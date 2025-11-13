Odpowiedzi ChatGPT z charakterem. GPT-5.1 debiutuje z „cieplejszą” osobowością i nowymi opcjami personalizacji

Podsumowanie artykułu . . .

Nowa wersja, udostępniana w ramach subskrypcji ChatGPT Pro, Plus, Go i Business, a później także dla użytkowników darmowych, kontynuuje podział na dwie główne warianty: Instant i Thinking. Oba modele zostały znacząco ulepszone pod kątem możliwości i, co najważniejsze, pod kątem stylu komunikacji, mając ambicję przywrócenia zaufania i zaangażowania użytkowników.

Instant to ulepszona wersja standardowego modelu, która zyskała cieplejszy charakter i lepsze zdolności adaptacyjne. Z kolei Thinking to zaawansowany model rozumowania, który szybciej radzi sobie z prostymi zapytaniami, a przy skomplikowanych problemach wykazuje większą cierpliwość w poszukiwaniu rozwiązań. Co ciekawe, wariant Thinking domyślnie używa bardziej przystępnego języka, unikając nadmiaru technicznego żargonu. To właśnie brak empatii i zbyt formalny ton były głównymi zarzutami wobec poprzedniej odsłony. OpenAI wprowadza również system Auto, który automatycznie kieruje zapytania do odpowiedniego modelu w zależności od ich złożoności.

OpenAI wyraźnie zrozumiało, że styl rozmowy z AI jest kwestią indywidualną. Dlatego, wraz z aktualizacją modelu, wprowadzono nowe, intuicyjne opcje personalizacji.

Do istniejących już tonów (Domyślny, Przyjazny, Wydajny), dodano trzy nowe:

Profesjonalny

Szczery

Ekscentryczny

Te opcje, dostępne w ustawieniach personalizacji, mają za zadanie odzwierciedlać najczęstsze sposoby, w jakie ludzie naturalnie kierują modelem. Co więcej, w przyszłości ChatGPT może proaktywnie zaproponować aktualizację preferencji tonalnych, jeśli zauważy, że często prosisz o odpowiedzi w określonym stylu. Ulepszone modele GPT-5.1 są również bardziej skuteczne w przestrzeganiu tych niestandardowych instrukcji.

Taka elastyczność wydaje się koniecznością w obliczu zróżnicowanej bazy użytkowników. Jedni oczekują zwięzłych, merytorycznych odpowiedzi, podczas gdy inni wolą bardziej rozbudowane wyjaśnienia z elementami emocjonalnymi. Wariant Thinking dodatkowo automatycznie ogranicza użycie specjalistycznej terminologii, co może ułatwić korzystanie z narzędzia osobom mniej obeznanym z technologią.

Nowy model trafia do użytkowników etapami, co jest rozsądnym posunięciem pozwalającym uniknąć problemów z poprzedniej premiery. Jako pierwsi z aktualizacji skorzystają płatni subskrybenci, podczas gdy użytkownicy darmowej wersji będą musieli poczekać na dostęp. Interfejs programistyczny ma zostać udostępniony jeszcze w tym tygodniu. Poprzednie wersje GPT-5 pozostaną dostępne przez trzy miesiące dla subskrybentów płatnych planów. To rozsądne podejście daje czas na porównanie obu rozwiązań i stopniowe przystosowanie do nowego modelu. Firma zapowiada większą przejrzystość w komunikowaniu terminów wycofywania starszych wersji, co pozwoli użytkownikom lepiej zaplanować ewentualne zmiany.

Wprowadzenie GPT-5.1 jest kluczowym momentem dla OpenAI. Firma nie tylko zwiększa możliwości swoich modeli, ale przede wszystkim reaguje na potrzeby użytkowników, którzy oczekiwali, że sztuczna inteligencja będzie nie tylko mądra, ale i przyjemna w interakcji. Dzięki cieplejszemu tonowi, adaptacyjnemu rozumowaniu oraz rozszerzonym opcjom personalizacji, nowa seria GPT-5.1 ma szansę przekształcić ChatGPT w bardziej osobistego, elastycznego i, co najważniejsze, bardziej lubianego asystenta. Zachęcamy do wypróbowania nowej wersji, by samemu ocenić, jak bardzo „ociepliła się” AI.