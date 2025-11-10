Internet Starlink trafi na pokład samolotów British Airways

Podsumowanie artykułu . . .

Internet dla samolotów British Airways jak internet dla Starshipa

Kluczem do tej zmiany ma być sieć satelitarna Starlink należąca do SpaceX. Gęsta sieć jej satelitów rozmieszczona jest na niskiej orbicie okołoziemskiej, co doskonałą jakość połączenia w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami – wydajność jest znacznie lepsza, a dzięki mniejszym opóźnieniom pasażerowie zyskają możliwość płynnej transmisji wideo, pracy zdalnej czy wideokonferencji. Co istotne, połączenie ma być dostępne przez cały czas trwania lotu. Wdrożenie systemu zaplanowano na 2026 rok i obejmie on zarówno rejsy krótkodystansowe, jak i dalekiego zasięgu. Najbardziej obiecująca jest deklaracja, że usługa będzie całkowicie bezpłatna dla wszystkich podróżujących, niezależnie od klasy biletu.

Czytaj też: Rewolucja w mobilnej fotografii? Xiaomi 17 Ultra z nową technologią LOFIC i kosmicznym teleobiektywem

Sean Doyle, prezes British Airways, określił wprowadzenie Starlink jako przełomowy moment dla linii. W kontekście europejskich połączeń krótkodystansowych, gdzie różnice między przewoźnikami bywają minimalne, szybki internet może stać się istotnym argumentem przy wyborze linii. Decyzja o bezpłatnym dostępie dla wszystkich też wyróżnia brytyjskiego przewoźnika na tle konkurencji – wiele linii wciąż pobiera opłaty za internet pokładowy lub ogranicza go do wybranych klas, British Airways stawia zaś na równy dostęp. To wyjątkowo atrakcyjna propozycja dla turystów chcących na bieżąco dzielić się wrażeniami z podróży, ale też dla użytkowników latających służbowo i potrzebujących internetu do pracy.

Czytaj też: Windows 11 z nowym wskaźnikiem baterii, będzie bardziej kolorowo

Nowy system łączności to tylko element szerszego planu modernizacji British Airways, cały pakiet ma wartość około 7 miliardów funtów i składa się nań wiele inicjatyw mających poprawić komfort podróży, dotyczących infrastruktury naziemnej, nowych maszyn, obsługujących połączenia krótkodystansowe, a także wdrożenia technologii sztucznej inteligencji do zarządzania operacjami.

Efekty tych zmian są już widoczne – linia odnotowuje najlepsze wskaźniki punktualności od 2012 roku. Algorytmy pomagają przewidywać potencjalne usterki i efektywniej koordynować ruch lotniczy. W 2026 roku do floty dołączą Boeingi 787-10, a pasażerowie zyskają dostęp do odświeżonej aplikacji mobilnej. Najbardziej spektakularną zapowiedzią jest jednak nowa pierwsza klasa, gdzie fotele przekształcą się w najszersze i najdłuższe łóżka w historii przewoźnika, a każdy fotel otrzyma 32-calowy ekran 4K. Wszystko po to, żeby zachęcić także najbogatszych klientów do korzystania z usług BAE i skutecznie konkurować np. z Emirates.