktywnych procesach (np. odtwarzanie muzyki, liczniki) i szybkie akcje. Działa z ponad 70 aplikacjami, pozwalając na kontrolowanie muzyki czy odpisywanie na wiadomości bez przełączania ekranów – zupełnie w stylu Dynamic Island od Apple’a.

Co najważniejsze, Xiaomi w pewnym momencie wycofało się z ekskluzywności tej funkcji dla droższych modeli. W najnowszych kompilacjach HyperOS 3 usunięto kod blokujący Hyper Island na tańszych urządzeniach Redmi i Poco. Jest jednak małe “ale”: na modelach ze zbyt małą ilością pamięci RAM (prawdopodobnie 6 GB lub mniej) dynamiczne animacje Hyper Island są wyłączone. Funkcja pozostaje w pełni użyteczna, ale nie ma tak efektownych przejść jak na flagowcach. To rozsądne podejście, które stawia wydajność ponad efektowny design na słabszych podzespołach.

Szczegółowy harmonogram aktualizacji rozłożony na kwartały

Firma przygotowała rozbudowany plan dystrybucji, który potrwa aż do marca przyszłego roku. W pierwszej fazie, obejmującej październik i listopad, aktualizacja trafi do serii Xiaomi 15, 15 Ultra, Redmi Note 14 oraz modeli Poco F7 i X7. To właśnie posiadacze tych smartfonów jako pierwsi przetestują wszystkie nowości systemu. Kolejna fala, zaplanowana na listopad i grudzień, objęłaby starsze flagowce z linii Xiaomi 14, Poco F6 oraz wybrane urządzenia średniej półki Redmi. Ostatni etap, rozciągający się od grudnia do marca 2026 roku, dotrze do jeszcze starszych modeli, w tym serii Xiaomi 12 i 13.

Uczestnicy programu beta testów otrzymują nowe oprogramowanie w pierwszej kolejności. Pozostali użytkownicy mogą regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji w sekcji informacji o telefonie. Jeśli Twój sprzęt znajduje się na liście i mieszkasz w regionie objętym aktualizacją, możesz sprawdzić jej dostępność w ustawieniach: Ustawienia > O telefonie > Aktualizacje systemu.