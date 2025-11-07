YouTube wprowadza kolejną falę weryfikacji wieku opartą na sztucznej inteligencji

Podsumowanie artykułu . . .

Decyzja YouTube’a jest podyktowana chęcią zwiększenia bezpieczeństwa nieletnich i dostosowania platformy do regulacji dotyczących ochrony dzieci. Problem polega na tym, że system AI weryfikacji wieku nie zawsze działa perfekcyjnie, a wprowadzone ograniczenia uderzają rykoszetem również w pełnoletnich użytkowników, których konta zostały niesłusznie oznaczone jako młodzieżowe. Choć idea zabezpieczenia treści jest słuszna, konsekwencje dla codziennego korzystania z serwisu są dotkliwe.

Jak udowodnić YouTube’owi, że masz 18 lat?

AI age verification, czyli weryfikacja wieku za pomocą sztucznej inteligencji, została ogłoszona przez YouTube w lipcu, a pierwsze kontrole zaczęły się pojawiać pod koniec września. Teraz, jak donoszą użytkownicy na platformach takich jak Reddit, wielu z nich zostało automatycznie zablokowanych lub objętych nowymi restrykcjami w ciągu ostatnich 24 godzin. Dla tych, których konto zostało objęte ograniczeniami, YouTube oferuje kilka (nieco inwazyjnych) metod udowodnienia, że skończyło się 18 lat:

Oficjalny dokument tożsamości — możesz przesłać zdjęcie swojego dowodu, paszportu lub innego oficjalnego dokumentu identyfikacyjnego. Cyfrowy portret — możesz zrobić sobie selfie, które następnie zostanie użyte przez algorytm do oszacowania twojego wieku. Karta kredytowa — w ostateczności możesz użyć karty kredytowej (w celu weryfikacji, a nie płatności).

Dla wielu użytkowników, którzy cenią swoją prywatność, sama konieczność poddania się tak szczegółowej weryfikacji jest głównym powodem irytacji. Ci, którzy zrezygnują z tego procesu i po prostu zaakceptują ograniczenia, są automatycznie przypisywani do grupy wiekowej poniżej 18 lat, co natychmiast prowadzi do nałożenia szeregu uciążliwych restrykcji.

Konto, które zostało uznane przez algorytm (lub z wyboru użytkownika) za należące do osoby poniżej 18. roku życia, traci dostęp do pełnej funkcjonalności platformy. To dotyczy nie tylko oglądania treści, ale także interakcji i monetyzacji.

Lista restrykcji nałożonych na konta poniżej 18. roku życia obejmuje:

Blokowanie treści z ograniczeniem wiekowym — użytkownicy nie mogą oglądać filmów, które zostały oznaczone jako nieodpowiednie dla nieletnich.

Niepersonalizowane reklamy — wyświetlane są wyłącznie reklamy niespersonalizowane, co znacząco obniża trafność marketingową (ale chroni prywatność młodszych odbiorców).

Domyślne Narzędzia Cyfrowego Dobrostanu — automatycznie włączane są narzędzia takie jak przypomnienia o robieniu przerw oraz przypomnienia o porze snu.

Przypomnienia o prywatności — system wyświetla dodatkowe przypomnienia o kwestiach prywatności przy każdej próbie publicznego komentowania lub przesyłania nowego filmu.

Ograniczenie rekomendacji- system minimalizuje sugerowanie filmów, które mogłyby być problematyczne lub szkodliwe w przypadku wielokrotnego oglądania (np. treści promujące niezdrowe zachowania).

Domyślna prywatność wgrywanych filmów — każdy przesłany film jest automatycznie ustawiany jako prywatny, co zmusza użytkownika do świadomej decyzji o upublicznieniu.

Ograniczenie zarabiania na prezentach — użytkownicy tracą możliwość zarabiania na tzw. „prezentach” otrzymywanych podczas transmisji wertykalnych na żywo.

Choć intencje twórców systemu wydają się słuszne, jego wykonanie pozostawia pewne zastrzeżenia. Algorytmy sztucznej inteligencji wciąż nie są doskonałe w ocenie wieku użytkowników, co prowadzi do frustrujących pomyłek. Z drugiej strony, rosnące wymagania dotyczące weryfikacji tożsamości stanowią realny test dla koncepcji prywatności w erze cyfrowej. Warto zauważyć, że podobne dylematy dotyczą coraz szerszego spektrum usług online. YouTube znalazł się akurat na pierwszej linii frontu, ale problem dotyczy całej branży technologicznej. Kluczowe wydaje się wypracowanie rozwiązań, które rzeczywiście chronią młodych użytkowników, nie zmuszając jednocześnie dorosłych do nadmiernego dzielenia się danymi osobowymi.