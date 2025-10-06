Szybko, szybciej, Zeekr 001? Elektryk z 800 km zasięgu i ładowaniem 12C dotrze do Europy?

Podsumowanie artykułu . . .

Marka Zeekr od Geely rozgościła się już na dobre w kilku państwach Europy. Na pierwszy rzut oka ich pojazdy czerpią sporo z Tesli. Widzimy te same, opływowe kształty, duży ekran w centralnej części pojazdu i dopasowany do jego wymiarów interfejs. Jednocześnie takie trendy są domeną znacznej większości chińskich producentów samochodów. Czym zatem można się wyróżnić na tym rynku?

Zeekr postanowił odświeżyć model 001, czyli swój flagowy, czterodrzwiowy i pięciomiejscowy sedan. Już wersja z 2024 roku miała ciekawe osiągi – od 0 do 100 km/h na godzinę pojazd rozpędza się w 3,8 sekundy, a 30-minutowe ładowanie zapewnia wystarczyło, by przejść z 10 do 80% napełnienia energią. Imponująco prezentował się także zasięg, który wynosi 620 kilometrów. Te liczby nowe wersje mogą potraktować jako punkt odniesienia, który zostanie przebity z dużą nawiązką.

Zeekr 001 w architekturze 900V szybko odzyska energię

Chińska premiera Zeekr 001 pokazała, że niezależnie od tego, którą wersję napędu wybierzemy, osiągi powinny ekscytować. W wariancie z napędem na tylną oś znalazł się silniki o mocy 370 kW, dający wynik na poziomie 489 koni mechanicznych. W połączeniu z akumulatorami CATL Qilin o łącznej pojemności 103 kWh, samochód przejedzie nawet do 810 kilometrów według pomiarów CLTC. Biorąc pod uwagę, że ten współczynnik z reguły jest od 15 do 20% bardziej korzystny niż pomiar WLTP, to w tym drugim możemy spodziewać się 648 kilometrów, co i tak jest dobrym rezultatem. Od 0 do 100 km/h ten wariant pojedzie w 4,98 sekundy.

Zeekr 001 wygląda niepozornie, ale ma charakter

Ciekawie robi się w wariancie z napędem na cztery koła. Producent dorzucił do niego silnik o mocy 310 Kw, dający kolejne 416 koni mechanicznych. W efekcie obydwa te rozwiązania zapewniają wydajność rzędu 912 koni mechanicznych. W przypadku tego wariantu możemy wybrać jeden z dwóch rodzajów ogniw. Możemy skorzystać z tej samej technologii ogniw CATL Qilin, co w modelu z napędem na tylną oś i ponownie pojemność wyniesie 103 kWh, ale producent przygotował też coś dla tych, którzy chcą spędzić przy ładowarce jak najmniej czasu.

Czytaj też: Test Mercedes GLS 600 Maybach – inny wymiar luksusu

Drugi wariant pełnonapędowej odsłony Zeekr 001 korzysta z ogniw Golden Brick o pojemności 95 kWh. Te pozwalają na bardzo szybkie ładowanie w standardzie 12C. Według producenta od 10 do 80% ogniwa napełnimy w zaledwie 7 minut. Do tego pojazd mogący się rozpędzić do prędkości 280 km/h zrobi to szybko – od 0 do 100 km pojechał w zaledwie 2,83 sekundy. W pomiarze CLTC wyniki obydwu wersji mieszczą się w przedziale od 710 do 762 kilometrów, a więc ostrożnie można mówić o przedziale od 568 do 609 km w teoretycznych pomiarach WLTP.

Zeekr 001 z architekturą 900V

Niezależnie od wersji auto ma 4977/1999/1545 mm, a jego rozstaw osi to 3005 mm. Wszystkie wersje Zeekr 001 zbudowano w oparciu o architekturę 900V, rezygnując z 800V jeszcze zanim ta zdążyła się ustandaryzować. Co ciekawe, to samo Geely odpowiedzialne za budowę Zeekr 001 dba o to, by w przyszłości mieć otwarte wiele furtek. Razem z Renault Group opracowuje silniki LPG z bezpośrednim wtryskiem, a w Polsce marka zaprezentowała samochód pod własnym szyldem – EX5.

Nie tylko większa moc. Zeekr 001 otrzyma także więcej ekranów

Nowa wersja Zeekr 001 to także odświeżone wnętrza, stawiające jeszcze mocniej na ekrany. Powiększono przekątną ekranu w części centralnej – ten ma 16 cali zamiast poprzednich 15,05 i wyższą rozdzielczość 3,5K. Do tego obraca się pod kątem 30 stopni, by łatwiej z niego korzystać. Pod nim znajduje się niewiele mniejszy, bo 13,02-calowy panel do sterowania ustawieniami komfortu w samochodzie. Także z tyłu znajdzie się 8-calowy panel do sterowania rozwiązaniami na fotelach pasażerów.

W samochodzie znajdziemy także panoramiczny dach Starry Sky Concert Hll, który oferuje 500 różnych punktów świetlnych, mogących wyświetlać rozmaite konstelacje gwiazd. Pasażerowie rozsiądą się wygodnie i obejrzą ten spektakl na fotelach ze skóry Nappa oraz alcantary, które dodatkowo mogą rozłożyć. Wszystko to przypieczętuje chipset Nvidia Drive Thor-U, który będzie analizował dane z 31 sensorów, w tym LiDARu. Zeekr 001 już wkrótce może pojawić się na wybranych rynkach Europy.