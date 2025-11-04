Huawei ma nowe pomysły na biznes. Dyski SSD i ładowarki aut to dopiero początek

Podsumowanie artykułu . . .

Donald Trump powrócił do władzy jeszcze bardziej nieprzewidywalny niż podczas pierwszej kadencji. Nie dziwi więc, że coraz więcej europejskich operatorów odchodzi od sprzętu sieciowego Huawei, bo nigdy nie wiadomo, kiedy w ich kraju mogą pojawić się odgórnie narzucone zakazy. Chiński gigant nie mówi o tym wprost, ale ewidentnie wie, jak wygląda sytuacja i nie zamierza składać broni. Zamiast tego pokazuje rozwiązania z nieco innych kategorii, a niektóre z nich, szczególnie dotyczące energetyki, wyglądają na rozwiązanie, którego w Polsce wręcz potrzebujemy.

Huawei eKit, czyli Huawei jako dostawca sprzętu OEM

Gdyby miał powiedzieć jednym słowem, czy jest Huawei eKIT byłby to właśnie OEM. Czyli w skrócie – Huawei produkuje urządzenia, następnie hurtowo kupuje je pośrednik, branduje wedle uznania i sprzedaje klientowi do samodzielnej instalacji. Jakie urządzenia? Czego tu nie ma…

Sprzęt Huawei eKit jest podzielony na cztery główne kategorie. Pierwsza z nich to biuro, a konkretnie inteligentne biuro. Wszystko co potrzebne, aby w biurze była łączność i najnowsze rozwiązania technologiczne. Od podstaw, jak kable światłowodowe, przez routery Wi-Fi 7, Switche, po inteligentne tablice interaktywne IdeaHub B3. W przypadku większych firm dostępne są bardziej zaawansowane routery, w tym przemysłowe punkty dostępu, bardziej wydajne Switche, a nawet dyski SSD do przechowywania danych czy sprzęt serwerowy.

Druga kategoria to biznes. Tutaj mamy zbliżone urządzenia, ale przeznaczone do działania w hotelach, sklepach, lokalach usługowych czy galeriach handlowych. Poza routerami, punktami dostępu czy interaktywnymi tablicami dostępne są m.in. ekrany digital signage, które można wykorzystać w kasach samoobsługowych.

Trzecia kategoria to edukacja. Tutaj głównie są to urządzenia oferujące dostęp do Internetu oraz ponownie interaktywne tablice. Te rozwiązania Huawei oferuje od lat i jedną z ich ciekawszych funkcji jest możliwość cyfrowego odpytywania czy przeprowadzania testów. Uczniowie mogą sparować swoje smartfony lub tablety z tablicą. Na niej wyświetlane jest zadanie z zamkniętymi odpowiedziami, a zaznaczone przez uczniów odpowiedzi są od razu przeliczane i wyświetlane na tablicy.

Ostatni obszar to ochrona zdrowia. Interaktywne tablice do zdalnych konsultacji, sprzęt sieciowy o wysokiej przepustowości danych i niskim opóźnieniu czy rozwiązania chmurowe do przechowywania danych. Tutaj Huawei ma duże doświadczenie z organizacji tego typu sprzętu podczas pandemii w Chinach.

Huawei nadal rozwija też swoją chmurę Huawei Cloud. Co ważne z perspektywy firmy, które chcą z niej skorzystać, oferuje dedykowane wsparcie podczas migracji z dotychczasowych rozwiązań.

Huawei ma rozwiązanie problemu słabej sieci energetycznej. Szybkie ładowanie auta nawet ze słabej sieci

Huawei mocno stawia na energetykę oferując między innymi rozwiązania magazynowania energii z paneli solarnych, łącznie z inwerterami. Mnie jednak zaciekawiły ładowarki aut elektrycznych. Podczas Huawei Connet w Madrycie opowiedział o nich przedstawiciel firmy Iberdrola. To jedno z największych na świecie przedsiębiorstw energetycznych z siedzibą w hiszpańskim Bilbao, zatrudniające ok 41 000 pracowników.

Zaprezentowane zostało rozwiązanie problemu, który często pojawia się w Polsce. Firma chciała uruchomić stację ładowania aut obok stacji paliw BP i zależało jej na tej konkretnej lokalizacji. Tyle tylko, że sieć energetyczna oferowała maksymalną moc 70 kW. Ładowarki z tego nie będzie. Dlatego też zdecydowano się na postawienie czterech magazynów energii LUNA2000-215 Series o pojemności 215 kWh każdy. Magazyny są chłodzenie cieczą i powietrzem, co według Huaweia zmniejsza zużycie energii o 30%. Modułowa konstrukcja pozwala na uzyskanie maksymalnej pojemności 4,3 MWh. Kolejny w łańcuchu jest, nazwijmy to w uproszczeniu, złożony inwerter, a na końcu docelowe ładowarki. W sumie w tym konkretnym przypadku były to cztery ładowarki 300 kW z chłodzeniem cieczą i łącznie sześcioma wtyczkami.

Aż prosi się, aby podobne rozwiązania pojawiły się w Polsce, gdzie sieci energetyczne często nie radzą sobie z ładowarkami. W efekcie, nawet po ich wybudowaniu, nie działają, albo działają znacznie poniżej deklarowanej mocy.

Huawei stawia na małe, lokalne firmy. W ten sposób może “podbić” Europę

Większość oferowanych rozwiązań Huawei kieruje do małych firmy i trudno jest spierać się z tym pomysłem na biznes. Małe firmy mające skromniejsze zasoby finansowe chętnie sięgną po sprawdzone rozwiązania z dobrym stosunkiem jakości do ceny. Dlatego też Huawei rozwija sieci partnerskie w ramach programu SHAPE 2.0 oraz wyszukuje talenty, tworząc programy na uczelniach, organizuje akademie i współtworzy laboratoria badawcze.

Osoby sceptycznie nastawione do chińskich rozwiązań mogą powiedzieć, że Huawei w ten sposób podbija Europę i nie będzie to błędne myślenie. Czy to dobrze, czy nie? Cały czas dużo mówi się o potencjalnym zagrożenie cyfrowym ze strony Chin, ale niezmiennie brakuje twardych dowodów, które mogłyby to udowodnić, wskazując konkretne przykłady. Z drugiej strony musimy zadać sobie pytanie – jaka jest alternatywa? Niestabilne Stany Zjednoczone i przeładowana regulacjami Unia Europejska, która zanim wprowadzi cokolwiek w życie, musi to obwarować masą przepisów i porządnie przemyśleć całą sprawę. Najlepiej trzy razy.

W ten sposób sami pchamy mniejsze firmy w kierunku chińskich rozwiązań i trudno się dziwić, że Huawei wie, jak tę sytuację wykorzystać. Tylko głupi by nie skorzystał.