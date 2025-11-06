Gemini Deep Research łączy siły z Twoim Gmailem i Dyskiem. Koniec z mozolnym szukaniem danych

Podsumowanie artykułu . . .

Gemini Deep Research zyskuje właśnie dostęp do naszych najbardziej osobistych i zawodowych zasobów cyfrowych. Od teraz Gemini może bezpośrednio przeglądać i wykorzystywać informacje zapisane w naszych e-mailach z Gmaila, rozmowach na Google Chat oraz plikach na Dysku Google. Do tej pory AI ograniczało się głównie do danych z sieci oraz plików, które aktywnie załadowaliśmy.

Ta zmiana jest rewolucyjna: zamienia Gemini z „dobrej wyszukiwarki” w „osobistego, w pełni poinformowanego asystenta badawczego”, który zna kontekst naszej pracy

Główna siła nowej funkcji Deep Research polega na zdolności AI do czerpania kontekstu z całej naszej przestrzeni roboczej w Google Workspace i łączenia go z informacjami publicznymi. Nie musimy już marnować czasu na szukanie starego e-maila, pobieranie załącznika, a następnie wklejanie jego treści do narzędzia AI. Gemini bierze na siebie całą brudną robotę. Będzie przeglądać dokumenty Docs, Slides, Sheets i PDF-y zapisane na naszym Dysku, a także skanować wątki e-mailowe i wiadomości z czatów.

Jak to wygląda w praktyce? Nowa integracja otwiera mnóstwo możliwości, zwłaszcza w środowisku zawodowym i edukacyjnym:

Analiza rynku dla nowego produktu — zamiast ręcznie przeglądać dziesiątki folderów, możesz zlecić Gemini: „Rozpocznij analizę rynku dla nowego produktu, wykorzystując do tego celu dokumenty z burzy mózgów zespołu, powiązane wątki e-mailowe oraz plany projektowe”. Gemini nie tylko znajdzie te pliki, ale je przeanalizuje, wyciągając wnioski i proponując dalsze kroki.

Tworzenie raportu konkurencyjnego — potrzebujesz kompleksowego raportu o rywalu? Możesz poprosić AI: „Stwórz raport konkurencyjny o produkcie rywala, który skrzyżuje publiczne dane z sieci z naszymi wewnętrznymi strategiami, arkuszami kalkulacyjnymi porównawczymi i czatami zespołu”. W ten sposób uzyskujesz syntezę zewnętrznej i wewnętrznej wiedzy.

Szybkie podsumowanie projektu — jeśli wracasz do starego zadania, wystarczy proste polecenie: „Podsumuj główne wnioski z maili i dokumentów dotyczących projektu [Nazwa Projektu] z ostatniego kwartału.”

Jak aktywować nowe źródła?

Dla osób, którym nie w smak takie grzebanie po prywatnych mailach, od razu uspokajamy – funkcja nie jest automatyczna. Należy ją samemu włączyć, przechodząc do menu Narzędzia w Gemini, gdzie następnie wybieramy Deep Research. W menu rozwijanym, które się pojawi, znajdziemy Źródła, gdzie obok standardowej opcji „Szukaj” (web), znajdziesz teraz pola wyboru: Gmail, Drive i Chat. Wystarczy zaznaczyć źródła, które chcesz, aby Gemini uwzględniło w danym zapytaniu.

Ta funkcja jest już dostępna w przeglądarce na stronie gemini.google.com. W aplikacjach mobilnych (zarówno na Androida, jak i iOS) ma pojawić się w ciągu najbliższych dni. Choć obsługa Android Auto jest planowana na przyszłość, Google zapewnia, że nastąpi to “już wkrótce”.

Trzeba przyznać, że integracja Gemini Deep Research z Google Workspace to coś więcej niż tylko nowa funkcja – to fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki pracujemy i organizujemy wiedzę. Umożliwiając Gemini dostęp do Gmaila, Dysku i Chata, Google zaoferowało nam w pełni kontekstowego asystenta, który może oszczędzić godziny ręcznego poszukiwania danych. Ta ewolucja AI zamienia chatbota w potężne narzędzie analityczne, które potrafi syntezować informacje z sieci i naszej prywatnej, cyfrowej przestrzeni roboczej.