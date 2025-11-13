Odchudzenie sposobem na zwiększenie sprzedaży? Galaxy Z Flip 8 ma przejść dużą metamorfozę

Podsumowanie artykułu . . .

Ambitny plan Samsunga, by odchudzić Galaxy Z Flip 8, jest bezpośrednią reakcją na słabsze wyniki sprzedaży modelu Flip 7

Chociaż południowokoreański gigant nazywany jest królem składaków, to nie on poczynią w tym segmencie największe innowacje. Chińscy producenci cały czas koncentrują się na redukcji masy i grubości swoich składaków, zyskując przewagę konkurencyjną. Co prawda w przypadku Folda już widać zmianę kierunku, więc najwyższy czas, by także model z klapką przeszedł gruntowne zmiany. Jak wynika z raportu, Samsung szykuje 10-procentową redukcję wymiarów.

Choć nie jesteśmy w stanie precyzyjnie policzyć wszystkich milimetrów, zredukowanie grubości i wagi o ponad 10% przełoży się na drastycznie lepszy design. Przewidywane, hipotetyczne wymiary nowego Flip 8 mogłyby wyglądać następująco:

Grubość po rozłożeniu – około 5,85–6 mm.

Grubość po złożeniu – około 12 mm.

Waga – około 169–170 gramów.

Jeśli te liczby się potwierdzą, Galaxy Z Flip 8 stanie się urządzeniem niezwykle smukłym i lekkim. Waga około 169 gramów jest zbliżona do wagi nie-składanych flagowców, na przykład do Galaxy S25 Edge. To sprawi, że składany smartfon będzie niemal równie wygodny w codziennym noszeniu, co tradycyjne telefony.

Warto przypomnieć, że o ile Fold 7 w 2025 roku stał się znacznie cieńszy i lżejszy od poprzednika, Flip 7 zmniejszył swoją objętość po złożeniu zaledwie o 8,1% – co nie było żadną rewolucją. Wygląda na to, że w 2026 roku Flip otrzyma podobne, gruntowne „odchudzanie”, jakie spotkało serię Fold rok wcześniej.

Trzeba przyznać, że Samsung stawia sobie bardzo wysokie cele. Firma ustaliła łączny cel sprzedażowy dla Flip 8 i Fold 8 na poziomie 6,7 miliona sztuk. Osiągnięcie tego wyniku wymaga, aby telefony te były maksymalnie atrakcyjne i w niczym nie ustępowały konkurencji.

Jednym z czynników motywujących to szybkie odchudzanie jest rzekoma obawa przed wejściem Apple’a na rynek składanych smartfonów w 2026 roku. Choć pojawienie się nowego gracza może „powiększyć tort” dla całej kategorii składanych urządzeń, Apple może jednocześnie podkusić wielu klientów Samsunga. Uczynienie Flip 8 bardziej atrakcyjnym, szczególnie pod względem grubości i wagi, to sposób, w jaki gigant chce upewnić się, że jego użytkownicy nie będą mieli powodów, by odejść do konkurencji.

Choć fizyczna smukłość jest kluczowa, Samsung musi zadbać również o inne aspekty. Przecieki sugerują, że aby dogonić rywali, firma musi znacząco poprawić doświadczenia użytkownika na zewnętrznym ekranie Flipów. Obecny interfejs One UI na małym panelu nadal ustępuje temu, co oferuje konkurencja (np. Motorola Razr). Istnieje nadzieja, że One UI 9, który ma zadebiutować latem 2026 roku wraz z serią Galaxy Z, wreszcie sprawi, że zewnętrzny panel będzie przypominał mały, w pełni funkcjonalny smartfon, a nie tylko okienko podglądu.