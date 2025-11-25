Gorąca okazja na HBO Max. Połowa ceny przez rok, ale jest pewien haczyk. A raczej dwa

Podsumowanie artykułu . . .

Podstawowy plan, który standardowo kosztuje 29,99 zł miesięcznie, jest dostępny za jedyne 14,99 zł/miesiąc. Brzmi idealnie, zwłaszcza że w bibliotece HBO Max aż roi się od hitów, takich jak Gra o Tron, The Last of Us, czy cała saga Harry Potter. Zanim jednak rzucisz się do subskrybowania, musisz wiedzieć o dwóch „haczykach” – bo oferta jest kusząca, ale bardzo specyficzna.

Dwa warunki, o których musisz wiedzieć przed skorzystaniem z nowej promocji HBO Max

Promocja na HBO Max z okazji Black Friday jest skierowana do bardzo konkretnej grupy użytkowników i dotyczy konkretnego planu. Zanim podejmiesz decyzję, upewnij się, że te warunki Ci odpowiadają.

1. Oglądanie z reklamami

Najważniejszą kwestią jest to, że zniżka dotyczy wyłącznie Pakietu Podstawowego, czyli planu, który uwzględnia wyświetlanie reklam podczas oglądania treści.

Co musisz wiedzieć o Pakiecie Podstawowym: Cena: 14,99 zł/miesiąc (przez 12 miesięcy). Wysoka jakość: Treści są dostępne w jakości Full HD. Ograniczenia: Oglądanie jest możliwe na maksymalnie 2 urządzeniach jednocześnie. Reklamy: Będziesz widział reklamy w trakcie seansów. Reklamy dotyczą również kanałów i treści na żywo, a platforma może wyświetlać treści sponsorowane.



Wyższe plany – Standardowy i Premium – które są pozbawione reklam, nie zostały objęte tą promocją.

2. Ograniczenia dla subskrybentów

Drugi haczyk dotyczy tego, kto może skorzystać z oferty:

Promocja jest skierowana wyłącznie do nowych użytkowników HBO Max. Jeśli byłeś już subskrybentem w przeszłości lub obecnie masz aktywną subskrypcję, nie skorzystasz z obniżki.

Zniżka 50% dotyczy planu miesięcznego, a nie rocznego. Oznacza to, że subskrypcja odnawia się automatycznie co miesiąc w promocyjnej cenie 14,99 zł.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że choć subskrypcja przedłuża się automatycznie, w każdej chwili możesz ją anulować przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, rezygnując tym samym z dalszego udziału w promocji.

Czas ucieka – jeśli te warunki Ci odpowiadają, musisz się pospieszyć

Ta specjalna oferta na HBO Max obowiązuje tylko do 1 grudnia 2025 roku. Jeśli więc zastanawiasz się nad powrotem lub dołączeniem do platformy, musisz podjąć decyzję w najbliższym czasie. Warto pamiętać, że przez cały rok płacisz 14,99 zł/miesiąc, ale po upływie 12 miesięcy, subskrypcja automatycznie przejdzie na regularną cenę miesięczną Pakietu Podstawowego (o ile w międzyczasie nie zrezygnujesz lub nie zmienisz planu).

HBO Max niezaprzeczalnie ma mocną bibliotekę, łączącą autorskie seriale (takie jak wspomniane hity HBO) z produkcjami TVN i bogatą ofertą filmową. Jeśli reklamy Ci nie przeszkadzają, a zależy Ci na dostępie do świetnych, filmowych treści w Full HD, jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych cenowo propozycji na rynku.