Gorąca okazja na HBO Max. Połowa ceny przez rok, ale jest pewien haczyk. A raczej dwa

Podstawowy plan, który standardowo kosztuje 29,99 zł miesięcznie, jest dostępny za jedyne 14,99 zł/miesiąc. Brzmi idealnie, zwłaszcza że w bibliotece HBO Max aż roi się od hitów, takich jak Gra o Tron, The Last of Us, czy cała saga Harry Potter. Zanim jednak rzucisz się do subskrybowania, musisz wiedzieć o dwóch „haczykach” – bo oferta jest kusząca, ale bardzo specyficzna.
Dwa warunki, o których musisz wiedzieć przed skorzystaniem z nowej promocji HBO Max
Promocja na HBO Max z okazji Black Friday jest skierowana do bardzo konkretnej grupy użytkowników i dotyczy konkretnego planu. Zanim podejmiesz decyzję, upewnij się, że te warunki Ci odpowiadają.
1. Oglądanie z reklamami
Najważniejszą kwestią jest to, że zniżka dotyczy wyłącznie Pakietu Podstawowego, czyli planu, który uwzględnia wyświetlanie reklam podczas oglądania treści.
- Co musisz wiedzieć o Pakiecie Podstawowym:
- Cena: 14,99 zł/miesiąc (przez 12 miesięcy).
- Wysoka jakość: Treści są dostępne w jakości Full HD.
- Ograniczenia: Oglądanie jest możliwe na maksymalnie 2 urządzeniach jednocześnie.
- Reklamy: Będziesz widział reklamy w trakcie seansów. Reklamy dotyczą również kanałów i treści na żywo, a platforma może wyświetlać treści sponsorowane.
Wyższe plany – Standardowy i Premium – które są pozbawione reklam, nie zostały objęte tą promocją.
2. Ograniczenia dla subskrybentów
Drugi haczyk dotyczy tego, kto może skorzystać z oferty:
- Promocja jest skierowana wyłącznie do nowych użytkowników HBO Max. Jeśli byłeś już subskrybentem w przeszłości lub obecnie masz aktywną subskrypcję, nie skorzystasz z obniżki.
- Zniżka 50% dotyczy planu miesięcznego, a nie rocznego. Oznacza to, że subskrypcja odnawia się automatycznie co miesiąc w promocyjnej cenie 14,99 zł.
Dobra wiadomość jest natomiast taka, że choć subskrypcja przedłuża się automatycznie, w każdej chwili możesz ją anulować przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, rezygnując tym samym z dalszego udziału w promocji.
Czas ucieka – jeśli te warunki Ci odpowiadają, musisz się pospieszyć
Ta specjalna oferta na HBO Max obowiązuje tylko do 1 grudnia 2025 roku. Jeśli więc zastanawiasz się nad powrotem lub dołączeniem do platformy, musisz podjąć decyzję w najbliższym czasie. Warto pamiętać, że przez cały rok płacisz 14,99 zł/miesiąc, ale po upływie 12 miesięcy, subskrypcja automatycznie przejdzie na regularną cenę miesięczną Pakietu Podstawowego (o ile w międzyczasie nie zrezygnujesz lub nie zmienisz planu).
HBO Max niezaprzeczalnie ma mocną bibliotekę, łączącą autorskie seriale (takie jak wspomniane hity HBO) z produkcjami TVN i bogatą ofertą filmową. Jeśli reklamy Ci nie przeszkadzają, a zależy Ci na dostępie do świetnych, filmowych treści w Full HD, jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych cenowo propozycji na rynku.